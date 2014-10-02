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Samsung Galaxy Note 4'ün Türkiye çıkış tarihi netleşti

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
16,8b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy Note 4'ün Türkiye çıkış tarihi netleşti
Samsung Galaxy Note 4’ün Türkiye çıkış tarihi netleşti. Mobilite’nin son bölümünde, Samsung’dan aldığımız bilgiye göre yeni nesil akıllı telefonunun ülkemize 17 Ekim tarihinde geleceğini sizlerle paylaşmıştık. İşte bu bilgi Samsung tarafından nihayet onandı ve yayınlanan çıkış tarihi haritasına göre eğer bir son dakika problemi olmazsa 17 Ekim’de ülkemizde olacağı kesinlik kazandı.
Bazı Avrupa ülkelerinden bir hafta kadar önce ülkemize gelecek olan Galaxy Note 4, benzer şekilde farklı kıtalardaki çoğu ülkenden önce kullanma şansı yakalayacağımı bir cihaz olacak. Sahip olduğu 5.7-inç büyüklüğündeki 2K Super AMOLED ekran, çıkacağı ülkeye göre Snapdragon 805 ya da 64-bit Exynos 5433 işlemcisi, 3GB RAM, 16MP çözünürlüğündeki Sony sensörlü 4K kamera ve yüksek kapasiteli pil gibi detaylarla öne çıkan telefon ayrıca geliştirilmiş kalem deneyimi de sunacak.
Samsung Galaxy Note 4'ün Türkiye çıkış tarihi netleşti
Peki Galaxy Note 4’ün ülkemiz satış fiyatı ne seviyede olacak ? Açıkçası yurtdışında ortaya çıkan bazı yüksek ön sipariş fiyatlandırmaları, akıllı telefon fiyatları nereye doğru gidiyor şeklinde bir endişenin zeminini hazırlamıştı ancak fiyatlar farklı olabilir. Ortaya çıkan bazı yeni fiyat detaylarını dikkate alacak olursak eğer, Galaxy Note 4’ün kapasiteye göre 2200TL-2500TL bandına yerleşmesi muhtemel.
Ortaya çıkan fiyatlar itibariyle Note 4, Samsung’un güncel ürün gamındaki en pahalı telefon olacak. Ancak diğer taraftan neredeyse yarım yıldır satılan HTC One M8’in 2500TL’lik fiyatı ve iPhone 6 Plus’un kapasiteye göre 3250TL’ye ulaşan fiyatı karşısında Note 4’ün fiyatı daha az konuşulacak gibi görünüyor, eğer kesin bir şekilde belirttiğimiz seviyeden çıkar ise. Cihazın kapsamlı incelemesini yayınlayana kadar, IFA 2014’te hazırladığımız ön inceleme videosunu izleyebilirsiniz. 


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DH Misafiri 4 yıl
Gerçek 1: 1 Not 4 telefon MTK6592 Octa Çekirdek RAM 2GB ROM 16GB 1.7GHz Note4 Android 4.4.2 işletim sistemi 5.7 "1920 * 1080 13MPG9800 Not4 telefon
4 siparişler
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US $ 218.99 / adet
İndirimli fiyat:
US $ 175.19 / adet 2 günü
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Ücretsiz Kargo ile Türkiye üzerinden Çin Post Kayıtlı Air Mail
Tahmini Teslim Süresi: 15-27 gün (4 iş günü içinde kargoya)
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Renk:
Beyaz Siyahseçilmiş
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DH Misafiri 5 yıl
Note 4 Exynos işlemcili model gelecek Türkiye'ye . Exynos işlemcili Note 4 Snapdragon'lu Note 4'den daha iyi. Bu arada Sony sensörlü kamera demişsiniz ama Note 4'ün kamerası Samsung'un kendi üretimi olan ve S5'de de kullanılan ISOCELL kameradır. Ve Teknosa fiyatı da 2299 TL.
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adını nick koydum 5 yıl
Psikolojik sınır her sene artıyor. Sonumuz iyi değil
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BekirTemel 5 yıl
Fiyatı kabul edilir seviye de,kesinlikle iş yapar
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muhamnet 5 yıl
beyler malı gördüm. aydın da 1-2 dakika bakma fırsatım oldu. ürün çok zarif ve pek hoş olmuş. 2 yıldır note 2 kullanıyorum, note 3 hiç ilgimi çekmedi ama bu mal iyi olmuş. bu arada kalem özellikleri ve kalem hassasiyeti size 2b uç ile yazıyormuş gibi keyif veriyor...

tasarım çok hoşuma gitti. hem incelmiş hemde sağlam bir his veriyor.

bükülme testi yapıldı mı acaba?
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system_25 5 yıl
Samsungun bu note serisi gayet iyi gidiyor. Galaxy S serisi gibi ısıtıp ısıtıp önümüze getirmiyolar telefonları.
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istanbulturkusu 5 yıl
note4 yada iphone 6 plus arasında kaldım iphone sayfasında ki arkadaşlar iphone önerdi buradakilerde sanırım samsung önerecek . aslında özelliklere baktıgımda samsung daha çok donanımsal özelliğe sahip peki sorun yazılımda mı android ios un gerisinde mi? samimi olarak hangi telefonu önerirsinz?
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Guest-F30ED544B 5 yıl
Tasarım hakkında bu kadar kötüleyen insanlara gerçekten anlam veremiyorum.Ne yapsınlar ata eşşeğemi benzetsinler telefonu.Eskidne tuşlu telefonlar varken tasarım değişikliği çok kolay yapılabiliyordu fakat şuanda ön tarafı tamamen dokunmatik ekran olan cihazlardan bahsediyoruz.Note serisinin imajı belli yani.Her firmanın kendine göre tasarım çizgileri varki adamlar daha ne kadar değiştirebilir.Note 4 gayet şekil ve güzel olmuş.Bu cihazın ön tarafında home tuşu olmasını seven o kadar insan varki.Çift dokunma falan ile uyandırmayı seven arkadaşlar gider LG alabilir.Ama ben samsungun fiziksel home tuşunu seviyorum şahsen.Araba firmaları bile gün olmuş tasarım çizgileri bellidir çok ufak değişiklikler ile araçlarının farklı modellerini üretirler.Bmw ye bakın ön taraf hep aynı Audiye bakın ön taraf hep aynı.Ufak tefek oynamalarla yeni model yapıyorlar örneğin.Benim yorumlamam bu kadar hadi hayırlı işler.
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DH Misafiri 5 yıl
ıphone 6 , galaxy note 4ün yanında bir hiç çok konuşmayın
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ellesharr 5 yıl
İp6 plus kullanıcısıyım , açıkçası note4 çok hoşuma gitti ama kötübir note 2 deneyimi yaşadığım için cesaret edemedim açıkçası hayırlısı olsun alacak arkadaşlara, androidle belki note 6 da tekrar buluşuruz :)
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speedy challenger 5 yıl
Telefonun ozellikleri cok iyi ama samsung artik su tasarimi degistirsin her yerde ayni yuz ya gina geldi artik samsungun butun telefonlarinda ayni tip
On yuz tasarimdan bahsediyorum
On hoparlorun dibine bi samsung yazisi alt tarafta ortada fiziksel tus yaninda 2 dokunmatik tus [>:][>:]
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
Ne güzel kendimi hazırlamıştım 2700'den falan girecek diye. Ne oldu len Iphone'a laf ediyordunuz ZaaaXDe diyecektim. Bu 2300 olmadı gerçekten hevesim kursağımda kaldı. Ama durun bakalım dereyi görmeden kimse paçayı sıvamasın.
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