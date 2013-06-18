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Eski HTC yöneticileri Kazam adlı yeni bir mobil cihaz üreticisi kurdu

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Eski HTC yöneticileri Kazam adlı yeni bir mobil cihaz üreticisi kurdu

One modelinin satışa sunulmasıyla beraber ekonomisi hızla düzelmeye başlayan HTC, mobil sektördeki serüveninde önemli bir kilometre taşı olarak nitelendirilebilecek bu cihazın çıkışı öncesi bazı kayıplar yaşadı. Mart ayında firmadan ayrılan HTC'nin Birleşik Krallık ve İrlanda satışlarından sorumlu Michael Coombes ve pazarlama müdürü James Atkins, Tayvanlı üreticiyi zor günlerinde yüz üstü bırakan yöneticilerden yalnızca ikisi. Mobil pazardaki faaliyetlerini birlikte sürdürmeye karar veren iki tecrübeli isim, bugün yayınladıkları bir basın açıklamasıyla oluşturdukları yeni girişimi resmen ilan etti.
Eski HTC yöneticileri Kazam'ı mobil sektörde tutunabilecek bir marka altında çalışmalarına devam edebilmek için kurduklarını dile getiriyorlar. Avrupa pazarına odaklanacak üretici, satış sonrası desteğe büyük ehemmiyet verecek; tüketicileri tek ürün formunu kullanmaya mahkum etmeyecek ve çeşitli boyutlarda ürünler geliştirecek. Yıl sonuna kadar farklı fiyat ve özellik seviyelerine mensup çeşitli akıllı telefonlar satışa sunacaklarını müjdeleyen yeni oluşumun CEO'su Michael Coombes ve CMO James Atkins, oluşturdukları girişimin bazı özel yatırımcılar tarafından desteklendiğini de dile getirdi. Özellikle Asya merkezli haberleşme uzmanı firmaların bağışlarıyla kendi ekiplerini inşa edip mobil aygıt geliştirmeye başlayan Kazam'ın Android işletim sistemi üzerinde çalışmalar yapacağı tahmin ediliyor. 

http://www.kazam.mobi/ Yorum Yaz
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olağan_şüpheli 5 yıl en beğenilen
aklıma bu geldi

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OzzmynnTR 5 yıl
sokak arasında hatice diye geçen telefon markasına kazım diye rakip de gelir
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Carfreak 5 yıl
Kazamız mubarek olsun
Edit:Üsttekiyle 10sn
1 Yanıt Yanıtla +10
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DiCaprio 5 yıl
İyi haber de isim berbat
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W.Fichtner 5 yıl
kazam'ız mübarek olsun

















tamam vurmayın
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teksalih 5 yıl
Hadı bakalım nasıl modeller gorelım

Htc kasa saglamlıgı ve beats cok guzel
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sp83 5 yıl
Burada ismi için kullanmayacağını söyleyenler, 5 sene sonra bu marka kaliteli ve nispeten ucuz ürünler satarsa ilk alacak olanlar.
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matrix22 5 yıl
reklamın iyisi kötüsü olmaz akılda kalıcı bir marka bence .. sıkıntı olmayacağını bilsem size bir kedi maması markası paylaşırdım adını duymak istemezsiniz zaten bende yazamam bilen bilir.. ya öyle olsaydı....
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inexo 5 yıl
hatice ile kazım
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orkodesouza 5 yıl
hayırlı olsun diyelim. rizörvıd.
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Dark Territory 5 yıl
Markadan kaybetmiş baştan
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Krone 5 yıl
Çok saçma bir isim . Kazma gibi.
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berden 5 yıl
sene olmuş 2013, hala bir ürünü ismiyle değerlendirenler var ya!
bu hesapla kimsenin ford veya opel corsaya binmemesi lazım. ya da joystickli oyun konsolu kullanmamaları lazım.
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lanetliforum 5 yıl Krone
Krone

Çok saçma bir isim . Kazma gibi.

isim her ülkede anlamlı olucak degil ya elizabeht gibi :)) türkiyede ne anlama geliyor ingilterede ne anlama geliyor biliyosun:) birinde kralice birinde manuel hatun niyetine :)
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okan_cehapelioglu 5 yıl
adamlar htc den intikam alcak
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lanetliforum 5 yıl
kısa vadede ne alt yapıları varki neyle tutunucaklar??? ona buna bi haraç parası yedirmeye baslasınlar kullanım hakkı diye görsünler ozaman :))

symbianı satın alıp geliştirsinler blki bi ihtimsal daha basarılır olurlar:)

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Krauser ll 5 yıl
ugurcankorkmaz
Adı bir değişik geldi yoksa sadece bana mı? KAZAM nedir yav.

ii
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General. 5 yıl
Bu ne biçim isim peh
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