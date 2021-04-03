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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata TCL 10 SE var

    8 Nisan A101 aktüel ürünler arasında TCL 10 SE akıllı telefon modeli, Toshiba Android TV, Philips SPK7344 kablosuz fare, Xiaomi Earbuds 2 tam kablosuz kulaklık modeli yer alıyor.
    03 Nisan 2021, 11:00 (1 hf.)
    20,9b
    1
    19
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    13

    Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata TCL 10 SE var
    Tam Boyutta Gör

    TCL markasının geçtiğimiz aylarda ülkemizde satışa sunduğu TCL 10 SE giriş seviyesi telefon modeli A101 zincirinde de raflara çıkıyor. Telefon piyasadan biraz daha uygun fiyata alıcısını bekliyor olacak.

    8 Nisan A101 aktüel ürünler

    8 Nisan A101 aktüel ürünler arasında TCL 10 SE akıllı telefon modeli dikkat çekiyor. 6.52 inçlik HD+ LCD ekran, 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Helio P22 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama kapasitesi, 48MP çözünürlüğünde ana kamera, 4000mAh kapasiteli batarya, 15W hızlı şarj şeklinde özellikleri olan TCL 10 SE modeli 2199TL ile piyasanın altında bir etikete sahip.

    Ayrıca Bkz. "Huawei MateView ortaya çıktı: İnce çerçeveler ve yerleşik kablosuz şarj standı"

    Bunun yanında 50 inçlik 4K çözünürlüğünde Toshiba Android TV modeli 4499TL seviyesinde. Philips SPT6501BB kablosuz fare ve klavye seti 119TL, Philips SPK7344 kablosuz fare 49.95TL, Xiaomi Earbuds 2 tam kablosuz kulaklık modeli de 129TL şeklinde satılacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    madmax50 (Mustafa Köylü) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    10 L modeli çok daha iyi amazonda 2034 TL

    https://kampanyabul.org/magaza-market-kampanyalari/a101/a101-tcl-10-se-cep-telefonu-alinir-mi-hayir.html
    Yanıtla +13
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    S sendomi (metin alkan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    10 l dururuken bu alınırmı neresi uygun fiyatlı bunun
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yirikalische (Eray Yirik) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) selmand
    İnsanlar fakir çünkü, napsınlar?
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    A aysensS 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çocuk film izlesin diye alınır mı acaba
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    Weisanstein (Serdar KISLALİ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Anneme 10L olanı aldık amazon'dan bir 2040 TL gibi fiyatı vardı. 1 haftadır kullanıyor. Gayet güzel bir telefon ekranı büyük. Ram 6GB. Belki gençleri etkilemez ama anne babalar için güzel tel. NFC de var.
    Yanıtla
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    Z Zlkfff011 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    En iyi ürün bu



    https://ay.live/Cvd
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    1gb ram var hocam o batarya boyutuyla artik surekli prizde takili olmasi lazim
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    N20 (Cebrail İlhan) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    ya koskoca donanım haber'e konu açıyorsunuz, 300 piksellik resim koyuyorsunuz, yazılar okunmuyor.
    çözünürlük nedir, grafik nedir, ui nedir v.s öğrenmeniz gerek bence. sadece içerikle olmaz ki içerikte kısıtlı.

    https://www.a101.com.tr/aldin-aldin-gelecek-hafta-brosuru/
    buyrun arkadaşlar full hd.


    bu arada alttaki arkadaş 7 dk sonra konuyu aynen kopyalamış :D
    https://haberik.com/haftaya-a101-marketlerde-uygun-fiyata-tcl-10-se-var/



    referral source=DH ? sponsorluk falan mı var
    https://www.a101.com.tr/aldin-aldin-gelecek-hafta-brosuru/?utm_campaign=DonanimHaber&amp;utm_medium=referral&amp;utm_source=DonanimHaber
    Yanıtla +1
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    ARAGORNyeg 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Berbat telefonlar getiriyor A101 alma aldırma
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    D dreamblue35 (yunus aydemir) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    şu mause u hangi kafa ile 129 tl ye satıyor anlayamadım,


    http://www.itopya.com/philips-spk9403b-rainbow-siyah-kablolu-gaming-mouse//


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    edit; o mause yerine şok market gibi 79 tl olmasa bile 100 tl ye momentum ışıklandırmalı klavyelerinden satsa daha çok talep görürdü
    Yanıtla +2
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    H hazarcep (Hazar ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Telefon değilde tablet 400₺ alsak iş görür mü sırf internet için
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    snoppy 1 hf. ( Mesaj Silindi ) hazarcep
    1 GB rami var, o tablet çöp oğlu çöp
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fare itopya'da 50tl daha ucuz yav.
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    selmand (SELMAN DİNÇ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Milletde de giriş seviyesi fetişi başladı artık iyice. Çin de bile yüzüne bakılmayan telefonlar burada donanım sitelerinde haber oluyor. 8gb flash diskleri de haber yapın bari.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Yirikalische (Eray Yirik) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) selmand
    İnsanlar fakir çünkü, napsınlar?
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    20873 kez okundu.
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