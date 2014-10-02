Samsung Galaxy Note 4'ün bükülme testi videosu yayınlandı

Apple'ın iPhone 6 Plus modelinde yaşadığı "bükülme problemi" sonrasında harekete geçen Samsung, Galaxy Note 4 için uyguladığı dayanıklılık testlerinin videosunu yayınladı. İlgili video kapsamında Samsung, cihazın bükülme mukavemetini ölçebilmek için yaptığı laboratuvar testlerini ekrana getirirken, cihazın neden bükülmediğini de anlatıyor.

Galaxy Note 4'ün bükülme videosuyla ilgili detaylara indiğimizde, aslen Apple ve Samsung'un benzer test metodolojisine sahip olduğunu görüyoruz. Neden mi, çünkü Samsung'un videosunda cihaza üç farklı noktada stres testi uygulandığı, ayrıca arka cepte oturma ve cihazın merkez noktasına 25Kg'a eş değer güç uygulandığı gibi testleri görüyoruz.

iPhone 6 Plus'la ilgili bükülme şikayetleri sonrasında test laboratuvarını medyaya açan ve telefonları piyasaya çıkarmadan önce 30.000 iPhone 6'yı testten geçirdiklerini söyleyen Apple'ın uyguladığı testler de neredeyse aynı; 25 Kg merkeze güç uygulama, üç noktadan cihazın güç uygulayarak kasa dayanıklılığını ölçme ve oturma testi gibi.

Samsung'un yayınladığı videonun ikinci bölümünde ise materyal kalitesi ve parça birleştirme yöntemlerine dikkat çekiliyor. Aynı Galaxy Alpha'da olduğu gibi metal çerçeveye, magneyzumla güçlendirilmiş kapak ve yine mukavemetimi arttırılmış bileşen bağlantı noktaları, Samsung Galaxy Note 4 için vurgu yapılan noktalar olarak öne çıkıyor.

Apple tarafına baktığımızda ise sorun teşkil eden problemin, genel test metodolojisinden ziyade iPhone 6 Plus'un dahili tasarımındaki sorundan kaynaklandığı düşünülüyor zira cihazın bükülme yaptığı yeri, ses butonlarının olduğu kısma denk gelen ve kasanın en zayıf kaldığı düşünülen kısmı. Yaklaşık 1 yıl boyunca en güncel iPhone olarak piyasada olacak telefon için Apple bir kasa içi güncelleme yapar mı emin değiliz ama şimdiden kadrosuna yeni test mühendisleri katmak için arayışlara başladığını daha önce haberlerimizde paylaşmıştık.