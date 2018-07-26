Gayri resmi LibreOffice uygulaması Microsoft Store'dan kaldırıldı

Kısa bir süre önce bağımsız bir geliştirici Microsoft Store'da tamamen ücretsiz bir ofis yazılımı olan LibreOffice'i 2.99 dolar fiyat etiketi ile kullanıma sunmuştu. Beklendiği gibi söz konusu uygulamanın, ana şirket The Document Foundation'ın izni olmadan yayınlandığı anlaşıldı.

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The Document Foundation, kendilerinin Microsoft Store'da herhangi bir uygulama yayınlamadığını duyurmak için Twitter aracılığı ile bir açıklama yaptı. Bugün ise Microsoft Store, 4 yıldız ve 2.99 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan gayri resmi LibreOffice uygulamasını kaldırdı. Artık uygulama Microsoft'un uygulama mağazasından indirilemiyor.

Ana geliştirici resmi açıklama yaptı

Şirket sosyal medya hesabın üzerinden yaptığı açıklamada "Microsoft Store'daki gayri resmi LibreOffice uygulamasından haberdar olduk. Bu resmi veya bizim tarafımızdan oluşturulmuş bir uygulama değil ve para bizim tarafımızdan toplanmadı. Bu nedenle, uygulamanın sayfası yanıltıcıdır" dedi.

https://twitter.com/tdforg/status/1021436531893030913