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Samsung Galaxy S III için Android 4.1.1 güncellemesi Türkiye'de

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
40,1b
1
630
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy S III için Android 4.1.1 güncellemesi Türkiye'de
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Samsung Galaxy S III için Android 4.1.1 güncellemesi Türkiye'de kullanıma sunuldu. Birkaç gün önce aşamalı olarak dağıtımına başlanan yeni güncelleme, hem OTA hem de Kies uygulaması üzerinden pek çok kullanıcıya ulaştırılmış durumda. Elimizde bulunan Galaxy S III de bugün itibariyleAndroid 4.1.1 güncellemesine kavuşmuş durumda. Bu hamle ile birlikte Samsung, dört çekirdekli üst seviye akıllı telefon yarışında Android 4.1.1 güncellemesini ülkemiz de dahil olmak üzere dünya genelinde kullanıma sunan ilk üretici olarak rakiplerini de geride bırakmış oldu. Yaklaşık 280MB büyüklüğünde olan Android 4.1.1 güncellemesi ile Galaxy S III sahipleri de Google'ın Project Butter adını verdiği akıcı arayüze kavuşmuş oluyorlar.
Samsung Galaxy S III için Android 4.1.1 güncellemesi Türkiye'de
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Yaptığımız ilk denemelere göre Android 4.1.1 güncellemesi, Galaxy S III'e testler de performans kazanımı da sağlayabiliyor. Sahip olduğumuz Galaxy S III, Android 4.0.4 ve günlük kullanımdaki uygulamalar kurulu iken Quadrant testinden 5465 puna alırken, Android 4.1.1 güncellemesi sonrasında 6181 puana imza atmış oldu. Bu skor itibari ile yine günlük uygulamaların kurulu şekilde aynı testten 6100 puan alan Galaxy Note II'yi - bilindiği üzere 2GB RAM ve 1.6GHz hızında işlemci ile geliyor - çok ufak bir fark ile geride bırakmayı başarıyor. Tegra 3 işlemcili LG Optimus 4X ise Android 4.0.3 işletim sistemi ile aynı testte yaklaşık 5100 puan alıyor. Şimdilik tek test sonucu paylaşıyoruz zira Android 4.1.1'in Galaxy S III'e hem performans hem de günlük kullanımda neler kazandırdığına önümüzdeki hafta yayınlayacağımız video inceleme ile kapsamlı bir şekilde değineceğiz. 
Samsung Galaxy S III için Android 4.1.1 güncellemesi Türkiye'de
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MrKattchup 7 yıl en beğenilen
incelmeyi bekliyoruz da lütfen detaylı bir inceleme olsun
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furkantasdemir 7 yıl
Bende daha yeni kurdum Jelly Bean'i .Wifi da sıra var dedi.Kiesten yaptım.Yenilikleri yazarsam.

1.Bekleme modundan çıkış gerçekten hızlanmış.Tuşa basıyorsunuz ve kilit ekranı hemen geliyor.
2. Yukardan aşağı çektiğimiz panel değişmiş.Tarih saat daha büyük şekilde sol üst köşeye ve ayarlar ikonu sağ üst köşeye gitmiş ve en aşağıda operatör ismi var.
3.Engelleme modu yine yukardan aşağı çektiğimiz şeye gelmiş

4.Menülerde bazı ikonlar değişmiş ve menü geçişleri fark edilir derecede hızlı ve stabil.
5.Saat değişmiş. Masa saati görünümü vs değişmiş. Saat.apk tamamen değişmiş yani

6. s voice maalesef çevrimdışı değil ama s voice te Face ve twitter da login için ayarlar sekmesinde küçük pencere geliyor . Sanki w7 gibi

7.Mesajlara basar basmaz açıyor.O hata giderilmiş ama aynısı TELEFON kısmı için geçerli değil maalesef.
8.Ayarlar sil baştan değişmiş.Diğer ayarla kısmı çok kullanışlı olmuş.O karışıklık ortadan kalkmış.
9.Ana ekran modu gelmiş.Acemiler için kolay mod eklenmiş. Bence daha güzel eskisinden .
acemi olmasakta :d
10.Telefonu belli saatlerde çevirimdışı yapabileceğiniz engelleme modu gelmiş.Bazı kişilere izin vererek çevrimdışı modundayken onlara erişim izni verebiliyorsunuz.Ayrıca Led ışığıda kapatabiliyorsunuz bu menüden.
11.Ses kaydı yaparken Led artık yanabiliyor ama hala LED in rengini kontrol edemiyoruz.
12.Alttaki dokunmatik tuşların ışığı tamamen kapanabiliyor ve ekrana dokununca yanmıyor

13.Kilit ekranı seçenekleri farklı bir menü bölümü olarak taşınmış.
14.Sensörlerin hassaslık ayarı gelmiş.
15.Android sürümüne basılı tutunca gelen jelibonları sağa sola fırlatabiliyoruz

16.Kamera ve galeride değişiklik göremedim.
17.HOME tuşuna basınca gelen menü değişmiş.Geçmişteki uygulamaları gösteren kısım oldukça stabil ve Ram 833 MB 'a çıkmış.


