Samsung Galaxy Note iki ayda 1 milyondan fazla sattı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Galaxy S ve Galaxy S II ile 30 milyondan fazla üst seviye akıllı telefonu satışı gerçekleştiren Samsung, pazara sunduğu yeni modellerle bu başarısını pekiştirmeye devam ediyor. Dünya genelinde 300 milyondan fazla telefon satarak hızlı yükselişini sürdüren firma, resmi tanıtımını Eylül ayındaki IFA 2011 Fuarı'nda gerçekleştirdiği ve Ekim ayında pazara sunduğu 5.3-inç ekranlı telefon/tablet melez cihazı Galaxy Note ile kısa sürede 1 milyondan fazla satmayı başardı. Çift çekirdekli işlemcisi, HD ekranı ve yüksek hassasiyetli kalemi ile kendine has bir kulvarda yer alan Galaxy Note, geçtiğimiz ay ülkemizde de satışa sunulmuştu.
Şu an için Avrupa ülkeleri ile Güney Kore, Tayvan ve Hong Kong gibi belli pazarlarda satışa sunulan Galaxy Note'un yakın zamanda Amerikalı kullanıcıların beğenisine sunulması ve buna paralel olarak satışlarını daha da arttırması bekleniyor. 2012'nin ilk aylarında Android 4.0'a güncellenmesi beklenen Samsung Galaxy Note için yayınlanan SDK sayesinde, geliştiriciler özel kaleme sahip olan bu cihaz için uygulama hazırlayabiliyorlar.
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Sadece ekran büyütmekle yetinen diğer marka/modellerden farklı olarak bunun getirdiği dezavantajı artıya dönüştürmeyi başaran bir telefonla bu satış rakamlarının ötesine geçmesi çok da şaşırtıcı olmayacaktır.
en iyisi hangisi ise tüketici zamanla ona yöneliyor
ne apple ne de samsung bize para vermiyor bizden para kazanıyor
note u herkes tercih etmeybilir büyük bulabilir vs ama tercih edenler de olacaktır zira ben hem tel hem de tablet taşımak istemiyorum
öğretmenim , sürekli notlar alıyorum, yazdıgım kitap var aklıma soru geliyor karalayıp kayıt altına almak istiyorum bunu htc flyer ile gayet güzel
yapabiliyorum ama 420 gr bu alet ise 178 gr gittim 3-4 kez denedim harika bir kalemi var
bozulur mu dayanır mı bilemem uzun süredir samsung kullanmadım ama tasarım bence ciddi bir kesime hitap edecektir
ekran büyüklüğünin dezavantajından cok bence avantajı var,
nette daha iyi gezersiniz, oyunlar daha eglenceli olur, çizim daha rahat olur
vs,
biraz daha bekliycem almak için dayanabilirsem tabi
ama iphone da kesinlikle buna rakip bir cihaz çıkarmalıdır
ayni kalemi olan ve ekranı büyük olan
apple ile samsung sanki kavgalı gibi birbirlerine dava açıyorlar falan filan ama apple birçok parçasını samsungdan alıyor işlemcisini bile samsung üretiyor
vs
arka planda kankalar:)