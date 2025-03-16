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    Vivo X200 Ultra oldukça iddialı geliyor: 200 MP kamerası ve 100w şarjıyla fark yaratacak

    Vivo’nun yeni amiral gemisi X200 Ultra, güçlü donanımı ve iddialı kamerasıyla  teknoloji dünyasında heyecan yaratıyor. Telefon, 100W hızlı şarj desteği ve Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle gelecek.

    Vivo X200 Ultra oldukça iddialı geliyor: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Vivo’nun merakla beklenen amiral gemisi X200 Ultra için geri sayım başladı. 3C sertifikasıyla 100W hızlı şarj desteği kesinleşen cihaz, lansmana bir adım daha yaklaştı. Şirket yöneticilerinin de modelle ilgili ipuçları vermeye başlaması, duyurunun çok uzak olmadığını gösteriyor.

    Telefonun en dikkat çekici özelliği, gelişmiş kamera sistemi olacak. Vivo, X200 Ultra’da 50 MP çözünürlüğe sahip 35 mm ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve etkileyici 200 MP periskop telefoto sensör sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca, markanın kendi geliştirdiği görüntü işlemcisinin de güncellenerek daha iyi bir performans sergilemesi bekleniyor. Ultra geniş açılı kameranın, ana sensörle aynı boyutta bir sensöre sahip olması da görüntü kalitesine katkı sağlayacak.

    Gücünü Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Elite yonga setinden alacak olan X200 Ultra, performans anlamında da iddialı olacak. Daha önce küresel pazarda satışa sunulabileceği konuşulan modelin, gelen son bilgilere göre Çin dışına çıkmayabileceği belirtiliyor.

    Tasarımı, güçlü donanımı ve iddialı kamera sistemiyle Vivo X200 Ultra, premium akıllı telefonlar arasında kendine sağlam bir yer edinmeye hazırlanıyor. Resmi tanıtım tarihi henüz netleşmese de cihazın çok yakında resmiyet kazanması bekleniyor.

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