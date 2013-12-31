"Samsung Galaxy Gear 2 ve Galaxy Band MWC 2014 etkinliğinde tanıtılacak"





Giyilebilir elektronik cihaz sektörüne devlerin katkısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Nike, Samsung, Sony, LG gibi pek çok firma akıllı saat veya fitness takip cihazı ile pazarda çoktan yerini aldı. Önümüzdeki yıl için de firmalar yeni modellerini hazırlamakla meşgul.





Samsung'un Eylül ayında tanıttığı Galaxy Gear akıllı saatinin ardından bir devam modeli ve bir fitness takip cihazı ile yeniden tüketici karşısına çıkacağı sık sık gündeme geliyor.





Güney Kore'den gelen yeni bilgilere göre Samsung'un Galaxy Gear 2 akıllı saati ve Galaxy Band fitness takip cihazı Şubat sonundaki MWC 2014 etkinliğinde lanse edilecek. Lansmanın Galaxy S5 tanıtımı ile aynı döneme denk getirileceği belirtiliyor.





Bu yılı giyilebilir cihaz pazarında bir nevi nabız yoklama yılı ilan eden Samsung'un Galaxy Gear 2 akıllı saati ile gelecek yıl daha iddialı bir konuma gelmek istediği dile getiriliyor. Galaxy Band fitness takip cihazı ise Nike ve FitBit gibi oyunculara karşı Samsung'un ilk hamlesi olacak.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-set-to-announce-Galaxy-Gear-2-and-Galaxy-Band-at-MWC_id50755