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Samsung Galaxy S III'ün grafik performansı şekilleniyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,2b
1
64
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un merakla beklenen telefonu Galaxy S III için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bugün yayınlanan ilk tanıtım videosunda telefonla ilgili herhangi bir detay paylaşılmasa da GL Benchmark sitesinde yer alan ilk test sonuçları, grafik performansı açısından Galaxy S III'ü tüm rakiplerinin önüne yerleştirmeye yetiyor.
Hali hazırda Galaxy S II'de de kullanılan Mali 400 grafik yongasının 400MHz'e hız aşırtılmış versiyonunu kullandığı iddia edilen Galaxy S III, GLBenchmark sitesinde yer alan ancak sonrasında detayları kaldırılan sonuçlara göre Qualcomm Snapdragon S4, Nvidia Tegra 3 ve iPhone 4S'i geride bırakırken, yeni iPad'deki dört çekirdekli PowerVR SGX 540MP4 GPU'suna da meydan okumayı başarıyor. Son gelen bilgiler ve ortaya çıkan videolar, Galaxy S III'de ya da Samsung'un deyimiyle bir sonraki Galaxy telefonunda Mali 400'e göre 5 kat daha yüksek grafik performansı vaad eden Mali T-604 yerine hızlandırılmış Mali 400 kullanılacağını işaret ediyor.
Londra'da yapılacak Mobile Unpacked etkinliği kapsamında 3 Mayıs'ta lanse edilmesi beklenen yeni telefonda, 4.65-inç büyüklüğünde Super AMOLED Plus HD ekran, dört çekirdekli işlemci, Android 4.0.x işletim sistemi, TouchWIZ 5 arayüzü ve 8MP ya da 12MP çözünürlüğünde kamera olması bekleniyor. Bu arada bahsi geçen performans değerleri test cihazına ait olduğu için piyasaya çıkacak nihai telefonun daha yüksek performans sunacağı yönünde ortak bir görüş olduğunu da not düşelim.

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B-veritas 7 yıl en beğenilen
Henry Ford : İnsanlara ne istediklerini sorsaydım daha hızlı at arabaları isterlerdi.
Yine aklıma geldi.
2 Yanıt Yanıtla +33
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Stanislas Xavier 7 yıl
B-veritas

Henry Ford : İnsanlara ne istediklerini sorsaydım daha hızlı at arabaları isterlerdi. Yine aklıma geldi.


+24

Nereye varacak bu donanım sömürüsü merak ediyorum.Bunun yerine androidi daha az israf eden, daha verimli çalışan,native bir hale getirmeye ya da daha başarılı uygulamalar oyunlar yapmaya çalışsalar , keşke biz seçerken cihazı şu şundan 120 puan fazla almış benchmarkta diye değil de şunun oyun servisi var,müzik servisi var ya da arayüzü çok başarılı gibi etkenlerden alsak.Bence ihtiyacımız olan tegra 3-4 değil tegra zone gibi yazılımsal çalışmalar..geçen sene ah şunu alabilsem diye içinizin gittiği sensation xe nin üç kuruşluk değeri kalmadı,Tegra 3 lü cihazda ya da benzer yüksek donanımlı cihazlarda ekran geçişleri sorunsuz,oyunlar takılmıyor diye seviniyorsam verdiğim 2 milyarı çöpe atmışım demektir..
B-veritasHenry Ford : İnsanlara ne istediklerini sorsaydım daha hızlı at arabaları isterlerdi. Yine aklıma geldi.+24
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1 Yanıt Yanıtla +18
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muhamnet 7 yıl B-veritas
B-veritas

Henry Ford : İnsanlara ne istediklerini sorsaydım daha hızlı at arabaları isterlerdi.

Yine aklıma geldi.

dolayisi ile daha cok para kazanabiliecegi, arpa satmak yerine 100lerce dolara yedek parca satabilecegi, dunyayi fosil yakit atiklari ile ve petrol savaslarina surukleuebilecegi muthis bir urun uretti. İste amerikan mantigi ve iste Turk kardeslerimizin bir kisminin dusunsel kapasitesi. Elektrik motoruna yatirim yapilsa sadece gunes enerjisi bile yetecekken emperyalist zihniyet bugun petrol icin milyonlarca kisinin canini aldi. Al sana henri ford...
B-veritasHenry Ford : İnsanlara ne istediklerini sorsaydım daha hızlı at arabaları isterlerdi.Yine aklıma geldi....
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1 Yanıt Yanıtla +14
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E_Aydin35 7 yıl
Samsung S3'de yada adı herneyse, gerçekden çok iddalı yeniliklerin yanı sıra aynı zamanda tüm rakiplerine hem gücünü hemde kalitesini göstermeyide kestirmiş, ee Samsung gibi bir şirketin amiral gemisi olucaksa oda böyle olucakdır herhalde..:)
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senatorlines 7 yıl
İPAD 3'ü daha kimse yakalayamadı Galaxy 3 bile doğru haber yapalım! İphone 4S'i bundan sonra yaz aylarında ancak yakalarlar o zamana da İphone 5 çıkar, GPU testi aşağıda: gsmarena.com/...
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berkcombil 7 yıl senatorlines
senatorlines

İPAD 3'ü daha kimse yakalayamadı Galaxy 3 bile doğru haber yapalım! İphone 4S'i bundan sonra yaz aylarında ancak yakalarlar o zamana da İphone 5 çıkar, GPU testi aşağıda:
gsmarena.com/...



Kesinlikle haklı olduğunuz noktalar var.Bu da Power VR543'ün Mali 400'den de hızlandırılmış versiyonundan da iyi olması.Ama ortalama cihaz performansına baktığımızda işin içine işlemci ve ram ikiliside giriyor ve gözardı edilemeyecek olan ekran çözünürlüğü.Malum ekran çözünürlüğü arttıkça GPU daha çok zorlanır.Yani 1536 x 2048'lik çözünürlüğe sahip ekran 1280x720'lik ekrandan daha çok GPU'yu kullanır.Şu haliyle değerlendirdiğimizde Mali 400'ün hızlandırılmış versiyonu daha düşük çözünürlükte,Power VR543'e göre daha fazla performans gösterebilir.Aylında neyi kıyaslıyoruz ki.iOS'da Android'de farklı platformlar.Aynı sistem üzerinde çalışsalardı kıyaslamak daha kolay olurdu.Kesin olan birşey de var ki o da yeni nesil iPhone'dan yeni mucizeler beklememek.En fazla ekran büyütülür,en büyük yeniliği de bu olur o kadar.
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cssbaycelebi 7 yıl
işlemci çok iyi arkadaşlar bu işlemciden dert yanılmaz.
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kill1033 7 yıl
muhamnet
B-veritas Henry Ford : İnsanlara ne istediklerini sorsaydım daha hızlı at arabaları isterlerdi. Yine aklıma geldi.
dolayisi ile daha cok para kazanabiliecegi, arpa satmak yerine 100lerce dolara yedek parca satabilecegi, dunyayi fosil yakit atiklari ile ve petrol savaslarina surukleuebilecegi muthis bir urun uretti. İste amerikan mantigi ve iste Turk kardeslerimizin bir kisminin dusunsel kapasitesi. Elektrik motoruna yatirim yapilsa sadece gunes enerjisi bile yetecekken emperyalist zihniyet bugun petrol icin milyonlarca kisinin canini aldi. Al sana henri ford...

Elektrik motoruna yatırım yapılsaydı da elektrik için aynı şeyler olmayacak mıydı? Elektriği ne ile üretecektin güneş panelleri, rüzgar tribünleri gelişene kadar? Tabii ki foil yakıtla.
Bence hiçbir şey değişmeyecekti. İnsanoğlu fırsatı gördüğü yerde sömürür,
benzin veya elektrik farketmez.

