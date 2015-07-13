Samsung Galaxy Note 5 detaylanıyor: 4GB RAM ve diğer detaylar haberimzide!

Mobilite'nin dün yayınlanan bölümünde, Samsung Galaxy Note 5'in 4GB LPDDR4 bellek ile gelebileceğinden bahsetmiştik. Güney Koreli üreticiyi yakından takip eden Sam Mobile sitesinin yeni bir haberine göre, Galaxy Note 5 resmi olarak 4GB bellek ile gelecek. Donanım tarafında RAM güncellemelerini ilk defa Galaxy Note serisiyle gerçekleştiren Samsung'un, uzun süredir beklenen kapasite artışına gitmesinde, yılın son çeyreğinde çıkacak 4GB RAM'li yeni nesil üst seviye cihazlar da etki etmiş olabilir. Aynı zamanda dünyanın en büyük DRAM üreticisi olan ve pek çok telefon üreticisine RAM satışı gerçekleştiren Samsung, şirket tarihinin en hızlı telefonu olacak Galaxy Note 5 ile teknolojik sürprizler de yapacak.

Galaxy S6 ailesindeki Exynos 7420 platformu ile benzer şekilde fabrikadan 14nm üretim geometresi ile çıkacak Exynos 7422 işlemcisinin tek farkı, arttırılmış saat hızları olmayacak. Yeni nesil yongada sistem platformu, Samsung'un ePOP formundaki ilk çözümü olacak. Paket üzerinde gömülü paket teknolojisi anlamına gelen ePOP, Samsung tarafından "bir endüstri ilki" olarak geçtiğimiz aylarda anons edilmiş ancak ürün seviyesinde, sansasyonel bir cihaz ile duyurulmamıştı. Samsung'un duyurusunu yaptığı ilk çözüm 3GB LPDDR3 RAM, 32GB NAND depolama birimi ve kontrolcüyü bir araya getirmiş, böylece performansın yanında aynı zamanda kaydadeğer bir alan tasarrufu da sağlamıştı.

Geleneksel çözümlerde POP yani paket üzerinde paket tasarımlı işlemci ve DRAM, 15mm x 15 mm'lik kare formunda bir alan işgal ederken, eMMC üzerinde depolama ise kendi başına 11,5mm'ye 13mm'lik bir alan kaplıyordu. İki paketin birleşimi ise yine 15mm x 15mm'lik işlemci paketi üzerinde olacağından, %40 yer tasarrufu elde etmek mümkün olacak. Görünüşe bakılırsa Galaxy Note 5'teki Exynos 7422 işlemcisi GPU, 4GB RAM ve minimum 32GB depolama kapasitesi ile modemi aynı paket üzerinde bir araya getiriyor. Son bilgilere göre 5.67-inç büyüklüğünde 2K Super AMOLED ekran ile karşımıza çıkacak olan Galaxy Note 5, Galaxy S6 serisinde olduğu gibi yaygın kablosuz şarj standartlarına da destek sunacak.

Sam Mobile'ın bir başka bilgisine göre Galaxy Note 5'in siyah, beyaz, altın ve gümüş olmak üzere dört farklı renk seçeneceği olacak. Telefonun en fazla merak edilen detaylarından biri de microSD hafıza kartına destek sunup sunmayacağı. Dahili depolama teknolojisi UFS 2.0 çok yüksek hızlarda data okuma ve yazma yeteneğine sahip olduğundan, telefonun genel performans dengesi bozulmasın diye Galaxy S6 ailesinde microSD kart desteğinden taviz veren Samsung, benzer bir hamleyi Galaxy Note 5 ile de gerçekleştirebilir çünkü, piyasadaki pek çok hafıza kartı maalesef UFS 2.0'a yakın performans değerleri sunamıyor. Peki Samsung, ePOP teknolojisinden doğan yer tasarrufunu, hangi noktada kullanmak isteyebilir ?

Samsung paket teknolojisinin sağlayacağı verimlilik avantajını, SoC'nin performans artışına yansıtmak isteyebilir. Galaxy S6 serisindeki Exynos 7420 işlemcisinin büyük çekirdekleri yani Cortex-A57'ler 1.9GHz frekans seviyesinde 975mV voltaj değeriyle görev yaparken, küçük çekirdeklerde bu değer 900mV seviyesinde, GPU içinse 700MHz çalışma frekansında 800mV gibi bir tablo ile karşımıza çıkıyor. Exynos 7422 hiç bir donanımsal değişiklik olmasa bile muhtemelen daha yüksek saat hızlarıyla gelecek. Exynos 7420'nin GPU için kapalı tuttuğu 800MHz dolaylarındaki bir üst çalışma basamasağı da Exynos 7422'de açılacak gibi görünüyor. Dolayısıyla artan performansın ve artan güç tüketim ihtiyacı ePOP ile gelecek kazanımlar ile telafi edilerek, platformun güç tüketim haritası Exynos 7420 ile benzer tutulup, kullanıcılara daha yüksek CPU ve GPU performansı sağlanabilir.

Son gelen bilgilere göre Samsung Galaxy Note 5, serinin geleneksel IFA Fuarı çizgisini bozarak, geçen sene Galaxy Alpha'da yapıldığı gibi Ağustos ayı lansmanı yaşayabilir. Bu değişiklikte Eylül ayındaki iPhone lansmanı ve peşi sıra gelecek, muhtemelen Snapdragon 820'li üst seviye cihazlar öncesi Samsung'un sahneye erken çıkma ve hızlı bir şekilde geniş kitlelere ulaşma isteği etkili gelmiş olabilir. Arka plandaki detaylar henüz tam anlamıyla kesinlik kazanmasa da şu anki model ile çok iyi bir noktaya yerleşen Galaxy Note ailesi, 5. jenerasyonla birlikte hem tasarım hem de performans konusunda sıçrama yapacak gibi görünüyor. Phablet dünyasının lider modelinin yeni halini 1 - 1,5 ay içerisinde görmüş olacağız. Peki siz ne düşünüyorsunuz, Galaxy Note 5 hangi özellikler ve nasıl bir tasarım ile gelmeli ?