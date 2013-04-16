Samsung Galaxy S4'ün Türkiye lansman tarihi de resmiyet kazandı

Dün verdiğimiz haberimizde Galaxy S4'ün Türkiye lansmanına ilişkin elimize ulaşan ilk detaylar sizlerle paylaşmış, etkinliğin Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirileceğini belirtmiştik. Samsung tarafından az önce yollanan davet, haberimizi doğruladı ve Galaxy S4'ün Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek "basına özel" bir etkinlik ile tanıtılacağı kesinlik kazandı.

Gelen mail şu şekilde;

"Samsung Electronics Türkiye olarak, merakla beklenen yeni akıllı telefonumuz Galaxy S4’ü Türkiye pazarına sunmanın heyecanını yaşıyoruz. En iyi yol arkadaşınız olmaya aday, gelişmiş özellikler içeren Galaxy S4 ile “sizi en iyi anlayan” teknolojiyi geliştirmedeki iddiamızı, bir kez daha ortaya koymayı hedefliyoruz.

24 Nisan Çarşamba günü tanıtımını gerçekleştireceğimiz ve Samsung Electronics Türkiye Başkanı SungYong Hong’un ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz basın toplantımızda, sizi de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız."

Tarih - 24 Nisan, Çarşamba - 24 Nisan, Çarşamba

- 10:00 – 11:00 Basın toplantısı

- 11:00 – 11:30 Galaxy S4 Deneyimi

Çıkışına artık sayılı günler kalan Galaxy S4'le ilgili tüm gelişmeleri an an sizlere aktarmaya devam edeceğiz.



