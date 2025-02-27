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    Beklenen Samsung Galaxy S25 Edge için tarih bilgisi paylaşıldı

    Samsung, son Unpacked etkinliğinde Galaxy S25 serisini tanıtırken sürpriz bir şekilde Galaxy S25 Edge’i de duyurdu. Şimdi ise meraklandıran modelin çıkış tarihi paylaşıldı.
    Beklenen Samsung Galaxy S25 Edge için tarih bilgisi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Unpacked etkinliğinde beklendiği gibi Galaxy S25 serisini tanıttı. Etkinliğin en sürpriz modeli ise, uzun süredir söylentilere konu olan Galaxy S25 Edge modeli oldu. Ancak lansman sırasında çok fazla bilgi paylaşılmadı. Şimdi ise bu belirsizlik sonlanmaya başladı. Galaxy S25 Edge için yeni bir tarih bilgisi paylaşıldı.

    Samsung Galaxy S25 Edge ne zaman çıkıyor?

    Samsung’un planlarına göre Galaxy S25 Edge, serinin diğer modelleriyle aynı anda piyasaya sürülmeyecek. En son raporlara göre 16 Nisan'da resmî olarak duyurulacağı ve Mayıs ayında satışa sunulacağı belirtiliyor. Ancak Samsung, ilk aşamada cihazın üretim hacmini düşük tutmayı planlıyor olabilir.

    Şirketin amiral gemisi telefon üretimi içinde Galaxy S25 Edge’in payı yalnızca %0.1 seviyesinde olacak. Yani, ilk parti üretimi yalnızca 40.000 adetle sınırlı olacak.

    Son detaylara göre Galaxy S25 Edge’in kalınlığının, Galaxy Z Fold 6’nın tek yarısı kadar olduğu belirtiliyor. Ancak bu ince profil bazı fedakarlıkları da beraberinde getirecek. Öyle ki Samsung'un batarya kapasitesinde düşüş ve arka kameraları ikiye indirmek zorunda kaldığı söyleniyor.

    Galaxy S25 Edge beklenen özellikler

    Samsung Galaxy S25 Edge, Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM256 GB depolama alanı ve 4.000 mAh bataryaya sahip olacak. Ayrıca arka bölümde 12+200MP sensör kurulumuna işaret ediliyor. Galaxy S25 Edge özelliklerine ilişkin detaylı bilgiyi MWC 2025 etkinliği sırasında öğreneceğiz. MWC25, Mart ayının ilk haftasında başlayacak.

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