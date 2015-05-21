Samsung Galaxy A8 dedikoduları başladı

Samsung'un metal kasa ve Super AMOLED ekran ile sınıfında fark yaratmayı amaçlayan Galaxy A serisi hali hazırda üç modelden oluşuyor. Ancak toplam model sayısı dörde çıkabilir.





Galaxy A8 olarak seriye katılması beklenen model Galaxy A7'ye göre bazı iyileştirmelere sahip olacak. Bunun başında ekran boyutu ve batarya geliyor. Diğer özellikler ise genelde aynı.





Cihazda 5.7 inçlik Full HD Super AMOLED ekran ve 3050mAh gücünde batarya olacağı belirtiliyor. Bunun dışında 8 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 615 yongaseti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi aynı kalacak.





Modelin diğer bir dikkat çekici yönü ise 5.9mm kalınlık değeri. Bu sayede model Samsung'un en ince akıllı telefonu ünvanını elde ediyor. Ayrıca Galaxy S6 serisindeki parmak izi okuyucu da modelde yer alacak. Diğer bir ayrıntı ise TouchWIZ arayüzünün tema desteği sunması olacak.





Samsung Galaxy A8 modelinin ilk etapta Çin'de ardından Avrupa ve Asya pazarlarında satışa çıkacağı belirtiliyor. Ancak model ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden piyasaya çıkacak bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-A8-rumored-to-come-with-fingerprint-sensor-may-not-be-exclusive-to-China_id69477