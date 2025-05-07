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    Orta seviye kullanıcıların yapay zekâ özelliklerine erişebildiği açığı Samsung yamadı

    Alt seviye Galaxy cihaz kullanıcılarının yapay zekâ özelliklerini doya doya kullanabildiği tarayıcı açığı Samsung tarafından fark edildi ve hemen kapatıldı.     

    Samsung Tam Boyutta Gör
    Geçen yıldan bu yana belirli seviye Samsung akıllı telefonları için önemli bir avantaj haline gelen ve firmanın da satışlarına katkı yapan yapay zekâ özellikleri ne yazık ki alt seviye telefonlara sunulmuyor. Yine de kullanıcılar bunun bir yolunu bulmuş.

    Samsung internet tarayıcısında ilginç açık

    Yazılım açıkları genelde kullanıcı aleyhine olur ve verilerin çalınmasına kadar gidebiliyor. Samsung internet tarayıcısında keşfedilen bir açık ise tüm Galaxy cihazların Browsing Assist/Tarama Yardımı özelliklerine erişmesini sağladı. 

    Hata ayıklama modunda yapılan bazı değişikliklerle kullanıcılar web sayfası özetleme, yüksek sesle okuma, çeviri yapma gibi yapay zekâ özelliklerine erişmeyi başardı. Ne var ki Samsung konuyu erken fark etti ve bir hafta sonra tarayıcıdaki bu açığı giderdi. Alt seviye Galaxy kullanıcıları artık bu özelliklere erişilemediğini belirtiyor. 
     

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