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    Samsung Galaxy S27 serisi beklenenden erken tanıtılabilir

    Galaxy S26 serisini şubat ayında tanıtan Samsung, Galaxy S27 ailesiyle takvim değişikliğine gidebilir. Güvenilir bir sızıntı kaynağı, yeni telefonlar için Ocak 2027'yi işaret ediyor.

    Samsung Galaxy S27 serisi beklenenden erken tanıtılabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, amiral gemisi Galaxy S serisini genellikle ocak veya şubat ayında tanıtıp şubat ya da mart ayında satışa sunuyor. Ancak şirketin gelecek yıl bu takvimi öne çekerek Galaxy S27 ailesini daha erken piyasaya süreceği iddia edildi.

    Galaxy S27 serisi Ocak 2027'de tanıtılabilir

    Samsung sızıntılarıyla bilinen Lanzuk, şirketin Galaxy S27 serisini Ocak 2027'de tanıtmayı planladığını öne sürdü. Bu iddia gerçekleşirse yeni modeller, Galaxy S25 ve Galaxy S26 serilerine kıyasla daha erken tanıtılmış olacak. Kaynak ayrıca, telefonların piyasaya çıkış tarihini de Ocak veya en geç Şubat olarak açıkladı.

    Samsung, Galaxy S21 serisini 14 Ocak 2021'de duyurarak benzer bir strateji izlemişti. Sonraki yıllarda ise tanıtım tarihleri ağırlıklı olarak ocak sonu ile şubat ayı arasında değişti. Galaxy S26 serisinin 25 Şubat 2026'da tanıtıldığı göz önüne alındığında, Galaxy S27 ailesinin ocak ayının başında duyurulması önemli bir takvim değişikliğine işaret edecek.

    Planlanan lansman tarihine paralel olarak, Samsung'un Galaxy S27 serisi için bileşen seçimini çoktan tamamladığı bildiriliyor. Cihazların ayrıca planlama aşamasına geçtiği ve seri üretimin yakında başlayabileceği belirtiliyor.

    Şirketin tanıtım takvimini rakiplerinin ürün lansmanlarına göre ayarladığı da belirtiliyor. Bu kapsamda Apple'ın gelecek dönemde piyasaya sürmesi beklenen standart iPhone 18 modelinin çıkış takvimi, Samsung'un planlarında etkili olabilir.

    Galaxy S27 Pro ve Ultra modellerinde yeni bellek teknolojileri kullanılabilir

    Samsung'un Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinde LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolama teknolojilerini kullanmayı değerlendirdiği öne sürülüyor. Ancak bellek yongalarının fiyatlarında yaşanan sert artış, şirketin bu teknolojilere geçiş konusunda karar vermesini zorlaştırabilir.

    LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolama teknolojilerinin kullanılması, desteklenmeleri durumunda, yeni modellerin bellek performansını ve veri aktarım hızlarını artırabilir. Bununla birlikte söz konusu teknolojilerin nihai cihazlarda yer alıp almayacağı henüz kesinleşmiş değil.

    Galaxy S27 serisinde Exynos ve Snapdragon ayrımı sürebilir

    İşlemci tarafında ise Samsung'un bölgelere göre farklı yongalar kullanmaya devam edeceği iddia ediliyor. Söylentilere göre Galaxy S27 ve Galaxy S27+ modellerinde, Çin ve Kuzey Amerika dışındaki birçok pazarda Exynos 2700 işlemcisi tercih edilebilir.

    Galaxy S27 Pro modelinde bölgeye bağlı olarak Exynos 2700 ile Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcileri arasında bir ayrım yapılması bekleniyor. Serinin en üst modeli Galaxy S27 Ultra'nın ise yalnızca Qualcomm imzalı işlemciyle piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.

    Kaynakça https://blog.naver.com/yeux1122/224446168830 https://www.sammobile.com/news/galaxy-s27-series-launch-earlier/
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