Samsung Galaxy S4'ün Güney Kore versiyonu 1.8GHz hızında Exynos 5 Octa işlemcisine sahip

Bu ayın sonuna doğru pek çok ülkede satışa sunulacağı belirtilen Galaxy S4'ün teknik özelliklerine ilişkin soru işareti taşıyan bazı detaylar da netleşmeye başladı. Samsung'un yeni amiral gemisi, şirketin anavatanı olan Güney Kore'de, SHV-E300S/K kod adıyla piyasaya çıkacak ve Exynos 5 Octa işlemcisinin LTE destekli versiyonunu kullanacak.

Amerika'da, FCC (Federal İletişim Komisyonu) sertifikasyon sürecine giren Galaxy S4'ün Güney Kore versiyonu, 1.8GHz'de çalışan Exynos 5 Octa işlemcisine sahip olacak. İlginç olan ise telefonun, GT-I9500 kodlu global versiyonu ise aynı işlemcinin 1.6GHz'de çalışan, yani 200MHz daha düşük frekans değerinde görev yapan versiyonuyla birlikte sunulacak.

Gelen bilgilere göre LTE donanımlı telefonlar, daha yüksek işlem gücü ve performansa ihtiyaç duyabiliyorlar, işte bu yüzden Samsung, böyle birlikte farklılığa gitmiş olabilir. Bilindiği üzere Galaxy S4'ün, Snapdragon 600 işlemcili versiyonu da 1.9GHz gibi yüksek bir hızda görev yapıyor.

4G'nin kullanıldığı ülkelere, ilk etapta Snapdragon 600 işlemci ile giriş yapacak olan Galaxy S4, orta - uzun vadede Exynos 5 Octa'nın LTE donanımlı versiyonuna yerini bırakacak gibi. Zira Samsung, Exynos 5 Octa'nın çok bant (Band 3,5,1,7,17) destekli çözümünü de geliştirmiş duruma. İlk etapta 16GB ve 32GB kapasiteli versiyonlarının çıkacağı daha sonraki dönemde ise 64GB seçeneğine kavuşacağı belirtilen (tabi tüm seçeneklerde ayrıca microSD kart slotu ile hafıza da arttırılabilecek) Galaxy S4, Portekix'de 650 Avro'dan ön siparişe girmiş durumda.

Samsung Galaxy S4 ön inceleme ve performans değerlendirme videoları;