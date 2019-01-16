Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vivo yenilikçi bir tasarıma sahip akıllı telefon duyurusu yapacak

Çinli üreticiler arasında yenilikçiliği ile öne çıkan firmalardan Vivo, haftaya ilginç bir akıllı telefon tanıtacak. Kaynaklar şimdiye kadar görülmemiş bir tasarım olduğunu iddia ediyor.
4 ay
3,7b
1
1
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son dönemin en yenilikçi Çinli üreticileri arasında gösterilen Vivo bu yılın CES fuarını es geçmişti ancak hemen akabinde bombayı patlatabilir. The Waterdrop kod adlı yeni bir akıllı telefon haftaya resmiyet kazanacak.

Vivo Waterdrop nedir?

Firmanın paylaştığı görsel su damlasına işaret ediyor gibi ancak daha çok sıvı metal tarzında bir dairenin bükülmüş hali gibi duruyor. Elbette bu neyin habercisi tahmin etmek pek mümkün değil. Bazı kaynaklar bildiğimiz akıllı telefon tasarımı algısını baştan aşağı değiştirecek bir proje olduğunu belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni iPhone’lar için bataryalı kılıflar satışa çıkıyor"

Vivo’nun yeni telefonunun katlanabilir yapıda olabileceği tahminler arasında. FlexPai ve Samsung’un ardından Vivo da katlanabilir telefon kervanına katılabilir. Ya da birkaç teyide muhtaç bilgiye göre ekran ve arka panel arasında akıcı geçiş sağlayacak yekpare bir tasarım da olabilir. Yine de tanıtım görseline bakarsak katlanabilir bir ekran daha doğru gibi duruyor.

Vivo yeni telefonunu 24 Ocak tarihinde tanıtacak. Muhtemelen bir prototip tarzında olacağı için belirli bir süre satışta görmemiz mümkün olmayacaktır. Bakalım Vivo bize nasıl bir sürpriz hazırlıyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Vivo-announcing-waterdrop-inspired-smartphonee-January-24_id112787 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nebulabado 4 ay
Ekranın bir kenarı içeriye katlanarak arkasindaki kameranın ortaya çıkmasını sağlayan bir tasarım efsane olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay 400GB kapasiteli microSD kart indirimde 4 ay Ford, F-Serisi pickup modellerinin elektrikli versiyonunu üreteceğini duyurdu 4 ay Sony yeni bir orta seviye aynasız kamera duyurdu 4 ay 16GB bellekli Radeon RX 570 geliyor 4 ay Bol ödüllü yerli yapım Oddmar, Android platformuna geldi 4 ay Oppo markasının yetkili distribütörü İndeks Bilgisayar oldu 4 ay Yeni Ghostbusters filminden ilk teaser geldi 4 ay Samsung Galaxy A40 detaylanıyor 4 ay 2si1 | Nasıl teknoloji ve oyun editörü olunur? 4 ay 5G özellikli Xiaomi Mi Mix 3'ün tanıtım tarihi ortaya çıktı 4 ay EA, hikâye tabanlı Star Wars oyunu projesini iptal etti 4 ay Westworld mobil oyunu kapanıyor 4 ay DDR4 belleklerde 5.6 GHz ile rekor kırıldı 4 ay CERN, daha büyük çarpışmalar için daha da büyük çarpıştırıcı inşa edecek 4 ay Huawei'nin kurucusu casusluk iddialarını net bir şekilde yalanladı 4 ay 600 trilyon Güneş'in parlaklığına sahip kuasar 4 ay Call of Duty: Black Ops 4’ün Battle Royale modu kısa süreliğine ücretsiz! 4 ay Meizu'dan Snapdragon 855'li oyuncu telefonu geliyor: Meizu 16T (Turbo) 4 ay ThinkPad efsanesi tam gaz | Yeni nesil X1 Carbon 4 ay Tüm konsollarla uyumlu yeni nesil gamepad | Gamesir VX2 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Vivo yenilikçi bir tasarıma sahip akıllı telefon duyurusu yapacak Sonraki Yeni BMW 7 Serisi tanıtıldı: Yeni tasarım, yeni motorlar ve daha fazlası 4 ay Japonya'da robotların işlettiği oteldeki robotların yarısı işten çıkarıldı 4 ay Hızla Artan Kişisel Blog Siteleri 4 ay Hisense ev sinema projeksiyon sistemi çok iddialı 4 ay Arama motoru DuckDuckGo, konum gösterirken Apple Haritalar altyapısını kullanacak 4 ay Skoda'nın yeni crossover modeli için teaser videosu paylaşıldı 4 ay Tasarımı çok iddialı | Lenovo Yoga S940 4 ay YouTube ‘kışkırtma’ videolarını yasakladı 4 ay Xiaomi CEO'su yeni nesil parmak izi tarayıcılarını sergiledi 4 ay Samsung Galaxy S10 Plus'ın Geekbench test puanları ortaya çıktı 4 ay Kia, 8 kişilik büyük SUV modeli 2020 Kia Telluride'i tanıttı 4 ay Netflix'in Osmanlı dizisi Ottoman Rising'in dili İngilizce olacak 4 ay Ukrayna, Bayraktar İHA’lar için 69 milyon dolar ödeyecek 4 ay Radyo dalgalarıyla enerjisini karşılayan Bluetooth modül ilgi görüyor 4 ay Yeni iPhone’lar için bataryalı kılıflar satışa çıkıyor 4 ay Doogee S90 modül desteği ile 5G altyapısına uyum sağlayacak 4 ay Uygun Fiyata RGB Oyuncu Faresi İncelemesi | Trust TURE GXT160 4 ay Cooler Master ilk MMO faresini satışa sunuyor 4 ay Samsung yöneticisi katlanabilir telefonların inovasyona katkısına değindi 4 ay Cryptopia hacklendi, zarar büyük Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim