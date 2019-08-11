Samsung Galaxy A90 ve M90 yolda

Snapdragon 855 yonga setli
Her ne kadar A serisini orta sınıf şeklinde tanımlasak da Galaxy A90 bu tanımlamaya uymamaya kararlı. Temel sebep, cihazın Snapdragon 855 yonga setiyle gelmesi. Dolayısıyla performans anlamında amiral gemi bir modelden geri kalır yanı olmayacak. SM-A908 kod adıyla görülen cihazın bir de 5G’li versiyonunun olması bekleniyor. 48 MP + 12 MP + 5 MP kamera paketi, 45W hızlı şarj, 6 GB RAM ve ekran üzerinden parmak izi sensörü de düşünüldüğünde, Galaxy A90 gerçekten iddialı gözüküyor.
Galaxy A90 hakkında sızıntılar gelmeye devam ederken, farklı bir kaynak da M90 hakkında bilgiler paylaştı. Söylenene göre Galaxy M90, uygun fiyatlı Galaxy A90 olarak karşımıza çıkacak. Yani temel birçok özellikleri benzer olacak. Tabii ki fiyatları düşürmek için Snapdragon 855 yerine Snapdragon 730 yonga seti tercih edilmesi bekleniyorAyrıca Bkz. "Rusya, 5G bağlantısını Moskova’daki pilot bölgede test ediyor"
Galaxy A serisi halihazırda oldukça fazla sayıda modele sahip. Ancak Snapdragon 855 ve 5G destekli A90 modeli kendini ayrıştırmayı başaracaktır. M serisi ise uygun fiyat odaklı olarak karşımıza çıkıyor. Bu seriye güçlü bir yonga setiyle sunulacak model eklenmesi kullanıcıları sevindirebilir.
https://www.gsmarena.com/a_samsung_galaxy_m90_could_be_in_the_works-news-38622.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle