Samsung Galaxy S III'ün muhtemel özellikleri şekilleniyor

Galaxy S ile 15 milyondan fazla satan, Galaxy S II ile Android dünyasının en iyi telefonlarından birine imza atan Samsung, son günlerde daha çok Google için hazırladığı Nexus Prime isimli yeni telefonla gündeme geliyor olsa bile kapalı kapılar ardında Galaxy III için çalışmalar sürüyor. Güney Koreli firma şu an için yeni projesi hakkında ser verip sır vermiyor ancak gelen son bilgilere göre Galaxy S III, aynı Galaxy S II'de olduğu gibi Mobil Dünya Kongresi'nde yani önümüzdeki Şubat ayı içerisinde lanse edilebilir.

Peki Samsung Galaxy S III ne gibi özelliklere sahip olacak ? Tahmin edilebileceği üzere şu ana kadar firma cephesinden yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor ancak ortaya atılan bazı iddialar, Samsung'un yine kendi sınıfında zirveye aday bir cihaz üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. İşlemci tarafında üzerinde durulan gelişme, Galaxy S III'e Samsung tarafından üretilen 2GHz hızında dört çekirdekli bir işlemcinin güç vereceği yönünde. Bu aslında gerçekleşmesi oldukça yüksek bir ihtimal zira Qualcomm geçtiğimiz günlerde Istanbul'da düzenlediği IQ 2011 etkinliğinde sene sonuna doğru saat hızları 2.5GHz'e kadar çıkabilen S4 serisi işlemcilerin üretimine başlayacağını açıklamıştı.

Qualcomm daha çok çift çekirdekli modeller üzerinde duruyor olsa bile çip üretiminde sektörün en deneyimli isimlerinden biri olan Samsung'un, 28nm fabrikasyon süreciyle 2GHz hızında dört çekirdekli işlemci sunması oldukça muhtemel kaldı ki Nvidia, dünyanın ilk dört çekirdekli ARM işlemcisi olan Kal-El platformunu (saat hızı 1.5GHz, 40nm fabrikasyon süreci) yıl sona ermeden önce çeşitli cihazlarla birlikte pazara sunmuş olacak. Bu noktada merak edenler için Galaxy S III kullanılacağı belirtilen Samsung üretimi dört çekirdekli işlemcinin de ARM'ın Cortex-A9 tasarımını baz alacağını söyleyebiliriz zira ARM'ın yol haritasına göre yeni nesil Cortex-A15 tasarımının önümüzdeki yılın ikinci yarısında önce hazır olması beklenmiyor. Galaxy S III'ün dört çekirdekli işlemciye sahip olan ilk telefon olarak lanse edilmesi pek beklenmiyor zira başta Motorola olmak üzere bazı üreticilerin Nvidia Kal-El tabanlı telefonlarını CES 2011'de tanıtması bekleniyor ancak yine de Galaxy S III'in dört çekirdekli ilk telefon olarak pazara girme şansı bulunuyor, neden mi ? Çünkü geçtiğimiz günlerde Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang şirketin güncel yol haritasını paylaşmış ve Kal-El platformunun akıllı telefon alanındaki yansımaları için ikinci çeyrek işaret etmişti. Kısacası eğer Samsung, Mobil Dünya Kongresi'ni hemen ardından Galaxy S III'ü piyasaya sürebilirse çok çekirdekli telefon yarışında kendi lehine önemli bir avantaj yaratabilir.

Dört çekirdekli işlemciye ek olarak Samsung Galaxy S III'te 1.5GB bellek kullanılacağı belirtiliyor. Motorola Atrix 4G gibi 1GB bellekli telefonlar hali hazırda zaten satılmakta dolayısıyla 1.5GB bellek kullanımı oldukça mümkün hatta aynı zamanda DRAM üreticisi olan Samsung'un çift kanal bellek kontrolcüsü üzerinden daha yüksek verim alabilmek adına şimdiye kadar bir akıllı telefonda kullanılan en yüksek hızlı bellek yongalarını tercih edebileceği yönünde kimi tahminler de yapılabilir ancak şu anda bellek kullanımına yönelik kapsamlı bilgiler açığa çıkabilmiş değil. Depolama tarafında ise 32GB yerleşik kapasiteye yer verileceği aynı zamanda microSD kart slotu ile hafıza kartı kullanımına da olanak tanınacak. Galaxy S III ile birlikte ekran boyutu bir kez daha büyüyecek gibi görünüyor. Aslına bakılırsa Samsung, IFA 2011'de tanıttığı Galaxy Note ile yüksek çözünürlüklü mobil cihaz ekranı üretimindeki iddiasını gözler önüne sermiş oldu. Galaxy S III ile ilgili dedikodu ise telefonun 4.65-inç büyüklüğünde ve 1280 x 1024 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olacağı yönündeki ekran değerleri dikkate alındığında piksel yoğunluğunun bir telefonda ulaşılmış en yüksek değer olan 352ppi seviyesine yükseleceğini de söylemek mümkün. Tabi bu noktada ekran boyutundan ziyade çözünürlük tartışma konusu olabilir zira 1280 x 1024 piksel yerine 1280 x 720 piksel kimilerine göre daha güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.

Yüksek donanım özelliklerini besleyebilmek adına 2250 mAh kapasiteli pilin güç vereceği öne sürülen Galaxy S III'te ayrıca 1080p çözünürlüğünde 60kare/saniye video çekebilen kamera kullanılacağı ve NFC desteğine yer verileceği iddia ediliyor. Samsung'un yeni amiral gemisiyle ilgili bir diğer dikkat çekici iddia ise kasa yapısıyla ilgili. Sahip oldukları güçlü donanım özelliklerine rağmen Galaxy S ve Galaxy S II plastik yapılı ince kasaları ile çoğu zaman eleştirilmiş, Samsung'un üretim kalitesi anlamında çıtayı yükseltmesi gerektiği çok sık konuşulmuştu. Galaxy S III için öne sürülen gelişme, 9mm kalınlığında metal gövdeye sahip olacağı yönünde. Artan performans ve yükseltilen kalite seviyesine ek olarak bir diğer önemli konu da hiç şüphe yok ki genel kullanım deneyimi.Galaxy S III için kesin olan bir şey var ise o da Android 4.0 işletim sistemiyle geleceği. Bu noktada Samsung'un yeni nesil TouchWIZ arayüzünü sunarak genel kullanıma yönelik daha fazla seçenek sunması beklenebilir.

Kısaca özetlemek gerekirse, artan rekabet koşulları çerçevesinde Samsung, teknoloji üretiminde iddialı olduğu noktaları (çip ve panel üretimi) Galaxy S III ile birlikte daha agresif bir şekilde kullanacak gibi görünüyor. Dört çekirdekli işlemci, yüksek çözünürlüklü ekran, artan RAM performansı ve geliştirilen üretim kalitesi gibi detaylarla Galaxy S III, bir telefon olmasının yanında aslına bakılırsa Windows 8'in ARM versiyonu için gerekli olan donanım özelliklerini bir hayli fazlasıyla karşılayacak gibi görünüyor. Tabi bu noktada unutulmaması gereken bir detay ise, haberimize konu olan tüm bu detayların henüz Samsung tarafından doğrulanmamış olmadığıdır zira Güney Koreli üretici muhtemelen Ocak ayındaki CES Fuarı'na kadar mühendislerin üzerinde çalıştığı yeni telefonla ilgili resmi açıklama yapmayacak.