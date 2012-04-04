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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy Note modelinin erken ICS ROM'u internette yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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5 milyon satış rakamını geçerek Samsung'un en başarılı Galaxy modelleri arasındaki yerini alan Note için Android 4.0 güncellemesinin yaz aylarına doğru yayınlanacağı açıklanmış ve Note kullanıcıları hayal kırıklığına uğramıştı.

RootzWiki forumlarında ise Note modeli için hazırlanan ICS güncellemesinin erken sürümü kullanıcılarla paylaşıldı. Exe uzantısına sahip olan ROM'un Odin vasıtasıyla kolayca cihaza kurulabileceği belirtilmiş.

Erken ROM'da sistemin en iyi şekilde optimize edildiği belirtiliyor. Ne var ki S-Pen teknolojisine yönelik uygulamaları içeren Premium Suite henüz ROM içerisine dahil edilmemiş. TouchWiz arayüzü ise ilk açılışta çöküyor.

RootzWiki topluluğu ROM üzerinde çalışmalara başladı ve ilerleyen haftalarda daha da iyileştirilmiş bir sürüm kullanıma sunulacak. Kaynak linkinden isteyenler Galaxy Note ICS ROM'unu indirerek deneyebilirler.
Samsung Galaxy Note modelinin erken ICS ROM'u internette yayınlandı
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http://rootzwiki.com/topic/22134-sgh-i717uclc5-ice-cream-sandwich/ Yorum Yaz
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Efe 7 yıl en beğenilen Guest-F8946C419
carnador

Efe

Androidin belki de en büyük problemi bu güncelleme sorunu. ıcs çıkalı 6 ay oldu ama daha ıcs güncellemesi alan cihaz sayısı bir elin parmaklarını geçmez.

Su güncelleme konusundaki problemi de hallederlerse kullanıcı kitlesi ciddi olarak artış gösterir.

Android'in değil, üreticilerin sorunu..

Binlerce aynı model farklı isimle telefon çıkartana kadar güncellemelere yoğunlaşsalar 5 ayda 5 milyon değil 25 milyon galaxy note satarlardı en basidi.


Doğrudur.Google cihazlarına güncelleme anında geliyor.Ancak Google şurada hata yapıyor,yazılımını üreticilere satıyor ama gerisine hiç karışmıyor.Biz de üreticilerin insafına kalıyoruz.Google üreticilere güncellemelerin çabuk adapte edilebilmesi için bazı kurallar ve şartlar koymalı.Mesela Galaxy S ile aynı donanıma sahip Nexus S ICS güncellemesi alırken,Galaxy S e donanım bahane edilerek destek gelmiyorsa burada Google devreye girip üreticileri zorlamalıdır.Belli kriterler koymalıdır.''Kardeşim sen benim yazılımım sayesinde adam oldun kar yapmaya başladın,o zaman ben yeni güncelleme çıkarttığım zaman şu şu donanımı destekleyen bütün modellerine,şu vakte kadar uygulayacaksın'' gibi mesela.

Custom ROM yapan bir geliştirici bile 2 hafta gibi kısa sürede ''tek başına'' üzerinde çalışıp kendi romunu yayınlayabiliyorsa,Dünya devi olan Sony,Samsung,Motorola,HTC gibi firmalar bünyelerinde barındırdığı onlarca yazılım uzmanına rağmen 6 ayı geçkin bir süredir 10-15 tane modele ICS yi yazamıyorsa dükkanı kapatıp gitsinler.Üretici firmaların amacı eski cihazlarına destek vermeyerek daha çok kar elde etmek için yeni cihazların alınması için tüketiciyi kandırmaya çalışmaktan başka birşey değil.
carnadorEfeAndroidin belki de en büyük problemi bu güncelleme sorunu. ıcs çıkalı 6 ay oldu ama daha ıcs günc...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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OBA INC 7 yıl
böyle terbiyesizlik olmaz üstünden 1 sene geçecek hala zaymet olup yayınlayacak... bir cacık olmaz bu şirketten...
1 Yanıt Yanıtla +12
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Efe 7 yıl Guest-F8946C419
carnador

Efe

carnador

Efe

Androidin belki de en büyük problemi bu güncelleme sorunu. ıcs çıkalı 6 ay oldu ama daha ıcs güncellemesi alan cihaz sayısı bir elin parmaklarını geçmez.

Su güncelleme konusundaki problemi de hallederlerse kullanıcı kitlesi ciddi olarak artış gösterir.

Android'in değil, üreticilerin sorunu..

Binlerce aynı model farklı isimle telefon çıkartana kadar güncellemelere yoğunlaşsalar 5 ayda 5 milyon değil 25 milyon galaxy note satarlardı en basidi.


Doğrudur.Google cihazlarına güncelleme anında geliyor.Ancak Google şurada hata yapıyor,yazılımını üreticilere satıyor ama gerisine hiç karışmıyor.Biz de üreticilerin insafına kalıyoruz.Google üreticilere güncellemelerin çabuk adapte edilebilmesi için üreticilere bazı kurallar ve şartlar koymalı.Mesela Galaxy S ile aynı donanıma sahip Nexus S ICS güncellemesi alırken,Galaxy S e donanım bahane edilerek destek gelmiyorsa burada Google devreye girip üreticileri zorlamalıdır.Belli kriterler koymalıdır.

Custom ROM yapan bir geliştirici bile 2 hafta gibi kısa sürede ''tek başına'' üzerinde çalışıp kendi romunu yayınlayabiliyorsa,Dünya devi olan Sony,Samsung,Motorola,HTC gibi firmalar bünyelerinde barındırdığı onlarca yazılım uzmanına rağmen 6 ayı geçkin bir süredir 10-15 tane modele ICS yi yazamıyorsa dükkanı kapatıp gitsinler.Üretici firmaların amacı eski cihazlarına destek vermeyerek daha çok kar elde etmek için yeni cihazların alınması için tüketiciyi kandırmaya çalışmaktan başka birşey değil.

Öyle yaptırımları başlamıştı diye biliyorum ve her telefona 2 yıl boyunca android desteği verilecekti vs. ama hepsi yalan oldu. Ben çok dedim hala da diyorum.. Google birara güvenlik nedeniyle, kaynak dosyalarını kapatacaktı android'in ve ios tarzı bir sisteme dönecekti ki, eğer öyle birşey olsaydı ve ya olursa gelecekte android tarih olur yani


Son cümlen çok doğru sonuna kadar katılıyorum..Müşteri memnuniyeti konusunda Apple hala rakipsiz yalan yok. En basidi, 3gs aldım 3.0.1 yüklüydü 5.1 var güncel ve hala destekliyor, arada birçok major ve minor de güncelleme aldı ve almaya devam ediyor. Üreticiler böyle bir sisteme geçmezse ki; stratejileri şuan için geçmeyecek gibi duruyor, işleri çok zor bence


