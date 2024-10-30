Snapdragon 8 Elite'li Honor Magic 7 ve 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

- Honor Magic 7 fiyatı
- Honor Magic 7 Pro fiyatı
- Honor Magic 7 özellikleri
- Honor Magic 7 Pro özellikleri
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Honor Magic 7, 6,78 inç büyüklüğünde ultra ince çerçevelere sahip düz OLED ekranla gelirken, Magic 7 Pro 6,8 inç büyüklüğünde dört taraftan kavisli OLED ekran ile geliyor. Her iki model de 1-120 Hz aralığında adaptif yenileme hızı ve 5000 nit tepe parlaklık seviyesi sunan LTPO OLED teknolojisini benimsiyor. Ekranlar ayrıca, mavi ışık miktarını azaltarak göz sağlığını koruyan AI Oasis Eye-Care teknolojisini içeriyor.
Honor Magic 7'nin kamera kurulumunda 50 MP (OmniVision OVH9000) ana sensör, 50 MP ultra geniş lens ve 3x optik yakınlaştırma ve OIS desteği sunan 50 MP telefoto sensör bulunuyor. Magic 7 Pro ise, değişken diyafram açıklığına (f/1.4-f/2.0) sahip yükseltilmiş 50MP (OmniVision OVH9000) ana kamera ve 3x optik ile 100x dijital zum ve OIS destekli 200MP periskop telefoto lens (Samsung S5KHP3) ile bir adım daha ileri gidiyor.
Honor Magic 7 serisi, ıslak ellerle bile sorunsuz çalışabilen 3D ultrasonik parmak izi sensörü ve 3D yüz tanıma özelliğini içeriyor. Bunun yanında, her iki model de suya ve toza dayanklılık için IP68 ve IP69 sertifikasını barındırıyor. Honor Magic 7, Beidou uydu mesajlaşmasını desteklerken, Magic 7 Pro, ağ sinyalleri olmadan bağlantı imkanı sunan Tiantong uydu iletişimi özelliğini destekliyor. Son olarak seri, SGS tarafından onaylı 10 kat fazla düşme direnciyle yüksek ekran dayanımı sunuyor.
Magic 7 serisi, Android 15 tabanlı gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle donatılmış MagicOS 9.0 ile kutudan çıkıyor. Honor Magic 7 Pro, gri, beyaz, mavi ve siyah renk seçenekleriyle gelirken Magic 7 ek olarak altın renk seçeneğini de sunuyor. 8 Kasım'da Çin'de satışa sunulacak telefonların fiyatları şöyle:
Honor Magic 7 fiyatı
- 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 631 dolar
- 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 673 dolar
- 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 701 dolar
- 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 771 dolar
Honor Magic 7 Pro fiyatı
- 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 799 dolar
- 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 869 dolar
- 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 940 dolar
Honor Magic 7 özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, 1264 x 2800, 5000 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR, LTPO OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50MP f/1.9 (birincil) + 50MP f/2.4 3x optik yakınlaştırma (telefoto) + 50MP f/2.0 (ultra geniş)
- Ön kamera: 50MP f/2.0
- Batarya: 5650 mAh, 100w kablolu, 80w kablosuz şarj, ters şarj
- Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4
- İşletim sistemi: Android 15, MagicOS 9.0
- Boyut ve ağırlık: 162.1 x 75.8 x 8 mm, 199 g
Honor Magic 7 Pro özellikleri
- Ekran: 6.8 inç, 1280 x 2800, 5000 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR, LTPO OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50MP f/1.4-2.0 (birincil) + 50MP f/2.6 3x optik yakınlaştırma (periskop telefoto) + 50MP f/2.0 (ultra geniş)
- Ön kamera: 50MP f/2.0
- Batarya: 5850 mAh, 100w kablolu, 80w kablosuz şarj, ters şarj
- Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4
- İşletim sistemi: Android 15, MagicOS 9.0
- Boyut ve ağırlık: 162.7 x 77.1 x 8.8 mm, 223 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D