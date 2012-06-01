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Samsung Galaxy S III, Kanada'ya da 2GB RAM ile gidiyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
25,3b
1
53
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Türkiye lansmanı geçtiğimiz gün yapılan Samsung Galaxy S III'ün, Japonya'dan sonra Kanada pazarına da farklı bir konfigürasyon ile sunulacağı ortaya çıktı. Türkiye'yi kapsayan uluslararası versiyonu Samsung üretimi dört çekirdekli Exynos 4 Quad işlemci ve 1GB RAM ile gelen Galaxy S III'ün Kanada versiyonu ise Qualcomm'un çift çekirdekli Snapdragon işlemcisi ve 2GB RAM ile geliyor. İşlemci tarafındaki değişikliğin nedeni olarak, şu an için Qualcomm dışındaki hiç bir üreticinin platform bazında LTE desteği sunamıyor olmasını gösterebiliriz.
Görünen o ki Samsung, LTE altyapısına sahip ülkelere Galaxy S III'ü, 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemcisi ile sunarken, dört çekirdekli versiyona karşı tüketicileri etkileyebilmek adına bellek kapasitesinde artışa gitmiş olabilir. Diğer taraftan bir başka gerçekçe olarak LTE desteğinin getirdiği daha yüksek bellek ihtiyacı da bu güncellemeyi zorunlu kılmış olmabilir. Optimus LTE II modelinde 2GB bellek kullanan LG, LTE tarafında yüksek bellek kapasitelerine ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı. Kanada versiyonu SGH-i747 kodunu taşıyan Galaxy S III'ün işlemci ve ram haricindeki diğer donanımlarında ise herhangi bir değişiklik olması beklenmiyor. 

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erdem3113 7 yıl en beğenilen
inceleme videosu nezaman çekilcek samsung galaxy s 4 çıkıncamı ?
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eternity 7 yıl
peki biz hangi ülkeden alalım nerenin s3ü meşhurk?
1 Yanıt Yanıtla +4
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DaddyCooL88 7 yıl
izleyemıyoruz kaynakda sorun var
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Cool Boy 7 yıl
Bu 2 GB versiyonu ne zaman piyasaya sürülecek acaba?
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DH Misafiri 7 yıl
Ben amerikadan almayı düşünüyorum sizce oradan aldığım cihaz burada çalışmama riski olur mu? Bide amerikada köşeli olcucakmış galiba
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XperiaTM 7 yıl
Çifte standart mı yani. Peki bakalım...
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alpa07 7 yıl
Haitiye nasıl gidecek acaba.256 mb ram 800 mhz cpu.Ülkenin durumunagöremi oluyor özellikler.
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ZZ RAT 7 yıl
Simdiye kadar 4-5 model S3 duyurdular herhalde,
Amerika modeli,
Kanada modeli,
Japonya modeli,
Kore modeli
Diger ulkeler modeli

bakalim daha neler yapacaklar[>:]
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DH Misafiri 7 yıl
yurtdisina cikanlara soylemek lazim o zaman 2gb gelir buraya
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wustti 7 yıl
DH Misafiri
İstanbul anadolu yakasinda 1 gb ram avrupa yakasinda 2 gb ram kullanmis :))))

koptum ya bakma sen - verenlere hepsinin samsung da hissesi var ya ondan sahipleniyorlar :) arallarında samsung un ceo su vardır belki :) :)
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KütahyanınPınarları 7 yıl
Burayada mika ekranlısını gönderirler.

S3 ekranı çatladı, patladı... yok benimki avrupadan gelme ne yapsam kırılmıyor gibi başlıkları görürüz yakında.
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sariugur 7 yıl
bunlar iyice işin tadını kaçırdı, hadi işlemcilerdeki LTE desteğini anladıkta RAM'in böyle değişmesi aptal yerine koyuyor gibi insanları... "çift çekirdekli 2gb ram'le mi daha iyi çalışır bu alet yoksa dört çekirdekli 1gb ram'le mi?" diye sorup duruyor herkes... ki arada fark olursa gerçekten ayıp olur... böyle iş mi yapılır, koca Samsung'un hallerine bak, daha çıkmadan cihazı eskitip bıktırdı valla...
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TheMidnight 7 yıl

Kanadaya antartikaya özel cihazlar yakında şehire özelde çıkar
üsküdara 2gb ram
beykoza 3ghz işlemci
İzmire 12mpx kamera
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Dark Shade 7 yıl
Yapin artik su incelemeyi
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Kurshoo 7 yıl
pazartesi kendim inceleyeceğim :) siparişi verdim yolda !
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