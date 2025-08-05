Samsung Foundry, Tesla anlaşmasıyla nihayet toparlanma sinyalleri veriyor

Samsung Foundry’de umut ışığı
Chosun Biz'in haberine göre Samsung Foundry'nin üretim hatları, başta 4nm, 5nm ve 8nm gibi olgun üretim teknolojileri olmak üzere yüzde 50’nin üzerinde kapasite kullanımına ulaşmış durumda. Bu artışta Nintendo için üretilen çiplerin yanı sıra şirketin 4nm sürecini kullanan HBM4 bellek tabanı geliştirmesi, System LSI bölümünden gelen talepler ve Çinli müşteriler için geliştirilen kripto madenciliği ASIC’leri etkili oluyor.
Son yıllarda ağır yatırımlarına rağmen düşük geri dönüş alan Samsung Foundry, özellikle eski nesil üretim süreçlerinden dolayı ciddi operasyonel kayıplar yaşamıştı. Ancak bu yıl şirketin yıllık zararının kayda değer şekilde azalması bekleniyor. Artan talep ve üretim kapasitesiyle birlikte Samsung’un zararını agresif biçimde azaltacağı öngörülüyor.
En büyük sıçrama ise Tesla ile yapılan AI6 çip anlaşması sayesinde geliyor. Anlaşmanın ardından Samsung’a yönelen sipariş hacminin artması ve şirketin Nvidia ve Qualcomm gibi devlerden 2nm üretim süreci siparişleri almaya daha yakın hale gelmesi pazardaki konumunu güçlendiriyor. TSMC ile rekabet halen uzak bir hedef ancak pastadan biraz daha pay alması için artık daha fazla oyun alanı var Samsung’un.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: