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    Snapdragon 8 Elite'li Honor Magic 7 ve 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

    Honor, Çin'de Magic 7 serisini resmen tanıttı. Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alan, gelişmiş kamera ve yapay zeka özellikleriyle donatılmış telefonlar neler sunuyor? 
    Honor Magic 7 ve 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Honor, Çin'de Magic 7 serisini resmen tanıttı. Honor Magic 7 ve Honor Magic 7 Pro isimli iki modelden oluşan seri, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alıyor ve gelişmiş yapay zeka özellikleriyle geliyor. Telefonların özelliklerine yakından bakalım.

    Honor Magic 7, 6,78 inç büyüklüğünde ultra ince çerçevelere sahip düz OLED ekranla gelirken, Magic 7 Pro 6,8 inç büyüklüğünde dört taraftan kavisli OLED ekran ile geliyor. Her iki model de 1-120 Hz aralığında adaptif yenileme hızı ve 5000 nit tepe parlaklık seviyesi sunan LTPO OLED teknolojisini benimsiyor. Ekranlar ayrıca, mavi ışık miktarını azaltarak göz sağlığını koruyan AI Oasis Eye-Care teknolojisini içeriyor.

    Honor Magic 7 ve 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör

    Honor Magic 7 ve 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Her iki model de Qualcomm'ın yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite'den güç alıyor. TSMC'nin ikinci nesil 3nm üretim süreciyle üretilen işlemci, 4,32GHz hızında iki prime çekirdek, 3,53GHz hızında altı performans çekirdeği ve Adreno 830 GPU'su ile işlemci ve grafik performansında önceki nesle göre %40'a varan artış vadediyor. Ayrıca, Honor'un büyük sıvı soğutma sistemi sayesinde oyunlarda performans kaybı yaşanmasının önüne geçiliyor.

    Honor Magic 7'nin kamera kurulumunda 50 MP (OmniVision OVH9000) ana sensör, 50 MP ultra geniş lens ve 3x optik yakınlaştırma ve OIS desteği sunan 50 MP telefoto sensör bulunuyor. Magic 7 Pro ise, değişken diyafram açıklığına (f/1.4-f/2.0) sahip yükseltilmiş 50MP (OmniVision OVH9000) ana kamera ve 3x optik ile 100x dijital zum ve OIS destekli 200MP periskop telefoto lens (Samsung S5KHP3) ile bir adım daha ileri gidiyor.

    Honor Magic 7 ve 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Magic 7 serisi, üçüncü nesil silikon karbon teknolojisini kullanan Honor Qinghai Lake pil ile geliyor. Düz model 5.650mAh kapasite sunarken, Pro modelde kapasite 5.850mAh'e çıkıyor. Her iki model de 100W kablolu ve 80W kablosuz şarj hızı desteği sunuyor.

    Honor Magic 7 serisi, ıslak ellerle bile sorunsuz çalışabilen 3D ultrasonik parmak izi sensörü ve 3D yüz tanıma özelliğini içeriyor. Bunun yanında, her iki model de suya ve toza dayanklılık için IP68 ve IP69 sertifikasını barındırıyor. Honor Magic 7, Beidou uydu mesajlaşmasını desteklerken, Magic 7 Pro, ağ sinyalleri olmadan bağlantı imkanı sunan Tiantong uydu iletişimi özelliğini destekliyor. Son olarak seri, SGS tarafından onaylı 10 kat fazla düşme direnciyle yüksek ekran dayanımı sunuyor.

    Magic 7 serisi, Android 15 tabanlı gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle donatılmış MagicOS 9.0 ile kutudan çıkıyor. Honor Magic 7 Pro, gri, beyaz, mavi ve siyah renk seçenekleriyle gelirken Magic 7 ek olarak altın renk seçeneğini de sunuyor. 8 Kasım'da Çin'de satışa sunulacak telefonların fiyatları şöyle:

    Honor Magic 7 fiyatı

    • 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 631 dolar
    • 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 673 dolar
    • 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 701 dolar
    • 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 771 dolar

    Honor Magic 7 Pro fiyatı

    • 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 799 dolar
    • 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 869 dolar
    • 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 940 dolar

    Honor Magic 7 özellikleri

    • Ekran: 6.78 inç, 1264 x 2800, 5000 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR, LTPO OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 50MP f/1.9 (birincil) + 50MP f/2.4 3x optik yakınlaştırma (telefoto) + 50MP f/2.0 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 50MP f/2.0
    • Batarya: 5650 mAh, 100w kablolu, 80w kablosuz şarj, ters şarj
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4
    • İşletim sistemi: Android 15, MagicOS 9.0
    • Boyut ve ağırlık: 162.1 x 75.8 x 8 mm, 199 g

    Honor Magic 7 Pro özellikleri

    • Ekran: 6.8 inç, 1280 x 2800, 5000 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR, LTPO OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 50MP f/1.4-2.0 (birincil) + 50MP f/2.6 3x optik yakınlaştırma (periskop telefoto) + 50MP f/2.0 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 50MP f/2.0
    • Batarya: 5850 mAh, 100w kablolu, 80w kablosuz şarj, ters şarj
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4
    • İşletim sistemi: Android 15, MagicOS 9.0
    • Boyut ve ağırlık: 162.7 x 77.1 x 8.8 mm, 223 g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 7 saat önce

    Hawli

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    Sempron 3200 6 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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