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Samsung Galaxy Note 5 detaylanıyor: 4GB RAM ve diğer detaylar haberimzide!

3 yıl
15,9b
1
59
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin dün yayınlanan bölümünde, Samsung Galaxy Note 5'in 4GB LPDDR4 bellek ile gelebileceğinden bahsetmiştik. Güney Koreli üreticiyi yakından takip eden Sam Mobile sitesinin yeni bir haberine göre, Galaxy Note 5 resmi olarak 4GB bellek ile gelecek. Donanım tarafında RAM güncellemelerini ilk defa Galaxy Note serisiyle gerçekleştiren Samsung'un, uzun süredir beklenen kapasite artışına gitmesinde, yılın son çeyreğinde çıkacak 4GB RAM'li yeni nesil üst seviye cihazlar da etki etmiş olabilir. Aynı zamanda dünyanın en büyük DRAM üreticisi olan ve pek çok telefon üreticisine RAM satışı gerçekleştiren Samsung, şirket tarihinin en hızlı telefonu olacak Galaxy Note 5 ile teknolojik sürprizler de yapacak.
Galaxy S6 ailesindeki Exynos 7420 platformu ile benzer şekilde fabrikadan 14nm üretim geometresi ile çıkacak Exynos 7422 işlemcisinin tek farkı, arttırılmış saat hızları olmayacak. Yeni nesil yongada sistem platformu, Samsung'un ePOP formundaki ilk çözümü olacak. Paket üzerinde gömülü paket teknolojisi anlamına gelen ePOP, Samsung tarafından "bir endüstri ilki" olarak geçtiğimiz aylarda anons edilmiş ancak ürün seviyesinde, sansasyonel bir cihaz ile duyurulmamıştı. Samsung'un duyurusunu yaptığı ilk çözüm 3GB LPDDR3 RAM, 32GB NAND depolama birimi ve kontrolcüyü bir araya getirmiş, böylece performansın yanında aynı zamanda kaydadeğer bir alan tasarrufu da sağlamıştı. 
Geleneksel çözümlerde POP yani paket üzerinde paket tasarımlı işlemci ve DRAM, 15mm x 15 mm'lik kare formunda bir alan işgal ederken, eMMC üzerinde depolama ise kendi başına 11,5mm'ye 13mm'lik bir alan kaplıyordu. İki paketin birleşimi ise yine 15mm x 15mm'lik işlemci paketi üzerinde olacağından, %40 yer tasarrufu elde etmek mümkün olacak.  Görünüşe bakılırsa Galaxy Note 5'teki Exynos 7422 işlemcisi GPU, 4GB RAM ve minimum 32GB depolama kapasitesi ile modemi aynı paket üzerinde bir araya getiriyor. Son bilgilere göre 5.67-inç büyüklüğünde 2K Super AMOLED ekran ile karşımıza çıkacak olan Galaxy Note 5, Galaxy S6 serisinde olduğu gibi yaygın kablosuz şarj standartlarına da destek sunacak.
Samsung Galaxy Note 5 detaylanıyor: 4GB RAM ve diğer detaylar haberimzide!
 
Sam Mobile'ın bir başka bilgisine göre Galaxy Note 5'in siyah, beyaz, altın ve gümüş olmak üzere dört farklı renk seçeneceği olacak. Telefonun en fazla merak edilen detaylarından biri de microSD hafıza kartına destek sunup sunmayacağı. Dahili depolama teknolojisi UFS 2.0 çok yüksek hızlarda data okuma ve yazma yeteneğine sahip olduğundan, telefonun genel performans dengesi bozulmasın diye Galaxy S6 ailesinde microSD kart desteğinden taviz veren Samsung, benzer bir hamleyi Galaxy Note 5 ile de gerçekleştirebilir çünkü, piyasadaki pek çok hafıza kartı maalesef UFS 2.0'a yakın performans değerleri sunamıyor. Peki Samsung, ePOP teknolojisinden doğan yer tasarrufunu, hangi noktada kullanmak isteyebilir ? 
Samsung paket teknolojisinin sağlayacağı verimlilik avantajını, SoC'nin performans artışına yansıtmak isteyebilir. Galaxy S6 serisindeki Exynos 7420 işlemcisinin büyük çekirdekleri yani Cortex-A57'ler 1.9GHz frekans seviyesinde 975mV voltaj değeriyle görev yaparken, küçük çekirdeklerde bu değer 900mV seviyesinde, GPU içinse 700MHz çalışma frekansında 800mV gibi bir tablo ile karşımıza çıkıyor. Exynos 7422 hiç bir donanımsal değişiklik olmasa bile muhtemelen daha yüksek saat hızlarıyla gelecek. Exynos 7420'nin GPU için kapalı tuttuğu 800MHz dolaylarındaki bir üst çalışma basamasağı da Exynos 7422'de açılacak gibi görünüyor. Dolayısıyla artan performansın ve artan güç tüketim ihtiyacı ePOP ile gelecek kazanımlar ile telafi edilerek, platformun güç tüketim haritası Exynos 7420 ile benzer tutulup, kullanıcılara daha yüksek CPU ve GPU performansı sağlanabilir.
Son gelen bilgilere göre Samsung Galaxy Note 5, serinin geleneksel IFA Fuarı çizgisini bozarak, geçen sene Galaxy Alpha'da yapıldığı gibi Ağustos ayı lansmanı yaşayabilir. Bu değişiklikte Eylül ayındaki iPhone lansmanı ve peşi sıra gelecek, muhtemelen Snapdragon 820'li üst seviye cihazlar öncesi Samsung'un sahneye erken çıkma ve hızlı bir şekilde geniş kitlelere ulaşma isteği etkili gelmiş olabilir. Arka plandaki detaylar henüz tam anlamıyla kesinlik kazanmasa da şu anki model ile çok iyi bir noktaya yerleşen Galaxy Note ailesi, 5. jenerasyonla birlikte hem tasarım hem de performans konusunda sıçrama yapacak gibi görünüyor. Phablet dünyasının lider modelinin yeni halini 1 - 1,5 ay içerisinde görmüş olacağız. Peki siz ne düşünüyorsunuz,  Galaxy Note 5 hangi özellikler ve nasıl bir tasarım ile gelmeli ?

