Yerli İHA ANKA’nın mobil oyunu yayınlandı

Türk Uzay ve Havacılık Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen ANKA insansız hava aracı için mobil oyun yayınlandı. Udo ve Otto Games ortaklığında geliştirilen Operasyon: ANKA isimli mobil oyunda ANKA pilotu olarak hedefleri vurmaya çalışıyorsunuz.

Google Play ve App Store’da yerini aldı

Operasyon: ANKA oyunu hem Google Play hem de App Store’da ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. Çeşitli mühimmatlar bulunan silahlı ANKA-S’le her bölümde farklı bir operasyonu tamamlıyorsunuz. Bölüm geçtiğinizde kazanılan paralarla da araç ve silahlarınızı geliştirebilmeniz mümkün.

Oyunda bölümlerle ilerleyen bir hikayede yer alıyor. Oyunun hikayesi şu şekilde: “Savunma teknolojileri üzerine uzman olan bir grup bilim adamı ve mühendis, TUSAŞ üretimi olan ANKA-S için tasarladıkları çok güçlü ve gizli bir silah üzerinde, yüksek güvenlikli askeri bir üssün içine gizlenmiş olan kimsenin varlığını bilmediği bir merkezde çalışmaktadırlar. Kimliğini gizleyen ve amaçları bilinmeyen, organize bir düşman birliğinin belirmesi ve saldırmaya başlaması ile olaylar, içinden çıkılması güç bir hâle gelecek ve savaş, tüm yakın çevreye yayılacaktır. Tam da bu noktada, planları gizli ve yöntemleri acımasız olan düşmanın tehdidini sona erdirmek, oyuncuya düşüyor.”

Oyunun içerisinde seri atışlı top, füze ve bomba olmak üzere üç ana başlık altında yükseltilebilir 11 çeşit silah bulunuyor. Atış sıklığı, hasar ve silah ısınması benzeri 7 çeşit yükseltme imkanı da mevcut. Ayrıca iki farklı ANKA gövde geliştirmesi de yer alıyor. Son olarak 3 farklı coğrafi temada geçen oyunun 20 harita, 6 düşman, 7 müttefik birim vb. oyun içerikleri barındırdığını da belirtelim.

Operasyon: ANKA: App Store || Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tusas.operasyonanka&hl=tr