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Umutcan 7 yıl
Kamerayı sensör büyümediği sürece 12mp yapmazlar umarım, kalite düşer. Bir de en önemlisi Optical IS ekleyebilirlerse iyi olur, yazılımsalın aksine epey titreşim azaltacaktır.
Bir de s2'de o/c ile cpu hızı artırılabiliyor peki gpu o/c mümkün değil mi ? O zaman aynı gpu olduktan sonra o/c yaparız S3 almaya para harcamaya gerek kalmaz.
Ha o/c yapsak hangi uygulamada kullanacağız orası da ayrı mevzu, adam gibi grafikli pek oyun yok...
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Silent Guardian 7 yıl
Hızlandırılmış mali kullanmazlar.O zaman S2 kullanıcıları S3 almaz.Yazılımla hizlandirilabilir diye düşünüyorum.
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Cyber wise 7 yıl
Birisi telefon alır güzel diye elinde keşfeder günlerce tadını çıkartır çevresine de bir güzel havasını atar. Bunlar kişinin duygularını okşayan şeyler.
Bir kaç güne telefonda şarj sorunları baş gösterir. Durmadan şarj biter. Kişiyi tatminden ziyade kişiye, çile olur telefon.
Peki telefonların çoğunda ek bir çok özellik var. Soralım size kaçını tam randımanlı kullandınız. Oyun deyince, bazıları da duramdan oyun için konsol alır. Oyun için elindeki telefon bile yeterliyken gerek yokken alır. Bizim bu teknoloji isrfımız nerelere gidecek acaba?
Her alete vereceğimiz paranın birazını arge işine versek de, ithalatı yaparken böbürlenen distribitörlük yapanlar kendi firmalarının çıkarttığı aletleri kullandıkları için böbürlenebilseler keşke.
Htc, lg, sony, samsung, apple, nokia vs vs vs, biz neden bu firmalar gibi telefon piyasasında yokuz. Gerçi biz hangi piyasada çağın önündeyiz söyleyin bana
Bizim çağın önünde olduğumuz bir noktayı unuttum özür dilerim.
Sahte işler yapmada çinlileri geçemesek de, ticaretteki ve üretimdeki düzenbazlığımıza denecek olamaz. Çini bile açık ara sollarız.
Mesut Çevik demişti geçenki yenilikleir anlattıkları programda. Sürekli dünyadaki gelişmeleri anlatıyoruz. Ülkemizdeki gelişmeler neden yok. Sizde arayın yayınlayalım Roportaj yapalım demişti.
Ben çağın ilerisinde bir teknoloji bulmalarının 70 milyon/1 olduğunu söylemekten çekinmem.
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mesci_663 7 yıl Cyber wise
Cyber wise
Birisi telefon alır güzel diye elinde keşfeder günlerce tadını çıkartır çevresine de bir güzel havasını atar. Bunlar kişinin duygularını okşayan şeyler.
Bir kaç güne telefonda şarj sorunları baş gösterir. Durmadan şarj biter. Kişiyi tatminden ziyade kişiye, çile olur telefon.
Peki telefonların çoğunda ek bir çok özellik var. Soralım size kaçını tam randımanlı kullandınız. Oyun deyince, bazıları da duramdan oyun için konsol alır. Oyun için elindeki telefon bile yeterliyken gerek yokken alır. Bizim bu teknoloji isrfımız nerelere gidecek acaba?
Her alete vereceğimiz paranın birazını arge işine versek de, ithalatı yaparken böbürlenen distribitörlük yapanlar kendi firmalarının çıkarttığı aletleri kullandıkları için böbürlenebilseler keşke.
Htc, lg, sony, samsung, apple, nokia vs vs vs, biz neden bu firmalar gibi telefon piyasasında yokuz. Gerçi biz hangi piyasada çağın önündeyiz söyleyin bana
Bizim çağın önünde olduğumuz bir noktayı unuttum özür dilerim.
Sahte işler yapmada çinlileri geçemesek de, ticaretteki ve üretimdeki düzenbazlığımıza denecek olamaz. Çini bile açık ara sollarız.
Mesut Çevik demişti geçenki yenilikleir anlattıkları programda. Sürekli dünyadaki gelişmeleri anlatıyoruz. Ülkemizdeki gelişmeler neden yok. Sizde arayın yayınlayalım Roportaj yapalım demişti.
Ben çağın ilerisinde bir teknoloji bulmalarının 70 milyon/1 olduğunu söylemekten çekinmem.

+1
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s.h.a. 7 yıl
sonu ne olcak acaba :)
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B-veritas 7 yıl
muhamnet
mekatronik muhendisiyim ve uretim mantigi konusunda sizin tahayyul edemeyeceginiz kadar genis ufkumuz olduguna inaniyoruz. Elektrik motorlu hta (hafif ticari arac) bundan yillarca once mumkundu. Henry ford gibi bir zohnoyeti syakta alkislayan amerikanci hayranliginizi tebrik ederim. O icten yanmsli motorlu araclarin tum yaptiklarini elektrikli araclar insan kani dokulmeden yapiyor. Neyse, lekum diinikum ve liye diin esasinca Amerikan zihniyetiniz sizin, akli ve insani zihniyetimiz bizim olsun... vesselam...

Madem bu kadar ufkunuz geniş sizler yapsaydınız, bizimde göğüsümüz kabarsaydı. Yapılana çamur atmak iyi veya kötü sanırım bu bahsetmiş olduğun Türk mantığına dayanıyordur. Tarih veya bilim,teknoloji artık her na halt olursa olsun kitaplarda yazan şeylerden ibaret değildir o yüzden kitap okumak yerine öğrenmek gerekir.
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nirvanha 7 yıl
Hani, bunun adı S III olmayabilir , edebilirdi ?
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Dexter61 7 yıl
Gelsin artık şu telefon ya :D Meraktan ölücem valla :D
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alpa07 7 yıl
Çık madı gitti
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