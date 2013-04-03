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Samsung Galaxy S4'ün Güney Kore versiyonu 1.8GHz hızında Exynos 5 Octa işlemcisine sahip

6 yıl
5,3b
1
32
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy S4'ün Güney Kore versiyonu 1.8GHz hızında Exynos 5 Octa işlemcisine sahip
Bu ayın sonuna doğru pek çok ülkede satışa sunulacağı belirtilen Galaxy S4'ün teknik özelliklerine ilişkin soru işareti taşıyan bazı detaylar da netleşmeye başladı. Samsung'un yeni amiral gemisi, şirketin anavatanı olan Güney Kore'de, SHV-E300S/K kod adıyla piyasaya çıkacak ve Exynos 5 Octa işlemcisinin LTE destekli versiyonunu kullanacak.
Amerika'da, FCC (Federal İletişim Komisyonu) sertifikasyon sürecine giren Galaxy S4'ün Güney Kore versiyonu, 1.8GHz'de çalışan Exynos 5 Octa işlemcisine sahip olacak. İlginç olan ise telefonun, GT-I9500 kodlu global versiyonu ise aynı işlemcinin 1.6GHz'de çalışan, yani 200MHz daha düşük frekans değerinde görev yapan versiyonuyla birlikte sunulacak.
Gelen bilgilere göre LTE donanımlı telefonlar, daha yüksek işlem gücü ve performansa ihtiyaç duyabiliyorlar, işte bu yüzden Samsung, böyle birlikte farklılığa gitmiş olabilir. Bilindiği üzere Galaxy S4'ün, Snapdragon 600 işlemcili versiyonu da 1.9GHz gibi yüksek bir hızda görev yapıyor. 
Samsung Galaxy S4'ün Güney Kore versiyonu 1.8GHz hızında Exynos 5 Octa işlemcisine sahip
4G'nin kullanıldığı ülkelere, ilk etapta Snapdragon 600 işlemci ile giriş yapacak olan Galaxy S4, orta - uzun vadede Exynos 5 Octa'nın LTE donanımlı versiyonuna yerini bırakacak gibi. Zira Samsung, Exynos 5 Octa'nın çok bant (Band 3,5,1,7,17) destekli çözümünü de geliştirmiş duruma. İlk etapta  16GB ve 32GB kapasiteli versiyonlarının çıkacağı daha sonraki dönemde ise 64GB seçeneğine kavuşacağı belirtilen (tabi tüm seçeneklerde ayrıca microSD kart slotu ile hafıza da arttırılabilecek) Galaxy S4, Portekix'de 650 Avro'dan ön siparişe girmiş durumda.
Samsung Galaxy S4 ön inceleme ve performans değerlendirme videoları;
 
 

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depeche35 6 yıl en beğenilen
Hayat LTE'li Korelilere güzel.
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wolverine55 6 yıl Virtual Reality
ilker_xxx

Japonya bir G.Kore iki, bu iki millet gelişmişliğin göstergesi,

İnsanın inanası gelmiyor. Biri dünyanın en güçlü ülkelerinden birinden atom bombası yedi, diğerinin ise canını ve toprağını Türkiye savaşarak kurtardı. Ama ne hikmetse iki ülkede iki millette, Türkiye ye göre çok büyük darbeler almalarına rağmen dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına girdiler. Türkiye ise gelişmekte olan ülke sınıfında bile değil bence

Almanyayı hiç saymıyorum bile, bütün dünyadan darbe üstüne darbe yedi ve şimdi gelişmiş ülkeler sınıfında,

Ben çok düşündüm ama sonunda çözdüm bunun nedenini,

Onların ataları bilimi, eğitimi, çok çalışmayı miras bırakmıştı. Osmanlı ise bize açlık, sefalet ve cehaletten başka bir şey bırakmadı. Keşke Son Osmanlı birazcık bilim ve eğitim sistemi miras bıraksaydı. Birazcık

Ne yazık ki o güzel şeyler, Osmanlının sadece yükselme döneminde yaşanan şeylerdi.

O yüzden bir G.Kore bir Japonya bir Almanya olmamız çok ama çok zor. Biz bir gün onların şimdiki durumuna gelsek bile onlar daha üst noktalara gelmiş olacaklar.




