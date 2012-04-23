Samsung Galaxy S III'ün grafik performansı şekilleniyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung'un merakla beklenen telefonu Galaxy S III için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bugün yayınlanan ilk tanıtım videosunda telefonla ilgili herhangi bir detay paylaşılmasa da GL Benchmark sitesinde yer alan ilk test sonuçları, grafik performansı açısından Galaxy S III'ü tüm rakiplerinin önüne yerleştirmeye yetiyor.
Hali hazırda Galaxy S II'de de kullanılan Mali 400 grafik yongasının 400MHz'e hız aşırtılmış versiyonunu kullandığı iddia edilen Galaxy S III, GLBenchmark sitesinde yer alan ancak sonrasında detayları kaldırılan sonuçlara göre Qualcomm Snapdragon S4, Nvidia Tegra 3 ve iPhone 4S'i geride bırakırken, yeni iPad'deki dört çekirdekli PowerVR SGX 540MP4 GPU'suna da meydan okumayı başarıyor. Son gelen bilgiler ve ortaya çıkan videolar, Galaxy S III'de ya da Samsung'un deyimiyle bir sonraki Galaxy telefonunda Mali 400'e göre 5 kat daha yüksek grafik performansı vaad eden Mali T-604 yerine hızlandırılmış Mali 400 kullanılacağını işaret ediyor.
Londra'da yapılacak Mobile Unpacked etkinliği kapsamında 3 Mayıs'ta lanse edilmesi beklenen yeni telefonda, 4.65-inç büyüklüğünde Super AMOLED Plus HD ekran, dört çekirdekli işlemci, Android 4.0.x işletim sistemi, TouchWIZ 5 arayüzü ve 8MP ya da 12MP çözünürlüğünde kamera olması bekleniyor. Bu arada bahsi geçen performans değerleri test cihazına ait olduğu için piyasaya çıkacak nihai telefonun daha yüksek performans sunacağı yönünde ortak bir görüş olduğunu da not düşelim.
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Yine aklıma geldi.
+24
Nereye varacak bu donanım sömürüsü merak ediyorum.Bunun yerine androidi daha az israf eden, daha verimli çalışan,native bir hale getirmeye ya da daha başarılı uygulamalar oyunlar yapmaya çalışsalar , keşke biz seçerken cihazı şu şundan 120 puan fazla almış benchmarkta diye değil de şunun oyun servisi var,müzik servisi var ya da arayüzü çok başarılı gibi etkenlerden alsak.Bence ihtiyacımız olan tegra 3-4 değil tegra zone gibi yazılımsal çalışmalar..geçen sene ah şunu alabilsem diye içinizin gittiği sensation xe nin üç kuruşluk değeri kalmadı,Tegra 3 lü cihazda ya da benzer yüksek donanımlı cihazlarda ekran geçişleri sorunsuz,oyunlar takılmıyor diye seviniyorsam verdiğim 2 milyarı çöpe atmışım demektir..
dolayisi ile daha cok para kazanabiliecegi, arpa satmak yerine 100lerce dolara yedek parca satabilecegi, dunyayi fosil yakit atiklari ile ve petrol savaslarina surukleuebilecegi muthis bir urun uretti. İste amerikan mantigi ve iste Turk kardeslerimizin bir kisminin dusunsel kapasitesi. Elektrik motoruna yatirim yapilsa sadece gunes enerjisi bile yetecekken emperyalist zihniyet bugun petrol icin milyonlarca kisinin canini aldi. Al sana henri ford...