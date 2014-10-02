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Samsung Galaxy Note 4'ün bükülme testi videosu yayınlandı

4 yıl
2b
1
117
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy Note 4'ün bükülme testi videosu yayınlandı
Apple'ın iPhone 6 Plus modelinde yaşadığı "bükülme problemi" sonrasında harekete geçen Samsung, Galaxy Note 4 için uyguladığı dayanıklılık testlerinin videosunu yayınladı. İlgili video kapsamında Samsung, cihazın bükülme mukavemetini ölçebilmek için yaptığı laboratuvar testlerini ekrana getirirken, cihazın neden bükülmediğini de anlatıyor. 
Galaxy Note 4'ün bükülme videosuyla ilgili detaylara indiğimizde, aslen Apple ve Samsung'un benzer test metodolojisine sahip olduğunu görüyoruz. Neden mi, çünkü Samsung'un videosunda cihaza üç farklı noktada stres testi uygulandığı, ayrıca arka cepte oturma ve cihazın merkez noktasına 25Kg'a eş değer güç uygulandığı gibi testleri görüyoruz.
iPhone 6 Plus'la ilgili bükülme şikayetleri sonrasında test laboratuvarını medyaya açan ve telefonları piyasaya çıkarmadan önce 30.000 iPhone 6'yı testten geçirdiklerini söyleyen Apple'ın uyguladığı testler de neredeyse aynı; 25 Kg merkeze güç uygulama, üç noktadan cihazın güç uygulayarak kasa dayanıklılığını ölçme ve oturma testi gibi.
Samsung'un yayınladığı videonun ikinci bölümünde ise materyal kalitesi ve parça birleştirme yöntemlerine dikkat çekiliyor. Aynı Galaxy Alpha'da olduğu gibi metal çerçeveye, magneyzumla güçlendirilmiş kapak ve yine mukavemetimi arttırılmış bileşen bağlantı noktaları, Samsung Galaxy Note 4 için vurgu yapılan noktalar olarak öne çıkıyor. 
Apple tarafına baktığımızda ise sorun teşkil eden problemin, genel test metodolojisinden ziyade iPhone 6 Plus'un dahili tasarımındaki sorundan kaynaklandığı düşünülüyor zira cihazın bükülme yaptığı yeri, ses butonlarının olduğu kısma denk gelen ve kasanın en zayıf kaldığı düşünülen kısmı. Yaklaşık 1 yıl boyunca en güncel iPhone olarak piyasada olacak telefon için Apple bir kasa içi güncelleme yapar mı emin değiliz ama şimdiden kadrosuna yeni test mühendisleri katmak için arayışlara başladığını daha önce haberlerimizde paylaşmıştık.
 

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aycibin 4 yıl
Bu durumdan faydalanan tek samsung mu?
Nerede htc, nerede lg, nerede sony, nerede nokia, nerede blackberry?

Mesele isletim sistemi degil.arkadaslar isletim sistemi rekabetine kaymissiniz.
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gOkO 4 yıl
İmitasyon döt gördüm sanki :D
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Kabiz Civciv 4 yıl
Samsung asla bir Apple olamayacak. Hiç iPhone kullanmamış Samsung fanboyları da her zaman kötülemeye devam edecek. Leğenciler
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Player ONE 4 yıl Kabiz Civciv
Kabiz Civciv

Samsung asla bir Apple olamayacak. Hiç iPhone kullanmamış Samsung fanboyları da her zaman kötülemeye devam edecek. Leğenciler


