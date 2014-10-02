Samsung Galaxy Note 4’ün Türkiye çıkış tarihi netleşti. Mobilite’nin son bölümünde, Samsung’dan aldığımız bilgiye göre yeni nesil akıllı telefonunun ülkemize 17 Ekim tarihinde geleceğini sizlerle paylaşmıştık. İşte bu bilgi Samsung tarafından nihayet onandı ve yayınlanan çıkış tarihi haritasına göre eğer bir son dakika problemi olmazsa 17 Ekim’de ülkemizde olacağı kesinlik kazandı.

Bazı Avrupa ülkelerinden bir hafta kadar önce ülkemize gelecek olan Galaxy Note 4, benzer şekilde farklı kıtalardaki çoğu ülkenden önce kullanma şansı yakalayacağımı bir cihaz olacak. Sahip olduğu 5.7-inç büyüklüğündeki 2K Super AMOLED ekran, çıkacağı ülkeye göre Snapdragon 805 ya da 64-bit Exynos 5433 işlemcisi, 3GB RAM, 16MP çözünürlüğündeki Sony sensörlü 4K kamera ve yüksek kapasiteli pil gibi detaylarla öne çıkan telefon ayrıca geliştirilmiş kalem deneyimi de sunacak.

Peki Galaxy Note 4’ün ülkemiz satış fiyatı ne seviyede olacak ? Açıkçası yurtdışında ortaya çıkan bazı yüksek ön sipariş fiyatlandırmaları, akıllı telefon fiyatları nereye doğru gidiyor şeklinde bir endişenin zeminini hazırlamıştı ancak fiyatlar farklı olabilir. Ortaya çıkan bazı yeni fiyat detaylarını dikkate alacak olursak eğer, Galaxy Note 4’ün kapasiteye göre 2200TL-2500TL bandına yerleşmesi muhtemel.

Ortaya çıkan fiyatlar itibariyle Note 4, Samsung’un güncel ürün gamındaki en pahalı telefon olacak. Ancak diğer taraftan neredeyse yarım yıldır satılan HTC One M8’in 2500TL’lik fiyatı ve iPhone 6 Plus’un kapasiteye göre 3250TL’ye ulaşan fiyatı karşısında Note 4’ün fiyatı daha az konuşulacak gibi görünüyor, eğer kesin bir şekilde belirttiğimiz seviyeden çıkar ise. Cihazın kapsamlı incelemesini yayınlayana kadar, IFA 2014’te hazırladığımız ön inceleme videosunu izleyebilirsiniz.



