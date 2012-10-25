Samsung Galaxy S III için Android 4.1.1 güncellemesi Türkiye'de kullanıma sunuldu. Birkaç gün önce aşamalı olarak dağıtımına başlanan yeni güncelleme, hem OTA hem de Kies uygulaması üzerinden pek çok kullanıcıya ulaştırılmış durumda. Elimizde bulunan Galaxy S III de bugün itibariyleAndroid 4.1.1 güncellemesine kavuşmuş durumda. Bu hamle ile birlikte Samsung, dört çekirdekli üst seviye akıllı telefon yarışında Android 4.1.1 güncellemesini ülkemiz de dahil olmak üzere dünya genelinde kullanıma sunan ilk üretici olarak rakiplerini de geride bırakmış oldu. Yaklaşık 280MB büyüklüğünde olan Android 4.1.1 güncellemesi ile Galaxy S III sahipleri de Google'ın Project Butter adını verdiği akıcı arayüze kavuşmuş oluyorlar.

Yaptığımız ilk denemelere göre Android 4.1.1 güncellemesi, Galaxy S III'e testler de performans kazanımı da sağlayabiliyor. Sahip olduğumuz Galaxy S III, Android 4.0.4 ve günlük kullanımdaki uygulamalar kurulu iken Quadrant testinden 5465 puna alırken, Android 4.1.1 güncellemesi sonrasında 6181 puana imza atmış oldu. Bu skor itibari ile yine günlük uygulamaların kurulu şekilde aynı testten 6100 puan alan Galaxy Note II'yi - bilindiği üzere 2GB RAM ve 1.6GHz hızında işlemci ile geliyor - çok ufak bir fark ile geride bırakmayı başarıyor. Tegra 3 işlemcili LG Optimus 4X ise Android 4.0.3 işletim sistemi ile aynı testte yaklaşık 5100 puan alıyor. Şimdilik tek test sonucu paylaşıyoruz zira Android 4.1.1'in Galaxy S III'e hem performans hem de günlük kullanımda neler kazandırdığına önümüzdeki hafta yayınlayacağımız video inceleme ile kapsamlı bir şekilde değineceğiz.