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Samsung Galaxy M serisinin 3 farklı modelinin teknik özellikleri sızdırıldı

Samsung Galaxy M21, M31 ve M41 olmak üzere gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanan üç farklı Galaxy M serisi üyesinin teknik özelliklerinin bir kısmı ortaya çıktı.
4 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Samsung Galaxy M serisinin 3 farklı modelinin teknik özellikleri sızdırıldı
 
Güney Koreli mobil teknoloji devi Samsung, bu yılın ilk yarısında orta seviye bütçe dostu modellerden oluşan yenilenmiş A serisi ve M serisini başlatmıştı. Galaxy M20, M30 ve M40, rekabetçi fiyatları ve güçlü donanım özellikleri ile bu yıl orta seviyede en başarılı sonuçlar yakalayan modeller arasındaydılar.
Son yayınlanan raporlar, bu yılın ikinci yarısında Samsung'un Galaxy M serisine ağırlık vermeye başlayacağı yönünde tahminler içeriyor. Ayrıca 2020'de piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy M21, M31 ve M41'e dair detaylar da çevrimiçi olarak ortaya çıktı.
İsabetli tahminleri ve güvenilir sızıntıları ile tanınan Sudhanshu Ambhore, yaklaşmakta olan Galaxy M serisi modellerinin teknik özellikleri hakkında bazı önemli bilgileri paylaştı. Cihazların sahip olması beklenen teknik özelliklerden küçük bir kısım şu şekilde,

Samsung Galaxy M21 Özellikleri

Galaxy M21'in Exynos 7609 yonga setinden güç alacağı ve standart varyantın 4 GB RAM ile geleceği söyleniyor. Cihazın 24 megapiksellik bir birincil kamera ve 5 megapiksellik bir derinlik sensörünü içeren bir çift kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor. Cihazın selefi Galaxy M20, Exynos 7904 yonga seti ve 13 megapiksel + 5 megapiksellik çift arka kamera kurulumu ile karşımıza çıkmıştı.

Samsung Galaxy M31 Özellikleri

Qualcomm Snapdragon 665 yonga setinden güç alacak olan cihaz 6 GB RAM ile geliyor. Cihazda 48 megapiksellik birincil lens, 12 megapiksellik geniş açılı lens ve 5 megapiksellik derinlik sensöründen oluşan üçlü bir arka kamera kurulumunun bulunması bekleniyor. Cihazda Sony IMX586 sensörünün mü yoksa 48 megapiksellik ISOCELL GM1 sensörünün mü kullanılacağı şu an için büyük bir merak konusu. Cihazın selefi Galaxy M30, Exynos 7904 yonga seti ve 13 megapiksel + 5 megapiksel + 5 megapiksellik üçlü arka kamera kurulumu ile karşımıza çıkmıştı.

Samsung Galaxy M41 Özellikleri

Galaxy M41'in Exynos 9630 yonga setinden gücünü alması bekleniyor ve muhtemelen standart varyantında 6 GB RAM bulunacak. 64 megapiksellik bir birincil lens, 12 megapiksellik bir geniş açılı bir lens ve 5 megapiksellik bir derinlik sensöründen oluşan üçlü bir arka kamera kurulumu ile gelmesi bekleniyor. Cihazın selefi Galaxy M40, Snapdragon 675 yonga seti ve 32 megapiksel + 8 megapiksel + 5 megapiksellik üçlü arka kamera kurulumu ile karşımıza çıkmıştı.


https://www.gizmochina.com/2019/08/16/samsung-galaxy-m21-m31-m41-key-specs-leaked-months-before-2020-release/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
theberent 34 dk.
M2023 nerede
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sreylare 2 sa.
M31 için Samsung'un kendi ürettiği sensör varken Sony sensör kullanacağını zannetmiyorum.
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renega 2 sa.
M31 alacağım
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dugers 3 sa.
Haberde
''cihazın selefi m30'' denilmiş. M40 olacaktı.
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