Samsung Galaxy S10+ Tokyo 2020 Olimpiyatları versiyonu ortaya çıktı

Olimpik oyunlarında 1998’den beri sponsor olan Samsung, 2028’e kadar bu rolü sürdüreceği bir anlaşmaya sahip. Firmanın bu sponsorluk çerçevesinde gerçekleştirdiği bir gelenek ise yılın amiral gemisine Olimpiyatlar özel sürümü çıkarmak. Bu yıl da şanslı model Samsung Galaxy S10+ oldu. Beyaz versiyon, Tokyo 2020 logosu ve Docomo operatörünün logolarını taşıyor.

1000 dolar olarak belirledi. Cihazın Japonya dışına çıkıp çıkmayacağı belirsiz fakat yüksek ihtimalle çıkmaz diyebiliriz. Galaxy S10+ Olympic Games Edition, sadece 10 bin adet üretilecek ve bu üretim Temmuz’da başlayacak. Olimpiyat özel Galaxy S10+ modeline yine olimpiyat özel Galaxy Buds eşlik ederek kutudan çıkacak. Docomo adlı Japon operatörü, tüm paketin fiyatınıolarak belirledi. Cihazın Japonya dışına çıkıp çıkmayacağı belirsiz fakat yüksek ihtimalle çıkmaz diyebiliriz.

https://www.gsmarena.com/samsung_unveils_galaxy_s10_olympic_game_edition-news-37087.php

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Samsung’un eski jenerasyon olimpiyat modelleri Galaxy Note 8 (2018), Galaxy S7 edge (2016), Galaxy Note 3 (2014), Galaxy Note (2012) olarak sıralanabilir.