birincisi burası teknoloji forumu tarih değil
ikincisi yazdıkların o kadar mantıksız ki sen demişssin güney koreyi biz kurtardık adamlar gelişti biz gelişemedik niye osmanlı bize sefalet cart curt bıraktı .
bak dostum o zaman güney korelilerde almanlarada savaş ve safelet bizden çok daha yakın zamanda miras kalmıştı onlar gelişti biz gelişemedik o zaman haydi osmanlıya yüklenelim . komik olmayın atıcaksanız dahi azıcık bak azıcık diyorum mantıklı sallayın
senin dil uzattığın osmanlı bir zamanlar güney koreyle almanyanın varmak istediği noktadaydı yani dünyanın tepesindeydi .
"O yüzden bir G.Kore bir Japonya bir Almanya olmamız çok ama çok zor. Biz bir gün onların şimdiki durumuna gelsek bile onlar daha üst noktalara gelmiş olacaklar."
bu yazdığında çok mantıksız dünyada kurulmuş hiçbir devlet sonsuza kadar ileriye gidememişdir gidemicektir bu dünyanın düzeni böyledir. eğer öyle olsa roma imparatorluğu yıkılırmıydı ?
sen osmanlıya laf atacağına bizi son 60 70 senede sömürenlere bak kürt türk kavgasıyla başörtüsü vs gibi boş anlamsız meselerle senin gibileri uyutup kendi atasına karşı kışkırtanlara laf at.
osmanlının eğitim ve bilim mirasını napıcaksın? koreye japonyaya bilim mirasımı bırakıldı 100 sene önce?
çok düşündüm yazmışsın. bence sen çok düşündüm yazarken az biraz düşünseydin düşündüm bile yazmazdın
ilker_xxxJaponya bir G.Kore iki, bu iki millet gelişmişliğin göstergesi,İnsanın inanası gelmiyor. Biri dünyanın en güçlü ülk...
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F.@.T.İ.H 6 yıl Virtual Reality
ilker_xxx



Onların ataları bilimi, eğitimi, çok çalışmayı miras bırakmıştı. Osmanlı ise bize açlık, sefalet ve cehaletten başka bir şey bırakmadı. Keşke Son Osmanlı birazcık bilim ve eğitim sistemi miras bıraksaydı. Birazcık

Ne yazık ki o güzel şeyler, Osmanlının sadece yükselme döneminde yaşanan şeylerdi.

O yüzden bir G.Kore bir Japonya bir Almanya olmamız çok ama çok zor. Biz bir gün onların şimdiki durumuna gelsek bile onlar daha üst noktalara gelmiş olacaklar.




gram dahi tarih bilgisi olmayan yada tarih bilgisi olduğunu sanan insanların birde bu tarz yorumlar yapması gerçekten acınılacak bir durum..
ilker_xxxOnların ataları bilimi, eğitimi, çok çalışmayı miras bırakmıştı. Osmanlı ise bize açlık, sefalet ve cehaletten başka ...
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DH Misafiri 5 yıl
s4 i900 ile i905 arasındaki fark nedir bilenden istirham ediyom
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DH Misafiri 5 yıl
Su an koredeyim ve lte kullanıyorum. Emin ol bizim Vodafone 3G 2 kat daha hızlı. Reklam olsun die söylemiyorum
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Strange Night 6 yıl
gt-i9305'in cpu'su, gt-i9500'den daha yavaş herhalde neden gt-i9500'e lte koymayacaklar ki
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diego26 6 yıl
Şu an 3 - 4 Ghz işlemci 3 - 4 gb ram koyabilicek güçleri varken her sene yavaş yavaş yukselttip sömürüyorlar milleti resmen
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bigstone 6 yıl
havaylamı çalışacak telefon. sonuçta mobil bir alet en önemli noktası uzun süre batarya ile çalışması. böyle yüksek hız yüksek ram sadece daha fazla enerji ve daha fazla ısı ortaya çıkarır. zaten mevcut 2 çekirdek 1.5ghz ve 1gb ram telefon için yeterde artar bile. android gibi sömürücü bir sistem olduğu için yettiremiyorlar.
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cybersoft 6 yıl
Piyasaya bakınca Android paltformunun yakın geçmişte pazara katılmasına rağmen rakipleri olan ios ve yeni oyuncu win8 mp (iğrenç bir arayüze sahip bence)karşısında her zaman verecek bir cevabı var gerçekten helal olsun bu adamlara.Hem f/p cihazı üretiyorlar hemde pazarı tekelden kurtarıyorlar.Ben hiç bir markanın fanı değilim,şu an s3 kullanıyorum(4,1,2).
Steve amca öldü iphone da öldü artık bunu kabul etmeye başlayacaklar hatta iphone
tel pazarından bile çekilebilir ileride,sadece tab mac üzerine devam edecektir muhtemelen şahsi görüşüm buraya yazıoyrum.
Win8 ise gelecek olan 8,5update iyle çapraz kodlama ve gelecek olan update ler sayesinde smart phone paltformunda liderliğe oynayacak buda gerçek,belkide pazarın lideri o olacak.Bknz;nokia ;aptalca hatası symbian ı feshetti win8 anlaşmalarının temellerini sağlam attı ve bu pastadan şüphesiz en büyük payı alacak.
Esas soru?Android yakaladığı bu ivmeyi koruyup geliştirip güncellemelerle uzun süre arkasında durabilecek mi?umarım durur.Ben android in arayüzünü uygulamalrını ve tarzını seviyorum.Ancak 3.şahıs uygulamalrı güvenli değildir açık kaynak kodlarından dolayı bununda önüne geçseler artık iyi olacak.Son kullanıcılar herşeyini cepten yapıyor günümüz itibariyle havale eft vs gibi.
Birde esas sorum s4 deki video izlerken başka yere bakınca durdurma ve gözle web sayfası hareketi güncellemeyle s3 e gelecek mi?Uzun oldu kusura bakmayın beyler.
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hece_he 6 yıl
mobile-review.com/...
bu incelemede aşağılarda yer oalan antutu test sonuçları ekranında 1.800 MHz olarak görünüyor. rusça bir site ve rusya'da yapılan bir inceleme. eğer kore versiyonunu incelemedilerse tüm exynos 5 Octa versiyonları 1.8 GHz olabilir.
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FRAPS 6 yıl
Çıkalı 1 yıl bile olmamış ve sıfırı 12 taksitle 999 e giden s3 lerin 2. elleri 650-700 e zor satılıyor. Böyle bir durumda hala s4 s4 diyenin aklından şüphe ediyorum : )
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Pritt31 6 yıl FRAPS
FRAPS

