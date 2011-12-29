Samsung Galaxy Note iki ayda 1 milyondan fazla sattı

Galaxy S ve Galaxy S II ile 30 milyondan fazla üst seviye akıllı telefonu satışı gerçekleştiren Samsung, pazara sunduğu yeni modellerle bu başarısını pekiştirmeye devam ediyor. Dünya genelinde 300 milyondan fazla telefon satarak hızlı yükselişini sürdüren firma, resmi tanıtımını Eylül ayındaki IFA 2011 Fuarı'nda gerçekleştirdiği ve Ekim ayında pazara sunduğu 5.3-inç ekranlı telefon/tablet melez cihazı Galaxy Note ile kısa sürede 1 milyondan fazla satmayı başardı. Çift çekirdekli işlemcisi, HD ekranı ve yüksek hassasiyetli kalemi ile kendine has bir kulvarda yer alan Galaxy Note, geçtiğimiz ay ülkemizde de satışa sunulmuştu.

Şu an için Avrupa ülkeleri ile Güney Kore, Tayvan ve Hong Kong gibi belli pazarlarda satışa sunulan Galaxy Note'un yakın zamanda Amerikalı kullanıcıların beğenisine sunulması ve buna paralel olarak satışlarını daha da arttırması bekleniyor. 2012'nin ilk aylarında Android 4.0'a güncellenmesi beklenen Samsung Galaxy Note için yayınlanan SDK sayesinde, geliştiriciler özel kaleme sahip olan bu cihaz için uygulama hazırlayabiliyorlar.