Samsung Galaxy S III'ün grafik performansı şekilleniyor

Samsung'un merakla beklenen telefonu Galaxy S III için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bugün yayınlanan ilk tanıtım videosunda telefonla ilgili herhangi bir detay paylaşılmasa da GL Benchmark sitesinde yer alan ilk test sonuçları, grafik performansı açısından Galaxy S III'ü tüm rakiplerinin önüne yerleştirmeye yetiyor.

Hali hazırda Galaxy S II'de de kullanılan Mali 400 grafik yongasının 400MHz'e hız aşırtılmış versiyonunu kullandığı iddia edilen Galaxy S III, GLBenchmark sitesinde yer alan ancak sonrasında detayları kaldırılan sonuçlara göre Qualcomm Snapdragon S4, Nvidia Tegra 3 ve iPhone 4S'i geride bırakırken, yeni iPad'deki dört çekirdekli PowerVR SGX 540MP4 GPU'suna da meydan okumayı başarıyor. Son gelen bilgiler ve ortaya çıkan videolar, Galaxy S III'de ya da Samsung'un deyimiyle bir sonraki Galaxy telefonunda Mali 400'e göre 5 kat daha yüksek grafik performansı vaad eden Mali T-604 yerine hızlandırılmış Mali 400 kullanılacağını işaret ediyor.

Londra'da yapılacak Mobile Unpacked etkinliği kapsamında 3 Mayıs'ta lanse edilmesi beklenen yeni telefonda, 4.65-inç büyüklüğünde Super AMOLED Plus HD ekran, dört çekirdekli işlemci, Android 4.0.x işletim sistemi, TouchWIZ 5 arayüzü ve 8MP ya da 12MP çözünürlüğünde kamera olması bekleniyor. Bu arada bahsi geçen performans değerleri test cihazına ait olduğu için piyasaya çıkacak nihai telefonun daha yüksek performans sunacağı yönünde ortak bir görüş olduğunu da not düşelim.