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plexus_09 3 yıl en beğenilen
bu kadar kaliteli donanıma o yazılım ve arayüzle 4gb değil 8gb ram de koysan yine s6'daki gibi ram'in yüzde 85'ini kullanır sistem
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casperfriendly 3 yıl
Arkadaşlar,

Gerçekten bizler ( bende dahil ) teknoloji manyağı olmuşuz. Fiyatlar aldı başını gitti. Ama biz hâlâ yeni model derdine düşmüşüz. Maddi durumu müsait olmayanlar bile yeni model bekliyorlar. Ki birçoğumuzun da, maddi durumunun iyi olmadığı aşikâr.

Kaldı ki, bir şeyi belirtmekte fayda var. Yukarıda eleştirdiğim nokta, yeni bir telefona ihtiyacı olmayıp; sırf yeni model çıkmış diye, yeni model bekleyenlere. Aksi hâlde, ihtiyacın için alıp kullananlara bir laf söylediğim yok. Gerçi bir insanın neden 3500 liralık telefona ihtiyacı olduğu da, muamma.

Öte yandan, şunu demeye hakkınız mutlak surette var. Amiyane tabirle; keyfimin kahyası mısın, para benim istediğim gibi tasarrufta bulunurum. S a y g ı d u y a r ı m.

H a d d i m olmayarak i ç i m d e n geldiği için yazdım. A f e d e r s i n i z.

Sevgilerimle.
Arkadaşlar,Gerçekten bizler ( bende dahil ) teknoloji manyağı olmuşuz. Fiyatlar aldı başını gitti. Ama biz hâlâ yeni model derdine düşmüşüz. Maddi...
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Xtrud 3 yıl
S6 gibi kasmasa kafi. Hayvan gibi donanım koyuyorsun chormedayken home tuşuna basınca ikonlar sonradan geliyor...
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kilinc 3 yıl
3000 lira olur herhalde. Bence sacma
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baran4721 3 yıl
parası olan önden ödeme yapıyor aman tukenmeden 3310 devam edim ben takozum benim
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muratkaya 3 yıl
barakli87
Arkadaşlar, Gerçekten bizler ( bende dahil ) teknoloji manyağı olmuşuz. Fiyatlar aldı başını gitti. Ama biz hâlâ yeni model derdine düşmüşüz. Maddi durumu müsait olmayanlar bile yeni model bekliyorlar. Ki birçoğumuzun da, maddi durumunun iyi olmadığı aşikâr. Kaldı ki, bir şeyi belirtmekte fayda var. Yukarıda eleştirdiğim nokta, yeni bir telefona ihtiyacı olmayıp; sırf yeni model çıkmış diye, yeni model bekleyenlere. Aksi hâlde, ihtiyacın için alıp kullananlara bir laf söylediğim yok. Gerçi bir insanın neden 3500 liralık telefona ihtiyacı olduğu da, muamma. Öte yandan, şunu demeye hakkınız mutlak surette var. Amiyane tabirle; keyfimin kahyası mısın, para benim istediğim gibi tasarrufta bulunurum. S a y g ı d u y a r ı m. H a d d i m olmayarak i ç i m d e n geldiği için yazdım. A f e d e r s i n i z. Sevgilerimle.

Ferrari yeni otomobilini tanıtacağı zaman 'çıksa da hemen alsam' diye beklemiyoruz, tasarımı, teknik özellikleri nasıl olacak diye merak duyuyoruz ki bu Note 5'i beklemek de biraz ona benziyor. Kimisinin futbola ilgisi olur, kimisinin spor otomobillere kimisi de mobil cihazlardaki gelişmelerden heyecan duyuyor. Şahsen Note 5'in çıkışını dört gözle bekliyorum. Her yeni üst seviye telefon önceki modellerin daha da ucuzlamasını sağlıyor çünkü. Note 5 çıkınca alacağım yeni telefon en fazla Meizu MX4 olacak.
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tolga5000 3 yıl
arkadaşlar note 5 lasman 21 ağustosda
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Istanbullu Einstein 3 yıl
Fiyatlar da teknik özellikler de aldı başını gitti, Markaların at yarışına döndü resmen.
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gholen 3 yıl
Okadar samsungdan sonra hala samsung demem için çok sağlam içmiş olmam gerek. Ama bakıyorum da ramazanı kimse tınlamıyor????
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muconexplus 3 yıl
bakalım tam olarak nasıl olucak
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thunderbolt 3 yıl
Biri şu Samsung a herşeyin donanım olmadığını öğretsin artık...
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gholen 3 yıl
Okadar samsungdan sonra hala samsung demem için çok sağlam içmiş olmam gerek. Ama bakıyorum da ramazanı kimse tınlamıyor????
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seylem 3 yıl
Zenfone 2 cıktıgında 4gb ram gereksiz ,bir işe yaramaz ,yarasa Zamzung koyardı diyenler konuya bekleniyor...
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aliosman2323 3 yıl
Bir ay once bu yaz personellerin hemen hemen hepsine agustos ayına kadar herkezin yıllık izinlerini tamamlayıp dönmeleri talimatı verildiğinde note 5 in erken lansman edileceğini anlamistim.
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