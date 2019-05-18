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Samsung Galaxy S10+ Tokyo 2020 Olimpiyatları versiyonu ortaya çıktı

Samsung'un her olimpiyat oyununda tekrarladığı geleneği bu yıl da gerçekleşti. Firma, olimpiyatlara özel Galaxy S10+ modelini tanıttı. Cihaz Japon operatör Docomo tarafından 1000 dolara satılacak.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Olimpik oyunlarında 1998’den beri sponsor olan Samsung, 2028’e kadar bu rolü sürdüreceği bir anlaşmaya sahip. Firmanın bu sponsorluk çerçevesinde gerçekleştirdiği bir gelenek ise yılın amiral gemisine Olimpiyatlar özel sürümü çıkarmak. Bu yıl da şanslı model Samsung Galaxy S10+ oldu. Beyaz versiyon, Tokyo 2020 logosu ve Docomo operatörünün logolarını taşıyor.
Galaxy S10+ Olympic Games Edition, sadece 10 bin adet üretilecek ve bu üretim Temmuz’da başlayacak. Olimpiyat özel Galaxy S10+ modeline yine olimpiyat özel Galaxy Buds eşlik ederek kutudan çıkacak. Docomo adlı Japon operatörü, tüm paketin fiyatını 1000 dolar olarak belirledi. Cihazın Japonya dışına çıkıp çıkmayacağı belirsiz fakat yüksek ihtimalle çıkmaz diyebiliriz.
Samsung’un eski jenerasyon olimpiyat modelleri Galaxy Note 8 (2018), Galaxy S7 edge (2016), Galaxy Note 3 (2014), Galaxy Note (2012) olarak sıralanabilir.

https://www.gsmarena.com/samsung_unveils_galaxy_s10_olympic_game_edition-news-37087.php Yorum Yaz
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Kerim5100 3 hf.
2020'ye S11'lerin çıkmış olması gerekmiyor muydu :d
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intel7mix 3 hf.
Ne kadar önemli ne kadar.
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