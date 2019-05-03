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Yerli İHA ANKA’nın mobil oyunu yayınlandı

İnsansız hava aracı ANKA-S’in mobil oyunu yayınlandı. Google Play ve App Store'da yer alan oyunda ANKA pilotu olarak hedefleri vurmaya çalışıyorsunuz. Detaylar haberimizde.
2 hf.
7,2b
1
15
Mobil Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Yerli İHA ANKA’nın mobil oyunu yayınlandı
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Türk Uzay ve Havacılık Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen ANKA insansız hava aracı için mobil oyun yayınlandı. Udo ve Otto Games ortaklığında geliştirilen Operasyon: ANKA isimli mobil oyunda ANKA pilotu olarak hedefleri vurmaya çalışıyorsunuz.

Google Play ve App Store’da yerini aldı

Operasyon: ANKA oyunu hem Google Play hem de App Store’da ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. Çeşitli mühimmatlar bulunan silahlı ANKA-S’le her bölümde farklı bir operasyonu tamamlıyorsunuz. Bölüm geçtiğinizde kazanılan paralarla da araç ve silahlarınızı geliştirebilmeniz mümkün.

Oyunda bölümlerle ilerleyen bir hikayede yer alıyor. Oyunun hikayesi şu şekilde: “Savunma teknolojileri üzerine uzman olan bir grup bilim adamı ve mühendis, TUSAŞ üretimi olan ANKA-S için tasarladıkları çok güçlü ve gizli bir silah üzerinde, yüksek güvenlikli askeri bir üssün içine gizlenmiş olan kimsenin varlığını bilmediği bir merkezde çalışmaktadırlar. Kimliğini gizleyen ve amaçları bilinmeyen, organize bir düşman birliğinin belirmesi ve saldırmaya başlaması ile olaylar, içinden çıkılması güç bir hâle gelecek ve savaş, tüm yakın çevreye yayılacaktır. Tam da bu noktada, planları gizli ve yöntemleri acımasız olan düşmanın tehdidini sona erdirmek, oyuncuya düşüyor.”

Yerli İHA ANKA’nın mobil oyunu yayınlandı
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Oyunun içerisinde seri atışlı top, füze ve bomba olmak üzere üç ana başlık altında yükseltilebilir 11 çeşit silah bulunuyor. Atış sıklığı, hasar ve silah ısınması benzeri 7 çeşit yükseltme imkanı da mevcut. Ayrıca iki farklı ANKA gövde geliştirmesi de yer alıyor. Son olarak 3 farklı coğrafi temada geçen oyunun 20 harita, 6 düşman, 7 müttefik birim vb. oyun içerikleri barındırdığını da belirtelim.

Operasyon: ANKA: App Store || Google Play


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tusas.operasyonanka&hl=tr Yorum Yaz
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Morphinz 2 hf. en beğenilen
Şimdi sizlerde hevalleri uçurabilirsiniz. Anka*
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FatihAsl 2 hf. Blasterreal
CHP li yazılımcılar yapmaya çalışıyor. galiba beceremediler henüz.
1 Yanıt Yanıtla +7
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UnicornKnight 2 hf.
mmmmm fistan giyen kuduz mezopotamya primatlarını itlaf simülasyonu (Y)
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alkoc 2 hf.
12 bölümden sonrası yok
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El_domingo 2 hf.
iha pilotlarına itiyaç günden güne artıyor..hem özendirici hem de eğitici olan gerçeğe yakın simulasyonlar olsa bu açık hızla kapanır..
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zafer1910 2 hf.
Vurun hevalleri :))
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UnicornKnight 2 hf.
mmmmm fistan giyen kuduz mezopotamya primatlarını itlaf simülasyonu (Y)
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bluedevil866 2 hf.
Bence iyi dusunulmus
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kadalt 2 hf.
Yerli ve milli gururumuz anka nın oyunu çıkmış Allahım nasıl duygulandım anlatamam yaa hayaldi gerçek oldu yetmedi birde oyunu yaptık avrupa bizi zaten kıskanıyor, birde yerli milli oyunuzmuzla kıskançlıktan çatlayacaklar.
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smart1978 2 hf.
Mental masturbasyon VOL.0650
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Askaparta 2 hf.
Fena değil gözüküyor. Bunu kullanınca kanka oluyorum sanırım.
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Blasterreal 2 hf.
Bende yazılımcı olup, patates,soğan,domates nasıl üretilir oyunu yapıcam bu ülkeye.
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FatihAsl 2 hf. Blasterreal
CHP li yazılımcılar yapmaya çalışıyor. galiba beceremediler henüz.
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CoreXXX 2 hf. Blasterreal
samanda ekle. yakışırr
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interwap 2 hf.
TAI den daha kaliteli bir oyun beklerdim.
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