Eski HTC yöneticileri Kazam adlı yeni bir mobil cihaz üreticisi kurdu





One modelinin satışa sunulmasıyla beraber ekonomisi hızla düzelmeye başlayan HTC, mobil sektördeki serüveninde önemli bir kilometre taşı olarak nitelendirilebilecek bu cihazın çıkışı öncesi bazı kayıplar yaşadı. Mart ayında firmadan ayrılan HTC'nin Birleşik Krallık ve İrlanda satışlarından sorumlu Michael Coombes ve pazarlama müdürü James Atkins, Tayvanlı üreticiyi zor günlerinde yüz üstü bırakan yöneticilerden yalnızca ikisi. Mobil pazardaki faaliyetlerini birlikte sürdürmeye karar veren iki tecrübeli isim, bugün yayınladıkları bir basın açıklamasıyla oluşturdukları yeni girişimi resmen ilan etti.

Eski HTC yöneticileri Kazam'ı mobil sektörde tutunabilecek bir marka altında çalışmalarına devam edebilmek için kurduklarını dile getiriyorlar. Avrupa pazarına odaklanacak üretici, satış sonrası desteğe büyük ehemmiyet verecek; tüketicileri tek ürün formunu kullanmaya mahkum etmeyecek ve çeşitli boyutlarda ürünler geliştirecek. Yıl sonuna kadar farklı fiyat ve özellik seviyelerine mensup çeşitli akıllı telefonlar satışa sunacaklarını müjdeleyen yeni oluşumun CEO'su Michael Coombes ve CMO James Atkins, oluşturdukları girişimin bazı özel yatırımcılar tarafından desteklendiğini de dile getirdi. Özellikle Asya merkezli haberleşme uzmanı firmaların bağışlarıyla kendi ekiplerini inşa edip mobil aygıt geliştirmeye başlayan Kazam'ın Android işletim sistemi üzerinde çalışmalar yapacağı tahmin ediliyor.

http://www.kazam.mobi/