Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy A8 dedikoduları başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,7b
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Galaxy A8 dedikoduları başladı

Samsung'un metal kasa ve Super AMOLED ekran ile sınıfında fark yaratmayı amaçlayan Galaxy A serisi hali hazırda üç modelden oluşuyor. Ancak toplam model sayısı dörde çıkabilir. 

Galaxy A8 olarak seriye katılması beklenen model Galaxy A7'ye göre bazı iyileştirmelere sahip olacak. Bunun başında ekran boyutu ve batarya geliyor. Diğer özellikler ise genelde aynı.

Cihazda 5.7 inçlik Full HD Super AMOLED ekran ve 3050mAh gücünde batarya olacağı belirtiliyor. Bunun dışında 8 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 615 yongaseti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi aynı kalacak. 

Modelin diğer bir dikkat çekici yönü ise 5.9mm kalınlık değeri. Bu sayede model Samsung'un en ince akıllı telefonu ünvanını elde ediyor. Ayrıca Galaxy S6 serisindeki parmak izi okuyucu da modelde yer alacak. Diğer bir ayrıntı ise TouchWIZ arayüzünün tema desteği sunması olacak. 

Samsung Galaxy A8 modelinin ilk etapta Çin'de ardından Avrupa ve Asya pazarlarında satışa çıkacağı belirtiliyor. Ancak model ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden piyasaya çıkacak bilinmiyor.  

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-A8-rumored-to-come-with-fingerprint-sensor-may-not-be-exclusive-to-China_id69477 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
darkdiva 4 yıl
A serisi pahalı olsa da bence çok başarılı bir seri. A5'i yakından inceleyince çok hoşuma gitti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hell line 4 yıl
Bildirim ledi yine yok galiba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ergenius 4 yıl
3050 mAh batarya, hd veya fullhd ekran, metal kasa 5.9 mm incelik ve 2gb ram uygun fiyatlı olsa kusura bakmayın da daha ne istiyorsunuz :) ben bile Samsung u sevmem ama böyle bir model fena olmaz doğrusu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mu5tafa 4 yıl
Bu s615, a7 deki exynos dan iyi değil ki. nasıl üst model bu?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MS4343 4 yıl mu5tafa
mu5tafa
Bu s615, a7 deki exynos dan iyi değil ki. nasıl üst model bu?

pili iylestirilmis ...ekran buyumus daha ne olsun...model mi model daya gitsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MS4343 4 yıl
Kimi arkadas bu kadar cok model cikarinca zarar ediyor demis... bence etmiyor niye etsin...yok su kadara maloluyormus v.s...o bahsedilen tek telefonun fiyati...tum modellerin milyonlarca uretildigini -cogu parcayi kendi urettigini dusunursek o fiyatin cok cok altina maloluyordur... bize yuksek fiyattan itelediklerinden bakin bizde su fiyata uretiyoruz deyip tuketicinin gazi aliniyor( bu soylediklerim tum firmalar icin gecerli )zarar etse model sayisini azaltir kaldiki bu akilli telefon isinde cok tatli para var samsung olsun -digerleri olsun bircok model cikartiyor..bizde hergun yeni modeller goruyoruz( tabi piyasada tutunabilene )

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DownClock01 4 yıl
Herşeyiyle aynı ama sadece ekranı küçültseler 5,1 yada 5,3 inç yapsalardı işte o zaman bu cihaz olmuş derdim. 5,7 inç nedir arkadaş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 4 yıl
note serisini şu kasa ile çıkarsa milyar satar. alt seviye telefonun görüntüsü amiral gemisinden iyi olur mu ya?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Armin van Buuren* 4 yıl
ounomaus
klasik samsung millet baktı snapdragon 615 ile cihaz çıkarıyor biz niye eksik kalıyoz diyor ama soru şu kendi yongalarını kullansa ya ve şu saçma fiyat politikası başlarına iş açacak bu cihaz içinde 2000 tl yakın fiyattan çıkarırlar ve yine tutmaz lg g3 ler sony z2 ler yine g2 ler varken daha oturmuş ve uygun fiyatlı cihazlar hemde niye bunu kullanıcı alsın ki ????

Samsung bunu standa koysun çılgın satar. Tam bayan telefonu, ekranı büyük + ince ve zarif + SAmoled de zaten güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ounomaus 4 yıl
klasik samsung millet baktı snapdragon 615 ile cihaz çıkarıyor biz niye eksik kalıyoz diyor ama soru şu kendi yongalarını kullansa ya ve şu saçma fiyat politikası başlarına iş açacak bu cihaz içinde 2000 tl yakın fiyattan çıkarırlar ve yine tutmaz lg g3 ler sony z2 ler yine g2 ler varken daha oturmuş ve uygun fiyatlı cihazlar hemde niye bunu kullanıcı alsın ki ????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blacksss 4 yıl
E 7 aldım inanin her yönüyle çok güzel bir telefon sıfırını 1000 liraya bulabilirsiniz.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silver0021 4 yıl
Samsung 3500 batarya 720p ekran 5.0" ekran koysun exynos 7420yi 14nm haliyle koysun piyasada yok satar. 2000 lira yapsin fiyati ilk alicisi ben olurum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3745 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, samsung galaxy a7 ve samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl General Mobile 4G video inceleme "Android güncellemeleri Google'dan garantili Fiyat/Performans telefonu" 4 yıl McAfee, Intel Security oldu; Yeni güvenlik teknolojileri ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ak partiden önce hiç bir şeyimiz yokdu.
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim