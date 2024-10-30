Snapdragon 8 Elite'li Honor Magic 7 ve 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

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Tam Boyutta Gör Honor, Çin'de Magic 7 serisini resmen tanıttı. Honor Magic 7 ve Honor Magic 7 Pro isimli iki modelden oluşan seri, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alıyor ve gelişmiş yapay zeka özellikleriyle geliyor. Telefonların özelliklerine yakından bakalım.

Honor Magic 7, 6,78 inç büyüklüğünde ultra ince çerçevelere sahip düz OLED ekranla gelirken, Magic 7 Pro 6,8 inç büyüklüğünde dört taraftan kavisli OLED ekran ile geliyor. Her iki model de 1-120 Hz aralığında adaptif yenileme hızı ve 5000 nit tepe parlaklık seviyesi sunan LTPO OLED teknolojisini benimsiyor. Ekranlar ayrıca, mavi ışık miktarını azaltarak göz sağlığını koruyan AI Oasis Eye-Care teknolojisini içeriyor.

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Tam Boyutta Gör Her iki model de Qualcomm'ın yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite'den güç alıyor. TSMC'nin ikinci nesil 3nm üretim süreciyle üretilen işlemci, 4,32GHz hızında iki prime çekirdek, 3,53GHz hızında altı performans çekirdeği ve Adreno 830 GPU'su ile işlemci ve grafik performansında önceki nesle göre %40'a varan artış vadediyor. Ayrıca, Honor'un büyük sıvı soğutma sistemi sayesinde oyunlarda performans kaybı yaşanmasının önüne geçiliyor.

Honor Magic 7'nin kamera kurulumunda 50 MP (OmniVision OVH9000) ana sensör, 50 MP ultra geniş lens ve 3x optik yakınlaştırma ve OIS desteği sunan 50 MP telefoto sensör bulunuyor. Magic 7 Pro ise, değişken diyafram açıklığına (f/1.4-f/2.0) sahip yükseltilmiş 50MP (OmniVision OVH9000) ana kamera ve 3x optik ile 100x dijital zum ve OIS destekli 200MP periskop telefoto lens (Samsung S5KHP3) ile bir adım daha ileri gidiyor.

Tam Boyutta Gör Magic 7 serisi, üçüncü nesil silikon karbon teknolojisini kullanan Honor Qinghai Lake pil ile geliyor. Düz model 5.650mAh kapasite sunarken, Pro modelde kapasite 5.850mAh'e çıkıyor. Her iki model de 100W kablolu ve 80W kablosuz şarj hızı desteği sunuyor.

Honor Magic 7 serisi, ıslak ellerle bile sorunsuz çalışabilen 3D ultrasonik parmak izi sensörü ve 3D yüz tanıma özelliğini içeriyor. Bunun yanında, her iki model de suya ve toza dayanklılık için IP68 ve IP69 sertifikasını barındırıyor. Honor Magic 7, Beidou uydu mesajlaşmasını desteklerken, Magic 7 Pro, ağ sinyalleri olmadan bağlantı imkanı sunan Tiantong uydu iletişimi özelliğini destekliyor. Son olarak seri, SGS tarafından onaylı 10 kat fazla düşme direnciyle yüksek ekran dayanımı sunuyor.

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Magic 7 serisi, Android 15 tabanlı gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle donatılmış MagicOS 9.0 ile kutudan çıkıyor. Honor Magic 7 Pro, gri, beyaz, mavi ve siyah renk seçenekleriyle gelirken Magic 7 ek olarak altın renk seçeneğini de sunuyor. 8 Kasım'da Çin'de satışa sunulacak telefonların fiyatları şöyle:

Honor Magic 7 fiyatı

12 GB RAM + 256 GB Depolama: 631 dolar

12 GB RAM + 512 GB Depolama: 673 dolar

16 GB RAM + 512 GB Depolama: 701 dolar

16 GB RAM + 1 TB Depolama: 771 dolar

Honor Magic 7 Pro fiyatı

12 GB RAM + 256 GB Depolama: 799 dolar

16 GB RAM + 512 GB Depolama: 869 dolar

16 GB RAM + 1 TB Depolama: 940 dolar

Honor Magic 7 özellikleri

Ekran : 6.78 inç, 1264 x 2800, 5000 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR, LTPO OLED

: 6.78 inç, 1264 x 2800, 5000 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR, LTPO OLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Bellek : 12GB, 16GB RAM

: 12GB, 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 50MP f/1.9 (birincil) + 50MP f/2.4 3x optik yakınlaştırma (telefoto) + 50MP f/2.0 (ultra geniş)

: 50MP f/1.9 (birincil) + 50MP f/2.4 3x optik yakınlaştırma (telefoto) + 50MP f/2.0 (ultra geniş) Ön kamera : 50MP f/2.0

: 50MP f/2.0 Batarya : 5650 mAh, 100w kablolu, 80w kablosuz şarj, ters şarj

: 5650 mAh, 100w kablolu, 80w kablosuz şarj, ters şarj Bağlantı : WiFi 7, Bluetooth 5.4

: WiFi 7, Bluetooth 5.4 İşletim sistemi : Android 15, MagicOS 9.0

: Android 15, MagicOS 9.0 Boyut ve ağırlık: 162.1 x 75.8 x 8 mm, 199 g

Honor Magic 7 Pro özellikleri

Ekran : 6.8 inç, 1280 x 2800, 5000 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR, LTPO OLED

: 6.8 inç, 1280 x 2800, 5000 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR, LTPO OLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Bellek : 12GB, 16GB RAM

: 12GB, 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 50MP f/1.4-2.0 (birincil) + 50MP f/2.6 3x optik yakınlaştırma (periskop telefoto) + 50MP f/2.0 (ultra geniş)

: 50MP f/1.4-2.0 (birincil) + 50MP f/2.6 3x optik yakınlaştırma (periskop telefoto) + 50MP f/2.0 (ultra geniş) Ön kamera : 50MP f/2.0

: 50MP f/2.0 Batarya : 5850 mAh, 100w kablolu, 80w kablosuz şarj, ters şarj

: 5850 mAh, 100w kablolu, 80w kablosuz şarj, ters şarj Bağlantı : WiFi 7, Bluetooth 5.4

: WiFi 7, Bluetooth 5.4 İşletim sistemi : Android 15, MagicOS 9.0

: Android 15, MagicOS 9.0 Boyut ve ağırlık: 162.7 x 77.1 x 8.8 mm, 223 g

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