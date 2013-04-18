Samsung Galaxy Camera 2, Galaxy S4 Mini donanımını temel alabilir

Galaxy Camera ile yepyeni bir kategori oluşturan Samsung, başarı kazanan her cihazında olduğu gibi Galaxy Camera'nın da yeni modelini hazırlıyor. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Galaxy Camera 2 olarak yılın ikinci yarısında lanse edilmesi beklenen Galaxy Camera için Samsung, yaklaşımını değiştirebilir.

Şu an satılmakta olan Galaxy Camera modeli daha çok akıllı cihaz özellikleri ile dikkat çekmişti. Galaxy SIII ve Galaxy Note II arasında kalan donanımı, büyük ekranı ve diğer özellikleri ile ses getiren cihaza, fotoğraf ve video kaydına yönelik özelleştirilmiş özel bir arayüz eşlik etmekte idi. Gelen yeni bilgilere göre Galaxy Camera 2, yine gelişmiş akıllı telefon fonksiyonlarına sahip olacak ancak bu defa foto-video tarafı daha fazla ön plana çıkacak.

Eldar Murtazin tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Galaxy Camera 2, Galaxy S4 Mini donanımı üzerine inşa ediliyor yani bu demek oluyor ki birinci modele göre daha küçük ve kompakt bir cihaz ile karşı karşıya kalabiliriz ya da benzer kasa boyutunda daha fazla pil ömrü sunan bir model de sunulabilir. Kısaca hatırlamak gerekirse Galaxy S4 Mini'nin, 1.6GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci ve 2GB bellekten güç alması bekleniyor.

Kamera tarafında ise tamamiyle yeni bir sensör ve lens kullanılması bekleniyor. Optik görüntü sabitleme gibi önemli özelliklerin yeniden ele alındığı cihazın, kamera arayüzü açısından da güncellenmesi ve Galaxy S4 ile birlikte tanıtılan yeni yazılım fonksiyonlarını da beraberinde sunması muhtemel görünüyor. Galaxy Camera'nın en çok eleştrilen noktalarından biri de pil performansıydı.

Yeni model ile birlikte Samsung, daha büyük bir pil kullanması ve çekim sayısı ya da kullanım süresini daha ileri taşıyacak gibi görünüyor. Galaxy S4 Mini'nin Haziran-Temmuz döneminde çıkacağını dikkate alırsak eğer, Galaxy Camera 2 için en güçlü lansman tarihinin Eylül ayında yapılacak IFA Fuarı olduğunu söyleyebiliriz.