Leğenciler

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AccaKappa 4 yıl
Bu dayanıklılık testleri de iphone6nın bükülme olayından sonra moda oldu :) Samsung ve Apple arasındaki çekişme böyle ince mesajlarla olunca çok hoşuma gidiyor :D Sırada apple'ın hamlesi var merakla bekliyorum :D
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Player ONE 4 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: infom@n
Ne Apple'ın nede Samsung'un testleri gerçeği yansıtmıyor.
80 KG ve oturan bir adam düşünün
Bu ağırlığın 25 KG'ı ayaklarla yere iletiliyor
Geriye kalan 55 KG ağırlık iki eşit popoya dağıtılıyor ve 27,5 KG bir popoya düşüyor.
Popomuz da fark ettiyseniz sert düz küçük bir hacme sahip değil bu nedenle, arka cebinize koyacağınız bir telefon normal bir oturmayla kolay kolay bükülmez.
Ayrıca Note 4 alacaksınız ama
1 saat sonra dışarıda çok güzel fotoğraflar çekeceksiniz ama yapay aydınlatmalı ev ortamında noisli fotoğraflar çekmeye devam edeceksiniz.
1-2 ay sonra reklamlarda bahsedilen ve heyecan duyduğunuz bir çok özelliği kapatmaya başlayacaksınız.
3 ay sonra sıfır fiyatı 300-400 TL düşecek ve ikinci el fiyatı 700-800 TL düşecek.
2-3 ay sonra çeşitli arayüzler yüklemeye başlayacaksınız ama Samsung'un sunduğu bir çok özellik yeni arayüzde desteklenmeyecek ama siz VAYYYY UÇAK OLDU DİYECEKSİNİZ.
2-3 hafta sonra gidip ekstra enerji harcayan ve doğal olarak parayla satılan hafıza kartı alacaksınız.
2-3 Aya bir yeni USB kablosu alacaksınız, çünkü mevcut USB kablonuz artık 1.8 Amper ile şarj edemeyecek ve şarj süreniz 9 saate kadar çıkacak.
2-3 Aya bir şişen işletim sistemini Wipe yapıp sıfırdan ayarlamaya 1-2 gün vaktinizi harcayacaksınız.
2-3 Aya bir güncelleme çıkacak, OTA ile yüklediğinizde bazı güncellemeler de cihaz, wipe yapmadan ısınacak, pili sömürecek, kararsız çalışacak.
Her yeni gelen güncellemeyi heyecanla kuracaksınız ama cihazın stabilitesi düşecek.
ROOT ile bişeyler yapmak isteyeceksiniz KNOX bela olup garantinizi bitirecek
5-6 ay sonra kalemi hiç kullanmadığınızı fark edeceksiniz.
Üşengeç Samsung Türkiye ekibinin zahmet edip bütün dünyada yayınlanmış güncellemeyi size de yayınlamasını bekleyeceksiniz
Üşengeç Samsung Türkiye ekibi güncelleme yayınlamadı diye gidip Fransa ROM'u yükleyeceksiniz sonra CSC kodunu değiştirmeye uğraşacaksınız.
6 ay sonra kılıf ile kullanıp metal çerçevesi olmasına rağmen üstündeki koruyucu kaplama soyulacak.
6 ay sonra deri görünümlü plastik kapağın kenarları yolunacak.
1 yıl sonra yeni iPhone modeli çıkacak ve imrendiğiniz halde oturup bilgisayarın başına saatlerce çamur atmak için fıldır fıldır Apple konularını ve haberlerini kaçırmadan okuyacaksınız.
1 yıl sonra Note 5 çıkacak ve cihazınız Samsung'un sitesinde bile ilk sayfadan kaldırılacak.
ROOT ile NOTE 5 özellikleri eklemeye çalışacaksınız
1.5 yıl sonra ciddi bir sıkıntı olmadıkça güncelleme alamayacaksınız.
1.5 yıl sonra pilinizin gücü ciddi oranda düşecek
ROOT ile bişeyler yapmak isteyeceksiniz KNOX bela olup garantinizi bitirecek
2 yıl sonra cihazınızdan nefret etmeye başlayacaksınız ve değiştirmek için Note 6'ya yine umutla bakacaksınız.
---------------------
YUKARIDA ABİM OLAYI GÜZEL ÖZETLEMIŞ .
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Ersin ÇAKI 4 yıl Player ONE
Player ONE

quote:

Orijinalden alıntı: infom@n

Ne Apple'ın nede Samsung'un testleri gerçeği yansıtmıyor.
80 KG ve oturan bir adam düşünün
Bu ağırlığın 25 KG'ı ayaklarla yere iletiliyor
Geriye kalan 55 KG ağırlık iki eşit popoya dağıtılıyor ve 27,5 KG bir popoya düşüyor.
Popomuz da fark ettiyseniz sert düz küçük bir hacme sahip değil bu nedenle, arka cebinize koyacağınız bir telefon normal bir oturmayla kolay kolay bükülmez.

