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    Anlık Bildirim

    Samsung Foundry, Tesla anlaşmasıyla nihayet toparlanma sinyalleri veriyor

    Tesla ile imzalanan 16,5 milyar dolarlık anlaşma, Samsung Foundry'nin üretim hatlarını canlandırdı. Şirketin yıl sonuna kadar zararını ciddi şekilde azaltması bekleniyor.

    Samsung Foundry, Tesla anlaşmasıyla toparlanma sinyalleri veriyor Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yarı iletken üretim kolu olan Samsung Foundry, zorlu geçen birkaç çeyreğin ardından yeniden ivme kazanıyor. Şirketin üretim hatlarında kullanım oranları hızla artarken özellikle Tesla ile imzalanan 16,5 milyar dolarlık dev anlaşma bu toparlanmanın ana itici gücü olarak öne çıkıyor.

    Samsung Foundry’de umut ışığı

    Chosun Biz'in haberine göre Samsung Foundry'nin üretim hatları, başta 4nm, 5nm ve 8nm gibi olgun üretim teknolojileri olmak üzere yüzde 50’nin üzerinde kapasite kullanımına ulaşmış durumda. Bu artışta Nintendo için üretilen çiplerin yanı sıra şirketin 4nm sürecini kullanan HBM4 bellek tabanı geliştirmesi, System LSI bölümünden gelen talepler ve Çinli müşteriler için geliştirilen kripto madenciliği ASIC’leri etkili oluyor.

    Son yıllarda ağır yatırımlarına rağmen düşük geri dönüş alan Samsung Foundry, özellikle eski nesil üretim süreçlerinden dolayı ciddi operasyonel kayıplar yaşamıştı. Ancak bu yıl şirketin yıllık zararının kayda değer şekilde azalması bekleniyor. Artan talep ve üretim kapasitesiyle birlikte Samsung’un zararını agresif biçimde azaltacağı öngörülüyor.

    En büyük sıçrama ise Tesla ile yapılan AI6 çip anlaşması sayesinde geliyor. Anlaşmanın ardından Samsung’a yönelen sipariş hacminin artması ve şirketin Nvidia ve Qualcomm gibi devlerden 2nm üretim süreci siparişleri almaya daha yakın hale gelmesi pazardaki konumunu güçlendiriyor. TSMC ile rekabet halen uzak bir hedef ancak pastadan biraz daha pay alması için artık daha fazla oyun alanı var Samsung’un.

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