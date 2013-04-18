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Samsung Galaxy Camera 2, Galaxy S4 Mini donanımını temel alabilir

6 yıl
1,1b
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25
Fotoğraf Makineleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy Camera 2, Galaxy S4 Mini donanımını temel alabilir
Galaxy Camera ile yepyeni bir kategori oluşturan Samsung, başarı kazanan her cihazında olduğu gibi Galaxy Camera'nın da yeni modelini hazırlıyor. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Galaxy Camera 2 olarak yılın ikinci yarısında lanse edilmesi beklenen Galaxy Camera için Samsung, yaklaşımını değiştirebilir.
Şu an satılmakta olan Galaxy Camera modeli daha çok akıllı cihaz özellikleri ile dikkat çekmişti. Galaxy SIII ve Galaxy Note  II arasında kalan donanımı, büyük ekranı ve diğer özellikleri ile ses getiren cihaza, fotoğraf ve video kaydına yönelik özelleştirilmiş özel bir arayüz eşlik etmekte idi. Gelen yeni bilgilere göre Galaxy Camera 2, yine gelişmiş akıllı telefon fonksiyonlarına sahip olacak ancak bu defa foto-video tarafı daha fazla ön plana çıkacak.
Eldar Murtazin tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Galaxy Camera 2, Galaxy S4 Mini donanımı üzerine inşa ediliyor yani bu demek oluyor ki birinci modele göre daha küçük ve kompakt bir cihaz ile karşı karşıya kalabiliriz ya da benzer kasa boyutunda daha fazla pil ömrü sunan bir model de sunulabilir. Kısaca hatırlamak gerekirse Galaxy S4 Mini'nin, 1.6GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci ve 2GB bellekten güç alması bekleniyor.
Kamera tarafında ise tamamiyle yeni bir sensör ve lens kullanılması bekleniyor. Optik görüntü sabitleme gibi önemli özelliklerin yeniden ele alındığı cihazın, kamera arayüzü açısından da güncellenmesi ve Galaxy S4 ile birlikte tanıtılan yeni yazılım fonksiyonlarını da beraberinde sunması muhtemel görünüyor. Galaxy Camera'nın en çok eleştrilen noktalarından biri de pil performansıydı.
Yeni model ile birlikte Samsung, daha büyük bir pil kullanması ve çekim sayısı ya da kullanım süresini daha ileri taşıyacak gibi görünüyor. Galaxy S4 Mini'nin Haziran-Temmuz döneminde çıkacağını dikkate alırsak eğer, Galaxy Camera 2 için en güçlü lansman tarihinin Eylül ayında yapılacak IFA Fuarı olduğunu söyleyebiliriz.

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Srcn81 6 yıl
Harika bir cihaz.
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Krauser ll 6 yıl
aman temel filan almasın.
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seconder77 6 yıl
zeynep kim la
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..dEnZeL.. 6 yıl
Yarında ürün çıkartmış olur, oh mis.
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teknoforum-bs 6 yıl
Evet Zeynep yengeyi görür görmez haberi Erdi abinin yaptığını anladım ve daldım sayfaya :D Geç gördük ama :D
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revelax 6 yıl
s4mini ekran boyutu ne olacak
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FFadeleSS 6 yıl
Yengeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
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volkans33 6 yıl
Bizim Erdi Abimizin bir tanesi Zeynep yengemiz değil mi yav :D
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bebex 6 yıl
Kamera özelliğine ekstradan telefon özelliğini de ekleseler ve bluetooth kulaklık yardımıyla görüşmelerimizi de yapabilirsek işte o zaman tam anlamıyla harika olur.
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take a minute 6 yıl bebex
bebex

Kamera özelliğine ekstradan telefon özelliğini de ekleseler ve bluetooth kulaklık yardımıyla görüşmelerimizi de yapabilirsek işte o zaman tam anlamıyla harika olur.

işte biz ona akıllı telefon diyoruz. icat edileli baya oldu yani. geç kaldın.
2 Yanıt Yanıtla +1
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DH Misafiri 6 yıl
Erdi Abi Zeynep Abla değilmi o :D uuu fanteziye bak :P :D
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Ginga Bishounen 6 yıl
S4 mini 2gb mı olacak? Ben 1 gb diye biliyorum!
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butze 6 yıl
samsung her gün yeni cihaz çıkarmak zorunda mı [>:]
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depeche35 6 yıl
Kızın elindeki telefon mu ? Nokia 3110
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emreyzc 6 yıl
şu kızın elindeki telefonun markası nee?????
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engurlu 6 yıl emreyzc
emreyzc
şu kızın elindeki telefonun markası nee?????

Tel degil o Galaxy Camera
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Zenci Forvet 6 yıl emreyzc
emreyzc
şu kızın elindeki telefonun markası nee?????


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