18.Uygulamaları basar basmaz açıyor.Anında
19.Ekran parlıklığı otomatikteyde artırılabiliyor.
20.Ekranın en üstü siyah değil gri olmuş (saatin olduğu kısım).
21. Klavye değişmiş.Yazmak zaten kolaydı iyice kolaylaşmış ve shifte vs basınca gelen animasyonlar çok hoş

Edit: Antutu benchmark skorum 12089
Bende daha yeni kurdum Jelly Bean'i .Wifi da sıra var dedi.Kiesten yaptım.Yenilikleri yazarsam.1.Bekleme modundan çıkış gerçekten hızlanmış.Tuşa bas...
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3 Yanıt Yanıtla +34
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ec865 7 yıl
S3 sahibi olmamama rağmen haber görünce ben bile heyecanlandım
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10 Avatar Avatar Avatar
DH Misafiri 6 yıl
bu durumda güncellemeyi yüklerken bayağı bir sorun yaşadım internette bakarken 11820 teknoloji destek hattını gördüm aradım sağolsunlar android 4.1.2 nin daha iyi olacağını söyleyip bu güncellemeyi yüklediler.
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DH Misafiri 6 yıl
samsung s3 telefonuma güncelleme geldi fakat işlem bittikten sonra ekranda kırmızı şerit çıktı
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DH Misafiri 6 yıl
arkdaslar ekran etrafındaki kırmızı kısa surelı yanan ışık ben gıderdım sızede söyleyım ayarlara gırın sonra geliştirici seceneklerınden sınırlı modu kaldrın sonra tekrar acıp kapatın cıhazı ısık kayboluyor ama sınırlı mod nedır dıye sorarsanız bende bılmıyorum
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DH Misafiri 6 yıl
S3 Kulanicisiyim yeni sürümü yükledikten sonra kamera calismamaya başladi ne yapacagiz
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webconn 6 yıl
Arkadaşlar bu işlerde daha yeniyim wipe ne işe yarıyor yeni güncellemeyi kurdum gerek varmı ?
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DH Misafiri 6 yıl
Kırmızı çerçeve sorunu yaşayan arkadaş, ayarlar/geliştirici seçenekler/sınırlı mod olayını kaldır, cihazı yeniden başlat sorun çözülüyor. Bende aynı sorunu yaşıyodum bu şekilde çözüldü...
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DH Misafiri 6 yıl
yahuuuu neneden daha bana gelmediii..kktc'de coğuna geldi bu 4.1.1 ama bana daha gelmediiii yhaaaaaaaaaaa... neden oldugunu bilen varmı_??????????????
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nelson 6 yıl
hepsiburada.com'dan sipariş ettiğim s3 bugün elime ulaştı ve hemen jelly bean'e yükselteyim dedim ancak gördüm ki cihaz zaten direk 4.1.1 olarak gelmiş. bu normal bir durum mu?
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ibrahim.can 7 yıl
Yüklemeyi deneyim bakalim nasil bi sonuç vercek..
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_RAGGA_ 6 yıl
Haftalar oldu hala ikinci video inceleme gelmedi [>:][>:][>:]
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Assassins 7 yıl
Benimde yok güncelleme ne yapmalıyım
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ozieekus 7 yıl
Sorunları olan arkadaşlar ayarlara bakın derım ornegın benımde elle resım çekme olayı gıtmıstı ayarlardan duzelttım. Wipe yaptıysaniz telefon gerçekten iyi bir hale geldi %5 lık sarj omru kısalmıs gibi izlenımlerım yok degıl fakat buna degermı dersenız deger.
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C_nedra 7 yıl
4.1.1 güncellemesinden sonra telefonda yavaşlama ve donmalar meydana geldi. Tekrar Format atıp 4.0.4 e döndürdüm telefon rahatladı.
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tolyo 7 yıl C_nedra
C_nedra

4.1.1 güncellemesinden sonra telefonda yavaşlama ve donmalar meydana geldi. Tekrar Format atıp 4.0.4 e döndürdüm telefon rahatladı.

Bence wipe yapıp tekrar 4.1.1 i yüklemeliydin.
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OtoburPirana 7 yıl C_nedra
C_nedra

4.1.1 güncellemesinden sonra telefonda yavaşlama ve donmalar meydana geldi. Tekrar Format atıp 4.0.4 e döndürdüm telefon rahatladı.

Jelly bean güncellemesi S2 yi bile oldukça akıcı ve seri bir hale getiriyor. Üst mesajdaki arkadaş doğru demiş 3 wipe yapıp kullanmaya devam da edebilirdin.
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erdem3113 7 yıl
Haberde haftaya video inceleme çıkacak denilmiş.Video çıkacak mı ?
Ha bu arada oradaki test quadrant ın hangi ile yapıldı acaba Quadrant Advanced ilemi yok standartlamı ?
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imphetus 7 yıl
4.1.1 güncellemesinden sonra telefonun kendisinde yüklü gelen hava durumu widget'i sıkıntılı çalışıyor, güncelle tuşuna bastığımda sürekli dönüyor ama güncel hava durumu bilgisini almıyor bunun çözümü nedir acaba ?
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