Ayrıca Note 4 alacaksınız ama
1 saat sonra dışarıda çok güzel fotoğraflar çekeceksiniz ama yapay aydınlatmalı ev ortamında noisli fotoğraflar çekmeye devam edeceksiniz.
1-2 ay sonra reklamlarda bahsedilen ve heyecan duyduğunuz bir çok özelliği kapatmaya başlayacaksınız.
3 ay sonra sıfır fiyatı 300-400 TL düşecek ve ikinci el fiyatı 700-800 TL düşecek.
2-3 ay sonra çeşitli arayüzler yüklemeye başlayacaksınız ama Samsung'un sunduğu bir çok özellik yeni arayüzde desteklenmeyecek ama siz VAYYYY UÇAK OLDU DİYECEKSİNİZ.
2-3 hafta sonra gidip ekstra enerji harcayan ve doğal olarak parayla satılan hafıza kartı alacaksınız.
2-3 Aya bir yeni USB kablosu alacaksınız, çünkü mevcut USB kablonuz artık 1.8 Amper ile şarj edemeyecek ve şarj süreniz 9 saate kadar çıkacak.
2-3 Aya bir şişen işletim sistemini Wipe yapıp sıfırdan ayarlamaya 1-2 gün vaktinizi harcayacaksınız.
2-3 Aya bir güncelleme çıkacak, OTA ile yüklediğinizde bazı güncellemeler de cihaz, wipe yapmadan ısınacak, pili sömürecek, kararsız çalışacak.
Her yeni gelen güncellemeyi heyecanla kuracaksınız ama cihazın stabilitesi düşecek.
ROOT ile bişeyler yapmak isteyeceksiniz KNOX bela olup garantinizi bitirecek
5-6 ay sonra kalemi hiç kullanmadığınızı fark edeceksiniz.
Üşengeç Samsung Türkiye ekibinin zahmet edip bütün dünyada yayınlanmış güncellemeyi size de yayınlamasını bekleyeceksiniz
Üşengeç Samsung Türkiye ekibi güncelleme yayınlamadı diye gidip Fransa ROM'u yükleyeceksiniz sonra CSC kodunu değiştirmeye uğraşacaksınız.
6 ay sonra kılıf ile kullanıp metal çerçevesi olmasına rağmen üstündeki koruyucu kaplama soyulacak.
6 ay sonra deri görünümlü plastik kapağın kenarları yolunacak.
1 yıl sonra yeni iPhone modeli çıkacak ve imrendiğiniz halde oturup bilgisayarın başına saatlerce çamur atmak için fıldır fıldır Apple konularını ve haberlerini kaçırmadan okuyacaksınız.
1 yıl sonra Note 5 çıkacak ve cihazınız Samsung'un sitesinde bile ilk sayfadan kaldırılacak.
ROOT ile NOTE 5 özellikleri eklemeye çalışacaksınız
1.5 yıl sonra ciddi bir sıkıntı olmadıkça güncelleme alamayacaksınız.
1.5 yıl sonra pilinizin gücü ciddi oranda düşecek
ROOT ile bişeyler yapmak isteyeceksiniz KNOX bela olup garantinizi bitirecek
2 yıl sonra cihazınızdan nefret etmeye başlayacaksınız ve değiştirmek için Note 6'ya yine umutla bakacaksınız.


---------------------
YUKARIDA ABİM OLAYI GÜZEL ÖZETLEMIŞ .

5 yıl önce aldığım iPhone ile yeni duyurulan iPhone arasında fark göremedim. Sadece boyutlar değişmiş. Yıllardır aynı iPhone'a bakmaktansa yukarıda saydığın özellikler ile en azından kendimizi avutabiliriz.
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Angelica 4 yıl
Adamlarin testi bile çöp
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DH Misafiri 4 yıl
Samsung s4 aldim 3 ay sonra batarya şişti ve ekrani oynatti yerinden samsung sevdalilarin anlayamadigi tek nokta kardesim android de bir uyguluma yuklediginiz zaman reklama boguluyorsunuz bir yere tikliyorsun hemsn reklam sayfasi açılıyor ama ios da boyle bir sorun yok googke play store bildigin halk pazari herkes birseyler atiyor smdi hangi firma musterileri yolunacak kaz yerine koyuyor tabi bunun marka ile degilde isletim sistemi ile alakasi var sunuda unutmayin samsungu var eden apple dir
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Usluco 4 yıl
note 4 bu piyasanin krali iste . Bunu bi kabullenin artik
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Lightr 4 yıl
Sadece müzik ilgimi çekti
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kartalaraz 4 yıl
bu gibi konularda samsungu öven aplle öven şahışlar bıktıırdı...
bu firmalar bugün istesin kurşun geçirmez camı patlamaz cihazlar üretir...reklamlara gerek yok....ama millete 2500 tl satarlar ondan sonrada kazıklamaya devam cam kırılır..kasa eğilir..çerçeve soyulur......yedek parçadanda malı götürürler...

ŞAK ŞAKÇILIĞIN ANLAMI YOK MİLLETE GÜLÜ DİKENİ POLİTİKASI İZLEYEN FİRMALAR BUNLAR...
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engurlu 4 yıl
Allah askina bi soldakine bakin bi sagdakine..

İphone plus in ozurlu isletim sistemine birde kasa eklenmis, ortaya Medyum KETO gibi bi cihaz cikmis..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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UNF0RGIVEN 4 yıl
iphone 5 kasada yamulsa sorunu vardı apple anlaşılan umursamamış, 6 plusta daha kötü şekilde devam ediyor. ama satışlar iyi oldugu sürece umursamazlar bataryada aynı şekilde, adamlarda ciddi bir çekicilik var demek ki karşı koyulamıyor
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nonpoint 4 yıl
Su forum artik bozdu onceden duzeyli yorumlar vardi simdi velet ler doldu herkez cok bilmis kafasina gore net bilgi sahibi olmadan sallayip tutanlar, laf sokmak icin yorum yazanlar, fun lar kisacasi bos adamlarla sirf yorum atmak icin yorum yazan adamlarla doldu agir oldu ama bence boyle. Oku haberini adam gibi yorumunu at bu kadar basit tartisma platformu oldu.
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