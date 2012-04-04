Samsung Galaxy Note modelinin erken ICS ROM'u internette yayınlandı

5 milyon satış rakamını geçerek Samsung'un en başarılı Galaxy modelleri arasındaki yerini alan Note için Android 4.0 güncellemesinin yaz aylarına doğru yayınlanacağı açıklanmış ve Note kullanıcıları hayal kırıklığına uğramıştı.





RootzWiki forumlarında ise Note modeli için hazırlanan ICS güncellemesinin erken sürümü kullanıcılarla paylaşıldı. Exe uzantısına sahip olan ROM'un Odin vasıtasıyla kolayca cihaza kurulabileceği belirtilmiş.





Erken ROM'da sistemin en iyi şekilde optimize edildiği belirtiliyor. Ne var ki S-Pen teknolojisine yönelik uygulamaları içeren Premium Suite henüz ROM içerisine dahil edilmemiş. TouchWiz arayüzü ise ilk açılışta çöküyor.





RootzWiki topluluğu ROM üzerinde çalışmalara başladı ve ilerleyen haftalarda daha da iyileştirilmiş bir sürüm kullanıma sunulacak. Kaynak linkinden isteyenler Galaxy Note ICS ROM'unu indirerek deneyebilirler.









http://rootzwiki.com/topic/22134-sgh-i717uclc5-ice-cream-sandwich/