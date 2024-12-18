Galaxy Z Fold 7, hem daha ince hem de daha güçlü olabilir: İşte Samsung’un planı!

Samsung, Galaxy Z Fold 7 modelini daha ince bir tasarıma kavuşturmak için yeni yollar araştırıyor. Şirket, bu hedefe ulaşırken S Pen işlevselliğinden ödün vermemek için geleneksel dijitalleştirici bileşenini kaldırmayı planlıyor. Dijitalleştirici, ekran panelinde elektromanyetik rezonans (EMR) teknolojisini kullanarak kalem girişini mümkün kılıyor ve bu sayede bataryasız bir S Pen deneyimi sunuyor. Ancak bu teknoloji cihazın kalınlığını artırarak tasarımda bazı ödünler verilmesine neden oluyor.

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Samsung, bu sorunu çözmek için Apple'ın kullandığı Aktif Elektrostatik (AES) yönteme benzer bir teknolojiyi değerlendirdiği belirtiliyor. AES, gerekli elektrik alanını dijitalleştiriciden kalemin kendisine taşıyarak ekranı inceltmeye olanak tanıyor. Bu yöntem, kalemin içine küçük bir batarya ve elektronik bileşenler yerleştirilmesini gerektiriyor. Kalemin şarj edilmesini zorunlu kılan bu çözüm, cihazın kalınlığını azaltma konusunda önemli bir avantaj sağlıyor. Örneğin, Apple Pencil’da kullanılan bu teknoloji sayesinde daha ince cihaz tasarımları elde ediliyor.

Galaxy Z Fold 7 modelinin 2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenirken, bu yenilikçi yaklaşımın Samsung'un katlanabilir telefon pazarındaki rekabet gücünü artıracağı düşünülüyor. Öte yandan, Galaxy S25 Ultra modelinin geleneksel dijitalleştirici teknolojisini kullanmaya devam edeceği ve bu nedenle yerleşik S Pen işlevini koruyacağı ifade ediliyor. Bu durum, Samsung'un katlanabilir telefonlardaki yenilik arayışını amiral gemisi modellerine yansıtmadan önce daha ince cihazlar tasarlamaya odaklandığını gösteriyor.

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