Bir Android sever ve şu an iPhone 4 kullanan biri olarak Apple'ın güncelleme konusundaki duruşunu çok beğeniyorum.Adamlar yazılımın tanıtımını yapıyorlar,tanıtım bittiği anda iTunes'tan indirip hemen kullanabiliyorsun.Belki de Apple'ın tek sevdiğim yanı bu.
carnadorEfecarnadorEfeAndroidin belki de en büyü...
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DarthLuca 7 yıl
iPhone gibi her güncellemeyi hemen yüklemek vede android kullanmak istiyorsanız Google Nexus alın. Güncelleme Googledan geliyor üreticiden değil ve ilk bu cihazlara veriliyor.
HTC Sensation ve Galaxy Note kullanıyorum. HTC'nin kendi ICS ROM'u olmasına rağmen ikisindede Custom ROM kullanıyorum ve gayet memnunum.
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eediz 7 yıl
Bende bekleyenlerdenim
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bufujamal 7 yıl
YA ARKADAŞLAR BIRAKIN BİRBİRİNİZİ YEMEYİDE SU İCS NE ZAMAN GELECEK BİR BİLGİSİ OLAN VARSA ADAM GİBİ PAYLAŞSIN HERKES İSTEDİĞİ TLF ALSIN KULLANSIN SİDİK YARIŞINA GİRMENIN NE ALEMİ VAR ALLAH AŞKINA...
NOTE İÇİN NE ZAMAN GELİR GÜNCELLEME SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM.
SAYGILAR.
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DH Misafiri 7 yıl
sizde söylenecek o kadar çok şey varki. Bir kere kafanız bu kadar çalışıyort işte. iphone ile androidi karşılaştırıyorsunuz. Hele Galaxy S2 veya Note ile iphone 4S i bile nasıl karşılaştırabiliyorsunuz. S2 dünyanın en iyi telefonu.İphone ile ne yapabiliyorsunuz söylermisiniz. Günceleme diyorsunuz neyi güncelleemiş. 4S çıkarmış avrupada ki özellikleri Türkiye de yok. değerimiz bumu hala onları savunuyorsunuz. Sadece aç kapa yapacaksan nokia 3310 size yeter gibi geldi bana mezardan çıkarıp kullanınn iphone yerine
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DH Misafiri 7 yıl
iso miso neden karıştırıyosunzki anlamadım bende wm kullanımını çok daha başarılı ve kullanışlı buluyorum demekki sizin sevkini iphone kullanmak bizim zevkimiz wm yada android yani sizin bakacagınız nokta iphone nekadar para verdim nekadar daha verebilirim bide masanın üstünde nasıl durduğu !
bende note aldım kullandıgım en başarlıl telefon iphone alma saçmalıgına girdim ve rezil bişidi utanmasalar ekrana bakıyosun diye para isteyecekler çogu şey demo illa pcye baglayacaksın müzik atarken çıkarırken eziyet herşeyi almaz çevirmez android ise tak ve çalıştır. şarjı çabuk bitiyor diyen bir arkdaşada ben telefonla en az 2 saat konuşuyorum oyun oynuyorum 1saate yakın birde en az 50 - 60 kez mesaj yazıyorum telefonun şarjı bitmiyo 2 günde....
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aqresv 7 yıl
eng304
NeverJames
Merc4eve
DH Misafiri Apple çakmış herkese kendine gelemiyor şirketler... Hala bir iPhonenun ve iPaddin rakibi yok... Ne telefon nede güncelleme çıkartabildiler... TV işinden zaten zarar ediyorlar. Yakında batmaları yakın. Bu kadar dandik ürünle ne kadar dayanabilirlerki????
Maximum 2001
Apple tek bir cihaza guncelleme veriyor binlerce modele deil ama android her cihaza optimize edilmesi gereken bir sistem iphone gibi neyin kafasini yasiyosun sen arkadas Android 4 cikti ama optimize etmek firmalara dustu binlerce cihaz var ne bekliyosun, sen cikar
kolaysa ..
Binlerce cihaz çıkarırken bize mi sordular şirketler?

