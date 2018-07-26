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Gayri resmi LibreOffice uygulaması Microsoft Store'dan kaldırıldı

Ücretsiz bir ofis paketi olmasına rağmen Microsoft Store'da 2.99 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulan LibreOffice uygulamasının foyası ortaya çıkınca uygulama mağazasından kaldırıldı.
10 ay
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6
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Kısa bir süre önce bağımsız bir geliştirici Microsoft Store'da tamamen ücretsiz bir ofis yazılımı olan LibreOffice'i 2.99 dolar fiyat etiketi ile kullanıma sunmuştu. Beklendiği gibi söz konusu uygulamanın, ana şirket The Document Foundation'ın izni olmadan yayınlandığı anlaşıldı.
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The Document Foundation, kendilerinin Microsoft Store'da herhangi bir uygulama yayınlamadığını duyurmak için Twitter aracılığı ile bir açıklama yaptı. Bugün ise Microsoft Store, 4 yıldız ve 2.99 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan gayri resmi LibreOffice uygulamasını kaldırdı. Artık uygulama Microsoft'un uygulama mağazasından indirilemiyor.

Ana geliştirici resmi açıklama yaptı

Şirket sosyal medya hesabın üzerinden yaptığı açıklamada "Microsoft Store'daki gayri resmi LibreOffice uygulamasından haberdar olduk. Bu resmi veya bizim tarafımızdan oluşturulmuş bir uygulama değil ve para bizim tarafımızdan toplanmadı. Bu nedenle, uygulamanın sayfası yanıltıcıdır" dedi.

https://twitter.com/tdforg/status/1021436531893030913 Yorum Yaz
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intel7mix 10 ay en beğenilen
Bedava yazılıma parayla alan mı olmuş çiftlik bank vol2 olmuş iyice
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drjacob 9 ay
birde ücretli mi satılmış
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SEO-Uzmanı 10 ay
kullanıcı arabirimini daha da basitleştirmesi gerekiyor !
en basitinden hala daha A4 printer için yan baskı ayarı
menüler içinden 3 sekmeyle değiştire biliyorsunuz !
MS u ne kadar sevmesemde son kullanıcı pratiği üzerinden daha kolay erişim sağladığını da inkar edemeyiz !
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ymhaslaman 10 ay
Office programları parasını hakediyor. Emeğe saygı.
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Mianfei 10 ay
Tamamen bedava ve açık kaynak. Ben office yerine kullanıyorum gayet güzel, aratmıyor.
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intel7mix 10 ay en beğenilen
Bedava yazılıma parayla alan mı olmuş çiftlik bank vol2 olmuş iyice
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fthkn 9 ay intel7mix
Kolay bir biçimde marketten indirip kurmak için o parayı vermek aptallık değil. Market büyük bir kolaylık. Ben bile veririm 3 dolar. Tarayıcıdan arayıp bir sürü aracı reklamcıya maruz kalmaktan çok daha iyi. Market simgesine tıklayıp üç harf yazarak anında ulaşmak ve indirmeye geçmek varken. Ana geliştiricinin Windows markete koymamış olması asıl eşeklik.
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