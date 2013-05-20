Samsung Galaxy S3 için Android 4.2.2 sürümlü yeni üretici yazılımı sızdırıldı





Şubat ayında Galaxy S3 için Android 4.2.1 işletim sistemi güncellemesinin deneme sürümünü sızdıran Sammobile , bugün platformun en güncel versiyonu Android 4.2.2 ile gelen yeni bir üretici yazılımı paylaştı. Üreticinin yeni amiral gemisi gün yüzüne çıktıktan sonra yayınlanan ilk yazılım paketi, Galaxy S4'ün kullanıcı arayüzünden izler taşıyor ve bazı yazılımsal yenilikleri beraberinde getiriyor. Henüz geliştirme çalışmaları tamamlanmamış olmasına rağmen gayet düzgün bir şekilde çalışan 8 Mayıs tarihli deneme yazılımı, uluslararası Galaxy S3 kullanıcılarına JDQ39 yapı numaralı Android 4.2.2 Jelly Bean işletim sistemi versiyonunu tecrübe etme fırsatı sunuyor.

Widget'ler ve çeşitli diğer ögelerle doldurulabilen birden fazla kilit ekranı desteği, dalga ve ışık olmak üzere iki farklı kilit açma efekti, Android 4.2 sürümünün Daydream ekran koruyucu özelliği, yeni sürüş modu, uyarı çubuğunda yerini alan hızlı ayar menüsü, beyaz arkaplanlı 3B galeri modu, tamamen yenilenen ayarlar menüsü, yeni sesle kontrol yetileri, ilk kez S4'te kullanılan yenilenmiş S Voice sanal yardımcı hizmeti ve bir dizi kullanıcı arayüzü değişikliğini bünyesinde barındıran I9300XXUFME3 sürümlü üretici yazılımı, maalesef Galaxy S4'ün yeni kamera uygulaması gibi diğer bazı fonksiyon ve güncel programlarına sahip değil. Sızıntıyı gerçekleştiren kaynak, bu deneme sürümünde mevcut olmayan yeniliklerin geliştirme çalışmalarının ilerleyen kademelerinde eklenebileceği veyahut Android 4.3 olarak bilinen 18. API seviyesini temsil edecek yeni Android versiyonuyla birlikte dağıtılacağını ileri sürüyor.

972MB büyüklüğündeki I9300XXUFME3'ü buradaki bağlantıdan indirerek Odin yardımcı programı aracılığıyla GT-I9300 model numaralı Galaxy S3 akıllı telefonunuza kurabilirsiniz. Resmi bir yazılım olsa da henüz dağıtım için hazır halde olmayan paket, aygıtınızın garantisini etkileyebilir veya yazılımsal bir hasara yol açabilir. Yazılımın arayüzüne ait ekran görüntülerinin yanı sıra bir de inceleme videosu yayınlayan Sammobile'nin yeni üretici yazılımıyla alakalı paylaşımına aşağıdan göz atabilirsiniz.

http://www.sammobile.com/2013/05/20/exclusive-i9300xxufme3-android-4-2-2-jelly-bean-leaked-firmware-for-the-galaxy-s-iii/