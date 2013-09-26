"Samsung, Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 için Android 4.3 denemelerine başladı"





Samsung tarafında belki de en merak edilen konulardan birisi, geçen yılın amiral gemi modelleri Galaxy S3 ve Galaxy Note 2'nin ne zaman güncelleme alacağı. Son olarak Android 4.1.2 sürümüne güncellenen modeller uzun süredir bu sürümde takılı kalmış durumda.





Önce 4.2 güncellemesinin TouchWiz sıkıntıları nedeniyle iptal edildiği ve doğrudan Android 4.3 sürümüne geçileceği gündeme gelmişti. Sonrasında Samsung güncelleme için Ekim ayını işaret etmişti.





Kaynaklardan gelen bilgilere göre Samsung Galaxy S3, S4 ve Galaxy Note 2 için Android 4.3 denemelerine başlamış durumda. Ancak bu cihazların kullanıcıları biraz daha beklemek durumunda. Zira Galaxy S4 için Android 4.3 güncellemesi Ekim ayı ortalarında dağıtıma başlayacak. Güncellemeyi alan ilk cihaz da bu olacak.





Galaxy S3 için ise Ekim sonu Kasım başları işaret ediliyor. Yani cihaz muhtemelen Ekim ayını geçirmiş olacak.





Galaxy Note 2 modelinin güncellemesi ise Kasım sonu Aralık başı olarak görünüyor. Samsung'un henüz piyasaya çıkan Galaxy Note 3 modeline zaman kazandırması amacıyla Galaxy Note 2 güncellemesi biraz gecikecek ve bazı Note 3 özelliklerini de beraberinde getirecek.





Bunun yanında Touchwiz arayüzünde de çok büyük değişiklikler yaşanması beklenmiyor. Samsung küçük iyileştirmelerle TouchWiz Nature arayüzünü cihazlarına sunacak.

http://www.androidheadlines.com/2013/09/samsung-begins-testing-android-4-3-galaxy-note-2-galaxy-s3-galaxy-s4.html