arkadaş doğru söylüyor telefon alıyorsun telefon 2 ayda eskiyor ne güncelleme var ne bir yenilik ne bir ekleme, bakıyorsun iki gün sonra yeni bir telefon çıksrıyor ki özellikleri daha önceki modelden daha düşük ama yeni versiyonla gelmiş yenilik dolmuş reva mı bu? ben 5 seneyi aşkın bir süredir ios cihazları kullanıyordum her modelini de yeniliklerini takip ederek aldım. kaza eseri son cihazı kırıldı ve android bir telefon denemek istedim ve glaxy note aldım. arkadaş bu ne berbat şeydir ios arada 3 güncelleme yaptı bizimki hala yerinde sayıyıyor batarya yarım gün gitmemeye başladı versiyon çıkalı kaç ay olmuş güncelleme yok dandirik yeni telefonlara ICS koyuyor. Sen en ilk önce en üst model diye sattığın telefonunla bir ilgilen açıklarını düzel yenilik getir, bir güncelleme yükledim swype klavyeye yenilik getirmişler sözde türkçe karakter eklemişler Mesaj yazana kadar anamız ağlıyor ki ben benim ekranda harfler küçük diye yakınıyorsam S2 kullanıcıları ne yapsın. Yani bir güncelleme yüklüyorsun yenilik diye hep berbat edip bırakıyorlar.
arkadaş 100 model çıkarana kadar 10 model çıkar her keseye hitap et müşteriyi memnun et, yok ben illa müşteri soyayım 2 ay onu kullansın sonra yenisini alsın. apple bundan büyüyor işte adam ürünü iki yılda bir değiştiriyor şu an iphone 4 kullanıcıları 4S almamış çok yakından akip edenler hariç kullanıyor bu benim işimi görüyor 5 çıkarsa alırım diyor ve iki yıl kullanmı oluyor cihazını güncel ve yeniliklerle dou olarak.
Android pazarında Donanım anlamında cihazlar yapıyor ama sadece kuru gürültü. Şu an yolda gidiyorum ve telefonumun şarjı iki kere bitti sürekli notebooktan şarj ediyorum Allahtan o apple da şarjı hemen bitmiyor.
Yazıktır günahtır. Paramıa yazık vallahi. Bana sorarsanız bana Androidli bir Samsungu bu 3 aylık tecrübemden sonra Altınla yaldızlayıp verseler almam. Android defteri kapanmıştır. Note u satabilirsem satarım ki yarı fiyatına satarsam iyi bir daha da tövbe.
Android kullanan arkadaşlarda kızmasınlar bunlar benim deneyimlerim. İsyanım kendime, verdiğim paraya olan yangına!!
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mert1907 7 yıl
Android de guncelleme sorununu iyi kotu anliyoruz da ya bada daki soruna ne demeli kac aydir bekliyoruz ya.
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E_Aydin35 7 yıl
Bence değişiklik büyük bir ölçüde var, bazı pürüzler Samsung'un bileceği iş ama kullanıcı popülaritesini etkiler..
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eng304 7 yıl
NeverJames
Orijinalden alıntı: Merc4eve
Orijinalden alıntı: DH Misafiri Apple çakmış herkese kendine gelemiyor şirketler... Hala bir iPhonenun ve iPaddin rakibi yok... Ne telefon nede güncelleme çıkartabildiler... TV işinden zaten zarar ediyorlar. Yakında batmaları yakın. Bu kadar dandik ürünle ne kadar dayanabilirlerki????
Maximum 2001
Apple tek bir cihaza guncelleme veriyor binlerce modele deil ama android her cihaza optimize edilmesi gereken bir sistem iphone gibi neyin kafasini yasiyosun sen arkadas Android 4 cikti ama optimize etmek firmalara dustu binlerce cihaz var ne bekliyosun, sen cikar
kolaysa ..

Binlerce cihaz çıkarırken bize mi sordular şirketler?
1 Yanıt Yanıtla +2
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JohnLord 7 yıl eng304
eng304

NeverJames

Merc4eve
DH Misafiri Apple çakmış herkese kendine gelemiyor şirketler... Hala bir iPhonenun ve iPaddin rakibi yok... Ne telefon nede güncelleme çıkartabildiler... TV işinden zaten zarar ediyorlar. Yakında batmaları yakın. Bu kadar dandik ürünle ne kadar dayanabilirlerki????
Maximum 2001
Apple tek bir cihaza guncelleme veriyor binlerce modele deil ama android her cihaza optimize edilmesi gereken bir sistem iphone gibi neyin kafasini yasiyosun sen arkadas Android 4 cikti ama optimize etmek firmalara dustu binlerce cihaz var ne bekliyosun, sen cikar
kolaysa ..

Binlerce cihaz çıkarırken bize mi sordular şirketler?


her kullanıcıya hitap ediliyo ama
1 Yanıt Yanıtla
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Mars Portakalı 7 yıl
Beğenmediğiniz, Apple Iphone 3GS'e bile ios 5 çıkardı. Bazıları ise 6 ay önce aldığı cihazda halen 2.3 ile kullanıyor.
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kassatura 7 yıl
Güncelleme politikalarini sevmeyenler bunun baştan boyle olacağını bilmiyorlar miydi? Her zaman nexus serisi telefonlari öneriyordum. Hakli da ciktim. Bildigin 2.3 arayüzü. Touchwiz diye bir halt yapmışlar sanki cok cok mükemmel birseymis gibi. Normal 4.0 arayuzunu hiç etmişler. Bir de bunu Google la yamamayin. Samsung un halt yemesi. Tabii sadece samsung degil mesele. Hemen hemen bütün markalar böyle güncelleme konusunda.
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