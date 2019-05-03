Samsung Galaxy M40 kilit özellikleri Geekbench sayesinde belli oldu

Samsung M ailesi adı altında şimdilik üç modele sahip: M10, M20 ve M30. Bu seriyi genişletmeyi hedefleyen teknoloji devi, M40 modelini de yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

SM-M405F kod adıyla Geekbench’te ilk kez görülen Galaxy M40, Qualcomm Snapdragon 675 çipseti, 6GB RAM ve Android Pie ile donatılmış durumda. Cihaz tekil çekirdekten 2350, çok çekirdekli testten ise 6410 puan almayı başarıyor.

Galaxy M40 hakkında detaylar şuan için pek bol değil. Geçen ay ortaya çıkan bir rapora göre cihaz 128GB depolamaya sahip olacak. Raporda yazmasa da tahmin ettiğimiz kısımlar ise M40’ın Super AMOLED Infinity-U ekranla geleceği ve üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağı yönünde.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_m40_key_specs_revealed_through_geekbench-news-36874.php

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Samsung Galaxy M40 hakkında daha fazla detay önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacaktır.