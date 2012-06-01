Samsung Galaxy S III, Kanada'ya da 2GB RAM ile gidiyor

Türkiye lansmanı geçtiğimiz gün yapılan Samsung Galaxy S III'ün, Japonya'dan sonra Kanada pazarına da farklı bir konfigürasyon ile sunulacağı ortaya çıktı. Türkiye'yi kapsayan uluslararası versiyonu Samsung üretimi dört çekirdekli Exynos 4 Quad işlemci ve 1GB RAM ile gelen Galaxy S III'ün Kanada versiyonu ise Qualcomm'un çift çekirdekli Snapdragon işlemcisi ve 2GB RAM ile geliyor. İşlemci tarafındaki değişikliğin nedeni olarak, şu an için Qualcomm dışındaki hiç bir üreticinin platform bazında LTE desteği sunamıyor olmasını gösterebiliriz.

Görünen o ki Samsung, LTE altyapısına sahip ülkelere Galaxy S III'ü, 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemcisi ile sunarken, dört çekirdekli versiyona karşı tüketicileri etkileyebilmek adına bellek kapasitesinde artışa gitmiş olabilir. Diğer taraftan bir başka gerçekçe olarak LTE desteğinin getirdiği daha yüksek bellek ihtiyacı da bu güncellemeyi zorunlu kılmış olmabilir. Optimus LTE II modelinde 2GB bellek kullanan LG, LTE tarafında yüksek bellek kapasitelerine ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı. Kanada versiyonu SGH-i747 kodunu taşıyan Galaxy S III'ün işlemci ve ram haricindeki diğer donanımlarında ise herhangi bir değişiklik olması beklenmiyor.