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Samsung Galaxy Note iki ayda 1 milyondan fazla sattı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
22,9b
1
42
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy S ve Galaxy S II ile 30 milyondan fazla üst seviye akıllı telefonu satışı gerçekleştiren Samsung, pazara sunduğu yeni modellerle bu başarısını pekiştirmeye devam ediyor. Dünya genelinde 300 milyondan fazla telefon satarak hızlı yükselişini sürdüren firma, resmi tanıtımını Eylül ayındaki IFA 2011 Fuarı'nda gerçekleştirdiği ve Ekim ayında pazara sunduğu 5.3-inç ekranlı telefon/tablet melez cihazı Galaxy Note ile kısa sürede 1 milyondan fazla satmayı başardı. Çift çekirdekli işlemcisi, HD ekranı ve yüksek hassasiyetli kalemi ile kendine has bir kulvarda yer alan Galaxy Note, geçtiğimiz ay ülkemizde de satışa sunulmuştu.
Şu an için Avrupa ülkeleri ile Güney Kore, Tayvan ve Hong Kong gibi belli pazarlarda satışa sunulan Galaxy Note'un yakın zamanda Amerikalı kullanıcıların beğenisine sunulması ve buna paralel olarak satışlarını daha da arttırması bekleniyor. 2012'nin ilk aylarında Android 4.0'a güncellenmesi beklenen Samsung Galaxy Note için yayınlanan SDK sayesinde, geliştiriciler özel kaleme sahip olan bu cihaz için uygulama hazırlayabiliyorlar.

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Ac1DBuRN 7 yıl en beğenilen
Samsung rakipsiz olabilecek bir kulvar yarattı kendine. Tebrikler...
Sadece ekran büyütmekle yetinen diğer marka/modellerden farklı olarak bunun getirdiği dezavantajı artıya dönüştürmeyi başaran bir telefonla bu satış rakamlarının ötesine geçmesi çok da şaşırtıcı olmayacaktır.
Samsung rakipsiz olabilecek bir kulvar yarattı kendine. Tebrikler...Sadece ekran büyütmekle yetinen diğer marka/modellerden farklı olarak bunun getirdiği de...
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Yanıtla +26
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boramat 7 yıl
şucu bucu olmaya taraf tutmaya gerek yok

en iyisi hangisi ise tüketici zamanla ona yöneliyor

ne apple ne de samsung bize para vermiyor bizden para kazanıyor

note u herkes tercih etmeybilir büyük bulabilir vs ama tercih edenler de olacaktır zira ben hem tel hem de tablet taşımak istemiyorum

öğretmenim , sürekli notlar alıyorum, yazdıgım kitap var aklıma soru geliyor karalayıp kayıt altına almak istiyorum bunu htc flyer ile gayet güzel

yapabiliyorum ama 420 gr bu alet ise 178 gr gittim 3-4 kez denedim harika bir kalemi var

bozulur mu dayanır mı bilemem uzun süredir samsung kullanmadım ama tasarım bence ciddi bir kesime hitap edecektir

ekran büyüklüğünin dezavantajından cok bence avantajı var,

nette daha iyi gezersiniz, oyunlar daha eglenceli olur, çizim daha rahat olur

vs,

biraz daha bekliycem almak için dayanabilirsem tabi

ama iphone da kesinlikle buna rakip bir cihaz çıkarmalıdır

ayni kalemi olan ve ekranı büyük olan

apple ile samsung sanki kavgalı gibi birbirlerine dava açıyorlar falan filan ama apple birçok parçasını samsungdan alıyor işlemcisini bile samsung üretiyor

vs

arka planda kankalar:)
şucu bucu olmaya taraf tutmaya gerek yoken iyisi hangisi ise tüketici zamanla ona yöneliyorne apple ne de samsung bize para vermiyor bizd...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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teksalih 7 yıl
Neden her telefonu iphone ile kiyasliyorsunuz¿ anlamis degilum

Iphone kalemi yok boyle bir urunu yok

komik olmayin
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agnaday3 7 yıl
Evet arkadaşlar. Bu telefonu yada melezi demek belki daha doğru olur, iphone ile veya başka bir telefonla karşılaştırmak büyük hata olur. Çünkü bu donanım ve özellikte başka bir alet yok. Ha çıkarmı elbette çıkacak ama o zamana kadar türünün tek örneği.
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DH Misafiri 7 yıl

su an almanya da yok satiyor ve hic bir teknoloji magzasinda kalmamis durumda
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.i. 7 yıl
Toshiba 6inç ile geliyor, oleyyyyyyy......
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DH Misafiri 7 yıl
bu telefon neredeyse harıka fakat ram az kalmıs cunkı ekran buyuk guzel oyun oynanır ama ram cok yer bazı ark lar forumlarda cıhaz acıldıgında eyer rotlayıp bazı programları kaldırmazsanız 400mbt ram kafadan gıdıyor yazmıslardı bence sg3 cıkıcak yenı ıslemcısı ıle ve kanatımce note 2 de yılın 2 cı ceyreyı yada sonuna dogru daha ıyı ıslemcı daha ıyı ram la gelıcegıne ınanıyorum alcak 2,000 tl ve ustu 1 yıl sonra satsak kı fane darbe alırız dıkkat edın bır yıl once sg2 cıktı samsung resmen segment atladı ve bu yıl daha ıyısı olucak ve bu yıl cıkan cıhazlar rahat 3 4 yıl goturur ınsanı dıyenılırsınızkı her yıl teknolojı degısıyor kaanatım bu yılkı cıkan orta yollu 3 4 yıl rahat gıder..
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realbrutal 7 yıl
haber yanlış.ben bu haberi yabancı sitelerden okudum satıldı yazılmıyor.shipped yazıyordu.yani gönderildi.bunların bir çoğu marketlerde.satılmış değil.satılmış olsa öyle yazarlardı
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hung up 7 yıl
arkadaşlar ben telefonu pardon note alalı :)
2 hafta oldu
3g ile nete bilgisayardan daha hızlı bağlanıyorum
telefon çok iyi hiç kimse kıskanmasın hele iş adamları vs i
çin
inanılmaz kullanışlı not tutmak süper rahatlık
kamera çekimi iyidir diyodum ama resmen harika çekiyo
geçe karanlığında tv dne nerdeyse net çekti düşünün
artık
iphone güzel evet fakat bu kadar kullanışlı değil hiç avutmayalım kendimizi
daha çok erkeklere hitap eden bir ürün
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waltran 7 yıl
çeşitlilik iyidir o kadar büyük denilmesine rağmen kırmış 1m barajını uzatmaya gerek yok. küçük ekranlı istersen sayısız akıllıtelefon var zaten piyasada
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yav he he aynen 7 yıl
hocam bu androidciler degilde samsungculara lafim iphone4s fiyati 2 kati ozeillikleri yarisi olmasina ragmen bu 30 milyonu 1 ayda gordu sgs2 2 yilda gordu demekki anlamayan milyon daha fazla sanirsam
1 Yanıt Yanıtla
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boramat 7 yıl
şucu bucu olmaya taraf tutmaya gerek yok

en iyisi hangisi ise tüketici zamanla ona yöneliyor

ne apple ne de samsung bize para vermiyor bizden para kazanıyor

note u herkes tercih etmeybilir büyük bulabilir vs ama tercih edenler de olacaktır zira ben hem tel hem de tablet taşımak istemiyorum

öğretmenim , sürekli notlar alıyorum, yazdıgım kitap var aklıma soru geliyor karalayıp kayıt altına almak istiyorum bunu htc flyer ile gayet güzel

yapabiliyorum ama 420 gr bu alet ise 178 gr gittim 3-4 kez denedim harika bir kalemi var

bozulur mu dayanır mı bilemem uzun süredir samsung kullanmadım ama tasarım bence ciddi bir kesime hitap edecektir

ekran büyüklüğünin dezavantajından cok bence avantajı var,

nette daha iyi gezersiniz, oyunlar daha eglenceli olur, çizim daha rahat olur

vs,

biraz daha bekliycem almak için dayanabilirsem tabi

ama iphone da kesinlikle buna rakip bir cihaz çıkarmalıdır

ayni kalemi olan ve ekranı büyük olan

apple ile samsung sanki kavgalı gibi birbirlerine dava açıyorlar falan filan ama apple birçok parçasını samsungdan alıyor işlemcisini bile samsung üretiyor

vs

arka planda kankalar:)
Yanıtla +5
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teksalih 7 yıl yav he he aynen
emrenaz
hocam bu androidciler degilde samsungculara lafim iphone4s fiyati 2 kati ozeillikleri yarisi olmasina ragmen bu 30 milyonu 1 ayda gordu sgs2 2 yilda gordu demekki anlamayan milyon daha fazla sanirsam

Ne salladin be s2 cikali sene olmadi ziyaaa
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Stanislas Xavier 7 yıl
ilk kez elinize aldığınızda gerçekten tamamen kullanışsız bir cihaz olduğunu düşünüyorsunuz ama sonra geniş ekranın verdiği keyif bu düşüncenizi değiştiriyor bence başarılı bir cihaz benim almama sebebim ise pentile ekran olası ve pil ömrü konusunda kuşkularım var
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DARTH_BLACK 7 yıl
benim telefon genelde elimden düşmediğinden ergonomik anlamda alamam bu modeli,s2 daha cazip bana ama telefonu gördüm gerçekten güzel bir ürün,ihtiyaçlara göre alınabilcek alternatiflerden,herşey kocaman ve el bilgisayarı gibi kullanabilirsiniz.ben sadece çok telefon kullandığımdan ve cepde taşıdığımdan bu telefon bana iri geliyor o yüzden s2 tercihim...s3 çıkana kadar tabiki
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar aleti bir arkadaşımda gördüm.Cihazı görünce insan afallıyor.hem tablet hem telefon taşımak zorunda kalmıyorsun.ayrıca internete 3d ile girme hızını görmeniz gerek.desktop bilgisayardan hiç bir farkı yok. bu cihaz tam show amaçlı birşey.çözünürlük fialn zaten rakibi yok.şu anki en hızlı tabletten daha hızlı.tam kafa yedirten cisten birşey.full hd çekimi var.ne bileyim.4g si bile var işte anlayın artık...
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smunknown 7 yıl
Alan varki satiliyor, alan dert etmiyorsa bu sizi niye geriyor?
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KASIMPAŞA TAYFA 7 yıl
I phone a darbe üstüne darbe vuruyor samsung
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
adamlar ne çıkartırsa piyasaya satıyor :):)
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