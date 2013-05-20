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Samsung Galaxy S3 için Android 4.2.2 sürümlü yeni üretici yazılımı sızdırıldı

6 yıl
13,3b
1
108
Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S3 için Android 4.2.2 sürümlü yeni üretici yazılımı sızdırıldı

Şubat ayında Galaxy S3 için Android 4.2.1 işletim sistemi güncellemesinin deneme sürümünü sızdıran Sammobile, bugün platformun en güncel versiyonu Android 4.2.2 ile gelen yeni bir üretici yazılımı paylaştı. Üreticinin yeni amiral gemisi gün yüzüne çıktıktan sonra yayınlanan ilk yazılım paketi, Galaxy S4'ün kullanıcı arayüzünden izler taşıyor ve bazı yazılımsal yenilikleri beraberinde getiriyor. Henüz geliştirme çalışmaları tamamlanmamış olmasına rağmen gayet düzgün bir şekilde çalışan 8 Mayıs tarihli deneme yazılımı, uluslararası Galaxy S3 kullanıcılarına JDQ39 yapı numaralı Android 4.2.2 Jelly Bean işletim sistemi versiyonunu tecrübe etme fırsatı sunuyor.
Widget'ler ve çeşitli diğer ögelerle doldurulabilen birden fazla kilit ekranı desteği, dalga ve ışık olmak üzere iki farklı kilit açma efekti, Android 4.2 sürümünün Daydream ekran koruyucu özelliği, yeni sürüş modu, uyarı çubuğunda yerini alan hızlı ayar menüsü, beyaz arkaplanlı 3B galeri modu, tamamen yenilenen ayarlar menüsü, yeni sesle kontrol yetileri, ilk kez S4'te kullanılan yenilenmiş S Voice sanal yardımcı hizmeti ve bir dizi kullanıcı arayüzü değişikliğini bünyesinde barındıran I9300XXUFME3 sürümlü üretici yazılımı, maalesef Galaxy S4'ün yeni kamera uygulaması gibi diğer bazı fonksiyon ve güncel programlarına sahip değil. Sızıntıyı gerçekleştiren kaynak, bu deneme sürümünde mevcut olmayan yeniliklerin geliştirme çalışmalarının ilerleyen kademelerinde eklenebileceği veyahut Android 4.3 olarak bilinen 18. API seviyesini temsil edecek yeni Android versiyonuyla birlikte dağıtılacağını ileri sürüyor. 
972MB büyüklüğündeki I9300XXUFME3'ü buradaki bağlantıdan indirerek Odin yardımcı programı aracılığıyla GT-I9300 model numaralı Galaxy S3 akıllı telefonunuza kurabilirsiniz. Resmi bir yazılım olsa da henüz dağıtım için hazır halde olmayan paket, aygıtınızın garantisini etkileyebilir veya yazılımsal bir hasara yol açabilir. Yazılımın arayüzüne ait ekran görüntülerinin yanı sıra bir de inceleme videosu yayınlayan Sammobile'nin yeni üretici yazılımıyla alakalı paylaşımına aşağıdan göz atabilirsiniz.

http://www.sammobile.com/2013/05/20/exclusive-i9300xxufme3-android-4-2-2-jelly-bean-leaked-firmware-for-the-galaxy-s-iii/ Yorum Yaz
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erci501 6 yıl en beğenilen
desene one ve z'ye gelmeden s3'e gelecek güncelleme
bir markanın veziri diğer markaların padişahlarına eşit gibi oldu :)
1 Yanıt Yanıtla +61
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baycihan 6 yıl
baycihan
rehber açılma da bi değişiklik varmı acaba artık?

bende s3 kullanıyorum fakat şu yoruma eksi veren ezik zihniyeti merak ediyorum bu kadar ezik olup kendisine yazık etmesin...
baycihanrehber açılma da bi değişiklik varmı acaba artık?bende s3 kullanıyorum fakat şu yoruma eksi veren ezik zihniyeti merak ediyo...
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nedensiz07 6 yıl
bende s3 kullanıcısıyım ama bu yeniliklerin bir çoğu günlük hayatta sadece bir heveslik kullanılıp geçilecek şeyler gibi geliyor bana.. örneğin galerideki beyaz arka plan.. bana göre android için en büyük yenilik bir uygulama çalışırken atmaması olur. .veya nezaman ki rehber simgesine dokunduğum an anında karşıma çıkarsa s3 için yenilik odur. .halen rehbere 3 saniyede zor giriyoruz.. adamlar kalkmış s voice diyor.. kaç kişi kullanıyor merak ediyorum s voice'u..
bende s3 kullanıcısıyım ama bu yeniliklerin bir çoğu günlük hayatta sadece bir heveslik kullanılıp geçilecek şeyler gibi geliyor bana.. örneğin galerideki beya...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 5 yıl
Samsung s2 4.2.2 alıyor dimi yanlış bilmiyosam alacak
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DH Misafiri 5 yıl
Beyler Yenı Guncellestırmeyı Yaptım Ama Mesaj Yazarken Yazı Yazma Kutucugu Eskı Yerınde Degıl Ve Cok Kuculdu Duzeltmenın Bı Yolu Varmı Yardım Pleas..
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DH Misafiri 5 yıl
galaxy s3 icin 4.2.2 surumunu bulamadım yardım ltf
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaslar bor sorum olacak s3 den yanlislikla bazı videoları sildim geriye yuklemek yada telefonumdaki silinen videolari gösteren bir program arıyorum bilen arkadaşlardan ricam snnyeni@hotmail.com adresine link atmalari mumkunmudur acaba simdiden teşekkür ederim
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batuhan7676 5 yıl
arkadaslar dili turkce yapamiyorum yardimci olur musunuz ? more locale 2 denedim program kendini kapatiyor language enableri deniyorum olmuyor lutfen yardimci olun
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DH Misafiri 5 yıl
Jelly bean 4.2.2 yi odin le yukledim.Hersey çalışıyor sıkıntı yok ama arama sırasında sesim gitmiyor.Fabrika ayarlarına döndüm,wipe işlemini de yaptım ama sorun çözülmedi.Üstelik türkçe silindi.Yardımlarınızı bekliyorum ne yapabilirim
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DH Misafiri 5 yıl
Bu surumu linktenmi i diriyoruz acaba yardimci olurmusunuz
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DH Misafiri 5 yıl
Beyler sizce galaxy s3mini iyi bi tel mi
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CyberDriver 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Beyler sizce galaxy s3mini iyi bi tel mi

Hayır değil alabiliyorsanız s2 alın derim
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DH Misafiri 5 yıl
Samsung Galaxy Note 2 kullanıcısıyım. Ve s-voice özelliğini gayet etkin bir şekilde kullanıyorum . İngilizce konuşuyoruz bazen s-voice espriler yapıyor. Gayet eğlenceli hatta bence süper.
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Guest-9D2914531 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Samsung Galaxy Note 2 kullanıcısıyım. Ve s-voice özelliğini gayet etkin bir şekilde kullanıyorum . İngilizce konuşuyoruz bazen s-voice espriler yapıyor. Gayet eğlenceli hatta bence süper.

Hll knk spr dvm lafini hiç sevmem ama hll knk spr dvm
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar hot file diye bir siteye giriyor nasıl indirecem tam bilmiyom yardımcı olursanız sevinirim
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JackieChun 5 yıl
Beyler acil yardım ben güncelleyim dedim (telefonunuz modifiye edilmiştir.güncelleme olmaz gibi birşeyler dedi) bu nedır ne yappacagım ben....Yardım....
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eagle_beagle 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
arkadaşlar hot file diye bir siteye giriyor nasıl indirecem tam bilmiyom yardımcı olursanız sevinirim

Orda free kısmına tıkla. Bekle ssaniyeler dolduktan sonra download diyeceksin
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