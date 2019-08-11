Samsung Galaxy A90 ve M90 yolda

Samsung’un orta sınıfı A ve M serisine emanet. Özellikle A serisinde Galaxy A80 gibi üst seviye özelliklerde modeller de bulunuyor. Bugün Bluetooth sertifikası alırken görünen Galaxy A90, tam anlamıyla bir amiral gemisi olarak gelecek diyebiliriz. Ayrıca firmanın A90 haricinde, uygun fiyatlı Galaxy M90 üzerinde çalıştığı düşünülüyor.

Snapdragon 855 yonga setli

Her ne kadar A serisini orta sınıf şeklinde tanımlasak da Galaxy A90 bu tanımlamaya uymamaya kararlı. Temel sebep, cihazın Snapdragon 855 yonga setiyle gelmesi. Dolayısıyla performans anlamında amiral gemi bir modelden geri kalır yanı olmayacak. SM-A908 kod adıyla görülen cihazın bir de 5G’li versiyonunun olması bekleniyor. 48 MP + 12 MP + 5 MP kamera paketi, 45W hızlı şarj, 6 GB RAM ve ekran üzerinden parmak izi sensörü de düşünüldüğünde, Galaxy A90 gerçekten iddialı gözüküyor.

Galaxy A90 hakkında sızıntılar gelmeye devam ederken, farklı bir kaynak da M90 hakkında bilgiler paylaştı. Söylenene göre Galaxy M90, uygun fiyatlı Galaxy A90 olarak karşımıza çıkacak. Yani temel birçok özellikleri benzer olacak. Tabii ki fiyatları düşürmek için Snapdragon 855 yerine Snapdragon 730 yonga seti tercih edilmesi bekleniyor

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Galaxy A serisi halihazırda oldukça fazla sayıda modele sahip. Ancak Snapdragon 855 ve 5G destekli A90 modeli kendini ayrıştırmayı başaracaktır. M serisi ise uygun fiyat odaklı olarak karşımıza çıkıyor. Bu seriye güçlü bir yonga setiyle sunulacak model eklenmesi kullanıcıları sevindirebilir.

https://www.gsmarena.com/a_samsung_galaxy_m90_could_be_in_the_works-news-38622.php