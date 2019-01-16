Vivo yenilikçi bir tasarıma sahip akıllı telefon duyurusu yapacak

Son dönemin en yenilikçi Çinli üreticileri arasında gösterilen Vivo bu yılın CES fuarını es geçmişti ancak hemen akabinde bombayı patlatabilir. The Waterdrop kod adlı yeni bir akıllı telefon haftaya resmiyet kazanacak.

Vivo Waterdrop nedir?

Firmanın paylaştığı görsel su damlasına işaret ediyor gibi ancak daha çok sıvı metal tarzında bir dairenin bükülmüş hali gibi duruyor. Elbette bu neyin habercisi tahmin etmek pek mümkün değil. Bazı kaynaklar bildiğimiz akıllı telefon tasarımı algısını baştan aşağı değiştirecek bir proje olduğunu belirtiyor.

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Vivo’nun yeni telefonunun katlanabilir yapıda olabileceği tahminler arasında. FlexPai ve Samsung’un ardından Vivo da katlanabilir telefon kervanına katılabilir. Ya da birkaç teyide muhtaç bilgiye göre ekran ve arka panel arasında akıcı geçiş sağlayacak yekpare bir tasarım da olabilir. Yine de tanıtım görseline bakarsak katlanabilir bir ekran daha doğru gibi duruyor.

Vivo yeni telefonunu 24 Ocak tarihinde tanıtacak. Muhtemelen bir prototip tarzında olacağı için belirli bir süre satışta görmemiz mümkün olmayacaktır. Bakalım Vivo bize nasıl bir sürpriz hazırlıyor.