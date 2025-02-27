Beklenen Samsung Galaxy S25 Edge için tarih bilgisi paylaşıldı

Samsung Galaxy S25 Edge ne zaman çıkıyor?
Samsung’un planlarına göre Galaxy S25 Edge, serinin diğer modelleriyle aynı anda piyasaya sürülmeyecek. En son raporlara göre 16 Nisan'da resmî olarak duyurulacağı ve Mayıs ayında satışa sunulacağı belirtiliyor. Ancak Samsung, ilk aşamada cihazın üretim hacmini düşük tutmayı planlıyor olabilir.
Şirketin amiral gemisi telefon üretimi içinde Galaxy S25 Edge’in payı yalnızca %0.1 seviyesinde olacak. Yani, ilk parti üretimi yalnızca 40.000 adetle sınırlı olacak.
Son detaylara göre Galaxy S25 Edge’in kalınlığının, Galaxy Z Fold 6’nın tek yarısı kadar olduğu belirtiliyor. Ancak bu ince profil bazı fedakarlıkları da beraberinde getirecek. Öyle ki Samsung'un batarya kapasitesinde düşüş ve arka kameraları ikiye indirmek zorunda kaldığı söyleniyor.
Galaxy S25 Edge beklenen özellikler
Samsung Galaxy S25 Edge, Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM, 256 GB depolama alanı ve 4.000 mAh bataryaya sahip olacak. Ayrıca arka bölümde 12+200MP sensör kurulumuna işaret ediliyor. Galaxy S25 Edge özelliklerine ilişkin detaylı bilgiyi MWC 2025 etkinliği sırasında öğreneceğiz. MWC25, Mart ayının ilk haftasında başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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