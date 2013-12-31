Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Samsung Galaxy Gear 2 ve Galaxy Band MWC 2014 etkinliğinde tanıtılacak"

5 yıl
6,8b
1
10
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Giyilebilir elektronik cihaz sektörüne devlerin katkısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Nike, Samsung, Sony, LG gibi pek çok firma akıllı saat veya fitness takip cihazı ile pazarda çoktan yerini aldı. Önümüzdeki yıl için de firmalar yeni modellerini hazırlamakla meşgul.

Samsung'un Eylül ayında tanıttığı Galaxy Gear akıllı saatinin ardından bir devam modeli ve bir fitness takip cihazı ile yeniden tüketici karşısına çıkacağı sık sık gündeme geliyor. 

Güney Kore'den gelen yeni bilgilere göre Samsung'un Galaxy Gear 2 akıllı saati ve Galaxy Band fitness takip cihazı Şubat sonundaki MWC 2014 etkinliğinde lanse edilecek. Lansmanın Galaxy S5 tanıtımı ile aynı döneme denk getirileceği belirtiliyor.

Bu yılı giyilebilir cihaz pazarında bir nevi nabız yoklama yılı ilan eden Samsung'un Galaxy Gear 2 akıllı saati ile gelecek yıl daha iddialı bir konuma gelmek istediği dile getiriliyor. Galaxy Band fitness takip cihazı ise Nike ve FitBit gibi oyunculara karşı Samsung'un ilk hamlesi olacak. 

http://www.phonearena.com/news/Samsung-set-to-announce-Galaxy-Gear-2-and-Galaxy-Band-at-MWC_id50755 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
önce adam gibi saat tasarımı yapsınlar casionun 20 yıl önceki fw-51 modeli bile daha şık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
My pen is big 5 yıl
Ne kadar çok samsung düşmanı var forumda. Anlamıyorum ki ne alıp veremedikleri var. Plastik abicim plastik okey. Biz mutluyuz plastikle. Sokmuşum metaline camına havasına suyuna. Bırakın onu telefon kullan düşünsün. Adam 30 milyon satıyo mu, SATIYO. Para bizim, istersek metale istersek plastiğe veririz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miyamoto Musashi 5 yıl
Gear 1 i kullandım çok memnun kaldım, şimdi sıra 2 de, çıksın hemen alacağım
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 5 yıl Miyamoto Musashi
Miyamoto Musashi
Gear 1 i kullandım çok memnun kaldım, şimdi sıra 2 de, çıksın hemen alacağım

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 5 yıl
galaxy gear 2 yı galaxy s5 in yanında vereceksin bak bakalim nasıl satılıyor galaxy S5.
Geniş bir kitleye oynadım hadi hayırlısı :D :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adını nick koydum 5 yıl
Çöp
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elkun35 5 yıl
Samsung un yeni zirvalari
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CaimaN 5 yıl
Yeni çöpler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6806 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Tel Aksesuarları, samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Telefon ve Bilgisayarda taksit sınırlandırmasını masaya yatırıyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim