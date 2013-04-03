Samsung Galaxy S4'ün Güney Kore versiyonu 1.8GHz hızında Exynos 5 Octa işlemcisine sahip

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bu ayın sonuna doğru pek çok ülkede satışa sunulacağı belirtilen Galaxy S4'ün teknik özelliklerine ilişkin soru işareti taşıyan bazı detaylar da netleşmeye başladı. Samsung'un yeni amiral gemisi, şirketin anavatanı olan Güney Kore'de, SHV-E300S/K kod adıyla piyasaya çıkacak ve Exynos 5 Octa işlemcisinin LTE destekli versiyonunu kullanacak.
Amerika'da, FCC (Federal İletişim Komisyonu) sertifikasyon sürecine giren Galaxy S4'ün Güney Kore versiyonu, 1.8GHz'de çalışan Exynos 5 Octa işlemcisine sahip olacak. İlginç olan ise telefonun, GT-I9500 kodlu global versiyonu ise aynı işlemcinin 1.6GHz'de çalışan, yani 200MHz daha düşük frekans değerinde görev yapan versiyonuyla birlikte sunulacak.
Gelen bilgilere göre LTE donanımlı telefonlar, daha yüksek işlem gücü ve performansa ihtiyaç duyabiliyorlar, işte bu yüzden Samsung, böyle birlikte farklılığa gitmiş olabilir. Bilindiği üzere Galaxy S4'ün, Snapdragon 600 işlemcili versiyonu da 1.9GHz gibi yüksek bir hızda görev yapıyor.
4G'nin kullanıldığı ülkelere, ilk etapta Snapdragon 600 işlemci ile giriş yapacak olan Galaxy S4, orta - uzun vadede Exynos 5 Octa'nın LTE donanımlı versiyonuna yerini bırakacak gibi. Zira Samsung, Exynos 5 Octa'nın çok bant (Band 3,5,1,7,17) destekli çözümünü de geliştirmiş duruma. İlk etapta 16GB ve 32GB kapasiteli versiyonlarının çıkacağı daha sonraki dönemde ise 64GB seçeneğine kavuşacağı belirtilen (tabi tüm seçeneklerde ayrıca microSD kart slotu ile hafıza da arttırılabilecek) Galaxy S4, Portekix'de 650 Avro'dan ön siparişe girmiş durumda.
Samsung Galaxy S4 ön inceleme ve performans değerlendirme videoları;
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birincisi burası teknoloji forumu tarih değil
ikincisi yazdıkların o kadar mantıksız ki sen demişssin güney koreyi biz kurtardık adamlar gelişti biz gelişemedik niye osmanlı bize sefalet cart curt bıraktı .
bak dostum o zaman güney korelilerde almanlarada savaş ve safelet bizden çok daha yakın zamanda miras kalmıştı onlar gelişti biz gelişemedik o zaman haydi osmanlıya yüklenelim . komik olmayın atıcaksanız dahi azıcık bak azıcık diyorum mantıklı sallayın
senin dil uzattığın osmanlı bir zamanlar güney koreyle almanyanın varmak istediği noktadaydı yani dünyanın tepesindeydi .
"O yüzden bir G.Kore bir Japonya bir Almanya olmamız çok ama çok zor. Biz bir gün onların şimdiki durumuna gelsek bile onlar daha üst noktalara gelmiş olacaklar."
bu yazdığında çok mantıksız dünyada kurulmuş hiçbir devlet sonsuza kadar ileriye gidememişdir gidemicektir bu dünyanın düzeni böyledir. eğer öyle olsa roma imparatorluğu yıkılırmıydı ?
sen osmanlıya laf atacağına bizi son 60 70 senede sömürenlere bak kürt türk kavgasıyla başörtüsü vs gibi boş anlamsız meselerle senin gibileri uyutup kendi atasına karşı kışkırtanlara laf at.
osmanlının eğitim ve bilim mirasını napıcaksın? koreye japonyaya bilim mirasımı bırakıldı 100 sene önce?
çok düşündüm yazmışsın. bence sen çok düşündüm yazarken az biraz düşünseydin düşündüm bile yazmazdın
gram dahi tarih bilgisi olmayan yada tarih bilgisi olduğunu sanan insanların birde bu tarz yorumlar yapması gerçekten acınılacak bir durum..