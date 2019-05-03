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Samsung Galaxy M40 kilit özellikleri Geekbench sayesinde belli oldu

Samsung'un M serisine yakın zamanda ekleyeceği yeni üyesi M40, Geekbench skorlarında kendini ilk kez gösterdi. Cihazın donanımı hakkında bilgiler bu test dışında hala sınırlı.
2 hf.
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Samsung Galaxy M40 kilit özellikleri Geekbench sayesinde belli oldu
Samsung M ailesi adı altında şimdilik üç modele sahip: M10, M20 ve M30. Bu seriyi genişletmeyi hedefleyen teknoloji devi, M40 modelini de yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 
SM-M405F kod adıyla Geekbench’te ilk kez görülen Galaxy M40, Qualcomm Snapdragon 675 çipseti, 6GB RAM ve Android Pie ile donatılmış durumda. Cihaz tekil çekirdekten 2350, çok çekirdekli testten ise 6410 puan almayı başarıyor.
Galaxy M40 hakkında detaylar şuan için pek bol değil. Geçen ay ortaya çıkan bir rapora göre cihaz 128GB depolamaya sahip olacak. Raporda yazmasa da tahmin ettiğimiz kısımlar ise M40’ın Super AMOLED Infinity-U ekranla geleceği ve üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağı yönünde. 
Samsung Galaxy M40 hakkında daha fazla detay önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacaktır.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_m40_key_specs_revealed_through_geekbench-news-36874.php Yorum Yaz
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strathmorea 2 hf. en beğenilen
Abarttı. Cidden marka algısını düşürecek haberi yok. 1 ayda sanırım 5-6 çeşit telefon haberi duyduk en az.
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MustafaC53 2 hf.
Rahat 1 senesi var çıkması için. Daha M30 çıkmadı ülkemizde.
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TearsForFears 2 hf. MustafaC53
M30 zaten gelmeyecek diye biliyorum onun yerine a40s duyurdular o gelir gelirse
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blackzeros 2 hf.
5000 mah pilde koyarlarsa alabilirim bu cihazi.
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strathmorea 2 hf. en beğenilen
Abarttı. Cidden marka algısını düşürecek haberi yok. 1 ayda sanırım 5-6 çeşit telefon haberi duyduk en az.
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koyunsavar 2 hf.
Yardır samsung bu gidişle DonanımHaber in pilini patlatacaksın...
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