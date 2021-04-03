Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata TCL 10 SE var

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TCL markasının geçtiğimiz aylarda ülkemizde satışa sunduğu TCL 10 SE giriş seviyesi telefon modeli A101 zincirinde de raflara çıkıyor. Telefon piyasadan biraz daha uygun fiyata alıcısını bekliyor olacak.

8 Nisan A101 aktüel ürünler

8 Nisan A101 aktüel ürünler arasında TCL 10 SE akıllı telefon modeli dikkat çekiyor. 6.52 inçlik HD+ LCD ekran, 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Helio P22 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama kapasitesi, 48MP çözünürlüğünde ana kamera, 4000mAh kapasiteli batarya, 15W hızlı şarj şeklinde özellikleri olan TCL 10 SE modeli 2199TL ile piyasanın altında bir etikete sahip.

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Bunun yanında 50 inçlik 4K çözünürlüğünde Toshiba Android TV modeli 4499TL seviyesinde. Philips SPT6501BB kablosuz fare ve klavye seti 119TL, Philips SPK7344 kablosuz fare 49.95TL, Xiaomi Earbuds 2 tam kablosuz kulaklık modeli de 129TL şeklinde satılacak.

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