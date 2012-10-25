İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung Galaxy S III için Android 4.1.1 güncellemesi Türkiye'de kullanıma sunuldu. Birkaç gün önce aşamalı olarak dağıtımına başlanan yeni güncelleme, hem OTA hem de Kies uygulaması üzerinden pek çok kullanıcıya ulaştırılmış durumda. Elimizde bulunan Galaxy S III de bugün itibariyleAndroid 4.1.1 güncellemesine kavuşmuş durumda. Bu hamle ile birlikte Samsung, dört çekirdekli üst seviye akıllı telefon yarışında Android 4.1.1 güncellemesini ülkemiz de dahil olmak üzere dünya genelinde kullanıma sunan ilk üretici olarak rakiplerini de geride bırakmış oldu. Yaklaşık 280MB büyüklüğünde olan Android 4.1.1 güncellemesi ile Galaxy S III sahipleri de Google'ın Project Butter adını verdiği akıcı arayüze kavuşmuş oluyorlar.
Yaptığımız ilk denemelere göre Android 4.1.1 güncellemesi, Galaxy S III'e testler de performans kazanımı da sağlayabiliyor. Sahip olduğumuz Galaxy S III, Android 4.0.4 ve günlük kullanımdaki uygulamalar kurulu iken Quadrant testinden 5465 puna alırken, Android 4.1.1 güncellemesi sonrasında 6181 puana imza atmış oldu. Bu skor itibari ile yine günlük uygulamaların kurulu şekilde aynı testten 6100 puan alan Galaxy Note II'yi - bilindiği üzere 2GB RAM ve 1.6GHz hızında işlemci ile geliyor - çok ufak bir fark ile geride bırakmayı başarıyor. Tegra 3 işlemcili LG Optimus 4X ise Android 4.0.3 işletim sistemi ile aynı testte yaklaşık 5100 puan alıyor. Şimdilik tek test sonucu paylaşıyoruz zira Android 4.1.1'in Galaxy S III'e hem performans hem de günlük kullanımda neler kazandırdığına önümüzdeki hafta yayınlayacağımız video inceleme ile kapsamlı bir şekilde değineceğiz.
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1.Bekleme modundan çıkış gerçekten hızlanmış.Tuşa basıyorsunuz ve kilit ekranı hemen geliyor.
2. Yukardan aşağı çektiğimiz panel değişmiş.Tarih saat daha büyük şekilde sol üst köşeye ve ayarlar ikonu sağ üst köşeye gitmiş ve en aşağıda operatör ismi var.
3.Engelleme modu yine yukardan aşağı çektiğimiz şeye gelmiş
4.Menülerde bazı ikonlar değişmiş ve menü geçişleri fark edilir derecede hızlı ve stabil.
5.Saat değişmiş. Masa saati görünümü vs değişmiş. Saat.apk tamamen değişmiş yani
6. s voice maalesef çevrimdışı değil ama s voice te Face ve twitter da login için ayarlar sekmesinde küçük pencere geliyor . Sanki w7 gibi
7.Mesajlara basar basmaz açıyor.O hata giderilmiş ama aynısı TELEFON kısmı için geçerli değil maalesef.
8.Ayarlar sil baştan değişmiş.Diğer ayarla kısmı çok kullanışlı olmuş.O karışıklık ortadan kalkmış.
9.Ana ekran modu gelmiş.Acemiler için kolay mod eklenmiş. Bence daha güzel eskisinden . acemi olmasakta :d
10.Telefonu belli saatlerde çevirimdışı yapabileceğiniz engelleme modu gelmiş.Bazı kişilere izin vererek çevrimdışı modundayken onlara erişim izni verebiliyorsunuz.Ayrıca Led ışığıda kapatabiliyorsunuz bu menüden.
11.Ses kaydı yaparken Led artık yanabiliyor ama hala LED in rengini kontrol edemiyoruz.
12.Alttaki dokunmatik tuşların ışığı tamamen kapanabiliyor ve ekrana dokununca yanmıyor
13.Kilit ekranı seçenekleri farklı bir menü bölümü olarak taşınmış.
14.Sensörlerin hassaslık ayarı gelmiş.
15.Android sürümüne basılı tutunca gelen jelibonları sağa sola fırlatabiliyoruz
16.Kamera ve galeride değişiklik göremedim.
17.HOME tuşuna basınca gelen menü değişmiş.Geçmişteki uygulamaları gösteren kısım oldukça stabil ve Ram 833 MB 'a çıkmış.
18.Uygulamaları basar basmaz açıyor.Anında
19.Ekran parlıklığı otomatikteyde artırılabiliyor.
20.Ekranın en üstü siyah değil gri olmuş (saatin olduğu kısım).
21. Klavye değişmiş.Yazmak zaten kolaydı iyice kolaylaşmış ve shifte vs basınca gelen animasyonlar çok hoş
Edit: Antutu benchmark skorum 12089