Çıkalı 1 yıl bile olmamış ve sıfırı 12 taksitle 999 e giden s3 lerin 2. elleri 650-700 e zor satılıyor. Böyle bir durumda hala s4 s4 diyenin aklından şüphe ediyorum : )
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1.2 gHz çift çekirdek ?
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Klitz 6 yıl
yasinadin
simdi benim mayıs ayı gibi yurt dısına cikip 1.9 snapdragon 600 lu alma sansım var. acaba 4g olsun ilerde turkiyeye 4 g gelirse ozamanda yararlanırım mantıgıyla snapdragonumu alsam yoksa exynos octayımı alsam arada cok fark yok performans acısından, bi turlu karar veremiyorum.sonucta ben bu telefonu en az 4-5 sene kullanıcam ole zırt pırt telefon deistiren biri deilim en son telefonumu 7 sene once aldım hala tuslu kullanıyorum :) bidahaki telefonum galaxy s 6 veya s7 olur buyuk ihtimal sizce ne yapalıyım. su samsung neden s4 u tek tur cikarmaz anlamadım gitti yok biri 3g yok biri 4 g yok biri 8 cekirdek biri 4 cekirdek biri 1.9 biri 1.8 biri 1.6 ,sunun susu soyle bunun busu boyle ,milleti ambele ediyolar...

birinin yetmediği zaman diğeride yetmeyecektir o yüzden fark etmez bence.
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IMPEDIMENTA 6 yıl
bi cigabayt demeyi öğrenemedin gitti.
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fibumi 6 yıl
ilker_xxx
Japonya bir G.Kore iki, bu iki millet gelişmişliğin göstergesi,İnsanın inanası gelmiyor. Biri dünyanın en güçlü ülkelerinden birinden atom bombası yedi, diğerinin ise canını ve toprağını Türkiye savaşarak kurtardı. Ama ne hikmetse iki ülkede iki millette, Türkiye ye göre çok büyük darbeler almalarına rağmen dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına girdiler. Türkiye ise gelişmekte olan ülke sınıfında bile değil benceAlmanyayı hiç saymıyorum bile, bütün dünyadan darbe üstüne darbe yedi ve şimdi gelişmiş ülkeler sınıfında, Ben çok düşündüm ama sonunda çözdüm bunun nedenini, Onların ataları bilimi, eğitimi, çok çalışmayı miras bırakmıştı. Osmanlı ise bize açlık, sefalet ve cehaletten başka bir şey bırakmadı. Keşke Son Osmanlı birazcık bilim ve eğitim sistemi miras bıraksaydı. Birazcık Ne yazık ki o güzel şeyler, Osmanlının sadece yükselme döneminde yaşanan şeylerdi.O yüzden bir G.Kore bir Japonya bir Almanya olmamız çok ama çok zor. Biz bir gün onların şimdiki durumuna gelsek bile onlar daha üst noktalara gelmiş olacaklar.

sen oku elinden alanmı var ıosmanlımıs bilmem neymiş heralde adamların atası ilerde telefonun ve diğer teknolojilerin icadınıda anlatmıştır. Osmanlı Yapamadıysa 80 yıllık Cumhuriyet döneminde yapsaydın Karanlığa küfredeciğine bir ışıkta sen yak
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genc34 6 yıl
şu 4g artık tüm dünyada standart olsada üreticilerde tek bir model çıkarsalar kafa karışıklığı olmasa
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