Samsung Galaxy Note modelinin erken ICS ROM'u internette yayınlandı

Haber Editörü
5 milyon satış rakamını geçerek Samsung'un en başarılı Galaxy modelleri arasındaki yerini alan Note için Android 4.0 güncellemesinin yaz aylarına doğru yayınlanacağı açıklanmış ve Note kullanıcıları hayal kırıklığına uğramıştı.
RootzWiki forumlarında ise Note modeli için hazırlanan ICS güncellemesinin erken sürümü kullanıcılarla paylaşıldı. Exe uzantısına sahip olan ROM'un Odin vasıtasıyla kolayca cihaza kurulabileceği belirtilmiş.
Erken ROM'da sistemin en iyi şekilde optimize edildiği belirtiliyor. Ne var ki S-Pen teknolojisine yönelik uygulamaları içeren Premium Suite henüz ROM içerisine dahil edilmemiş. TouchWiz arayüzü ise ilk açılışta çöküyor.
RootzWiki topluluğu ROM üzerinde çalışmalara başladı ve ilerleyen haftalarda daha da iyileştirilmiş bir sürüm kullanıma sunulacak. Kaynak linkinden isteyenler Galaxy Note ICS ROM'unu indirerek deneyebilirler.
http://rootzwiki.com/topic/22134-sgh-i717uclc5-ice-cream-sandwich/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Doğrudur.Google cihazlarına güncelleme anında geliyor.Ancak Google şurada hata yapıyor,yazılımını üreticilere satıyor ama gerisine hiç karışmıyor.Biz de üreticilerin insafına kalıyoruz.Google üreticilere güncellemelerin çabuk adapte edilebilmesi için bazı kurallar ve şartlar koymalı.Mesela Galaxy S ile aynı donanıma sahip Nexus S ICS güncellemesi alırken,Galaxy S e donanım bahane edilerek destek gelmiyorsa burada Google devreye girip üreticileri zorlamalıdır.Belli kriterler koymalıdır.''Kardeşim sen benim yazılımım sayesinde adam oldun kar yapmaya başladın,o zaman ben yeni güncelleme çıkarttığım zaman şu şu donanımı destekleyen bütün modellerine,şu vakte kadar uygulayacaksın'' gibi mesela.
Custom ROM yapan bir geliştirici bile 2 hafta gibi kısa sürede ''tek başına'' üzerinde çalışıp kendi romunu yayınlayabiliyorsa,Dünya devi olan Sony,Samsung,Motorola,HTC gibi firmalar bünyelerinde barındırdığı onlarca yazılım uzmanına rağmen 6 ayı geçkin bir süredir 10-15 tane modele ICS yi yazamıyorsa dükkanı kapatıp gitsinler.Üretici firmaların amacı eski cihazlarına destek vermeyerek daha çok kar elde etmek için yeni cihazların alınması için tüketiciyi kandırmaya çalışmaktan başka birşey değil.
Bir Android sever ve şu an iPhone 4 kullanan biri olarak Apple'ın güncelleme konusundaki duruşunu çok beğeniyorum.Adamlar yazılımın tanıtımını yapıyorlar,tanıtım bittiği anda iTunes'tan indirip hemen kullanabiliyorsun.Belki de Apple'ın tek sevdiğim yanı bu.