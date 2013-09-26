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"Samsung, Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 için Android 4.3 denemelerine başladı"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,4b
1
66
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung tarafında belki de en merak edilen konulardan birisi, geçen yılın amiral gemi modelleri Galaxy S3 ve Galaxy Note 2'nin ne zaman güncelleme alacağı. Son olarak Android 4.1.2 sürümüne güncellenen modeller uzun süredir bu sürümde takılı kalmış durumda.

Önce 4.2 güncellemesinin TouchWiz sıkıntıları nedeniyle iptal edildiği ve doğrudan Android 4.3 sürümüne geçileceği gündeme gelmişti. Sonrasında Samsung güncelleme için Ekim ayını işaret etmişti. 

Kaynaklardan gelen bilgilere göre Samsung Galaxy S3, S4 ve Galaxy Note 2 için Android 4.3 denemelerine başlamış durumda. Ancak bu cihazların kullanıcıları biraz daha beklemek durumunda. Zira Galaxy S4 için Android 4.3 güncellemesi Ekim ayı ortalarında dağıtıma başlayacak. Güncellemeyi alan ilk cihaz da bu olacak.

Galaxy S3 için ise Ekim sonu Kasım başları işaret ediliyor. Yani cihaz muhtemelen Ekim ayını geçirmiş olacak. 

Galaxy Note 2 modelinin güncellemesi ise Kasım sonu Aralık başı olarak görünüyor. Samsung'un henüz piyasaya çıkan Galaxy Note 3 modeline zaman kazandırması amacıyla Galaxy Note 2 güncellemesi biraz gecikecek ve bazı Note 3 özelliklerini de beraberinde getirecek. 

Bunun yanında Touchwiz arayüzünde de çok büyük değişiklikler yaşanması beklenmiyor. Samsung küçük iyileştirmelerle TouchWiz Nature arayüzünü cihazlarına sunacak.  

http://www.androidheadlines.com/2013/09/samsung-begins-testing-android-4-3-galaxy-note-2-galaxy-s3-galaxy-s4.html Yorum Yaz
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caglarersoz 6 yıl en beğenilen
Gelirse ekime gelmezse note2me kadar yolu var.
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zaferaa 6 yıl
Ah samsung ah, note 3 satsın diye S3 e yaptın gibi note 2 yede yap üvey evlat muamelesini. Bakalım nereye kadar gidecek.
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myhotyro 6 yıl
kımyasal
64 bit dalgasına geçilsin hele,tüm eski seriler resmen çöp olucak.

Ne alaka, sanki S4 alanların %99 u S4 ün performansından faydalanıyor hakkını veriyorda konuşuyonuz saçma saçma.
kımyasal64 bit dalgasına geçilsin hele,tüm eski seriler resmen çöp olucak.Ne alaka, sanki S4 alanların %99 u S4 ün performansından fa...
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DH Misafiri 6 yıl
Bazi kisileri s2 note kullananlari ve daha alt modelde. Kullananlari cokyan kaybetti bile nexus tek gecer
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muhamnet 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bazi kisileri s2 note kullananlari ve daha alt modelde. Kullananlari cokyan kaybetti bile nexus tek gecer

Google Translate gibi bir şey kullandı arkadaş sanırım.
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fuzzylgc 6 yıl
Guncelleme gelse 4.1.2 kadar stabil olabilecegini sanmiyorum

Ama s4 te olan bi kac ozellik vardi onlar gelirse super olur
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DH Misafiri 6 yıl
siz hala 4.1.2 yada 4.2 surumlemi ugrasiyosunuz birakin samsung guncellemelerini xda ya gidin adamlar en guncel rom lari veriyo zaten telefonu aldigimdan beri samsung rom kullanmadim ne htc ne nexus ne de iphone s3 varken s4 e bile gerek yok ama bence samsungdan sasmayin.......
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NoPa1nNoGa1n 6 yıl
Geldimi S3'lere ? Ekim ortasındayız ya.
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DH Misafiri 6 yıl
sammobile.com/... sammobile sitesinde s3 icin guncellemeyi Kasım / aralık olarak göstermiş yoksa ben mi yanlış anlıyorum
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emrecelik85 6 yıl
Note 2 cihazımı severek kullanıyorum.Şu anda cihazın üzerindeki 4.1.2 gayet akıcı ve stabil çalışıyor.Ancak samsung un yaptığı bu pazarlama stratejileri beni samsung dan soğuttu.
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sezer1578 6 yıl
Galaxy Gear ü satabilmek için note2 ye erken güncelleme gelmesi gerek.dh de note3 incelemesinde note2 yede uyumlu olacağı söylemişti.
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DaRKFoRCeS 6 yıl
Otomasyondan uzak durup tasarıma yönelsin.Geçmiş günlerindeki gibi güncellemelerde devam etsin.Ayrıca herkese eşit donanımlı cihazlar satsın ayrım yapmadan.
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musa_unsal2005 6 yıl
carnador
O değil de Note 3ün google edition modeli olacak mı peki?

Sanımıyorum. Note serisini asıl önemli yapan kalemle birlikte yazılım parçalarıdır. O yüzden yalın versiyonu çıkmaz.
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doctor5945 6 yıl
kemaloztin
Alegro1453 Kusura bakmayin ama Samsunga hala laf atiyorsunuz. Allahtan bir Sony, bir HTC veya LG telefon kullanmamissiniz. Acaba onlari kullansaydiniz ne yapardiniz? Adamlar daha bu yilki telefonlarina adam akilli guncelleme vermiyorlar siz halinize sukredin.
2012 htc one s 4.1.1 den sonra almayacak samsung candir 2011 s2 4.1.2 aldi

ya s1 e ne oldu onuda anlatırmısın 512 mb ram i var diye yetmıyor dedıler sonra 512 mb ram li jellybeen işletim sistemli onlarca cihaz cıktı pıyasaya sony de htc de s2 neden 4.3 alamıyor sence s3 ile arasında sadece cekırdek farkı var gm discovery galaxy s2 den cokmu daha hızlı ve güçlü o nasıl 4.2.2 ile cıkıyor burada samsung fanlıgı yapmayın gercekler ortada
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EfsungerHeisen 6 yıl
Bekliyoruz Galaxy S3.
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