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Samsung Galaxy S4'ün Türkiye lansman tarihi de resmiyet kazandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy S4'ün Türkiye lansman tarihi de resmiyet kazandı
Dün verdiğimiz haberimizde Galaxy S4'ün Türkiye lansmanına ilişkin elimize ulaşan ilk detaylar sizlerle paylaşmış, etkinliğin Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirileceğini belirtmiştik. Samsung tarafından az önce yollanan davet, haberimizi doğruladı ve Galaxy S4'ün Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek "basına özel" bir etkinlik ile tanıtılacağı kesinlik kazandı.
Gelen mail şu şekilde;
"Samsung Electronics Türkiye olarak, merakla beklenen yeni akıllı telefonumuz Galaxy S4’ü Türkiye pazarına sunmanın heyecanını yaşıyoruz. En iyi yol arkadaşınız olmaya aday, gelişmiş özellikler içeren Galaxy S4 ile “sizi en iyi anlayan” teknolojiyi geliştirmedeki iddiamızı, bir kez daha ortaya koymayı hedefliyoruz.
24 Nisan Çarşamba günü tanıtımını gerçekleştireceğimiz ve Samsung Electronics Türkiye Başkanı SungYong Hong’un ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz basın toplantımızda, sizi de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız."
Tarih
- 24 Nisan, Çarşamba
- 10:00 – 11:00 Basın toplantısı
- 11:00 – 11:30 Galaxy S4 Deneyimi
Çıkışına artık sayılı günler kalan Galaxy S4'le ilgili tüm gelişmeleri an an sizlere aktarmaya devam edeceğiz. 

 
 
 

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depeche35 6 yıl en beğenilen
Hayat 25 Nisanda 2000TL yi şrak diye verebilene güzel....
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Ciddi Kedii 6 yıl
Cihazın fiyatı ve özellikleri tartışılır ama samsungun telefonu avrupa ile aynı anda türkiyede satması pazarlama başarısıdır.

Avrupaya satışa çıktıktan

iphone 3 ay sonra satıldı
xperia z 1,5 ay sonra girdi
htc one satılıyor heralde pek fikrim yok ama 1 aydan önce girmeyeceği kesin.

Ayrıca fm radyo yok deniliyor. Bence eksikliktir. Donanımsal olarak varsa tepkilere göre güncellemeyle koyabilirler. s3 ve note 2 de fm radyo varken bunda olmaması ilginç.
Telefonu alacaklara tavsiyem

Biraz ucuz diye pasaport kayıtlı veya klon imei ürünler almayın.Kesinlikle tanımadığınız insanlar üzerine pasaport kaydı yaptırmayın. Klon imei telefonlar güncelleme alamaz.

Ucuz telefon istiyorsanız paralel ithalat,2 yıl ithalatçı garantili faturalı ürünleri tercih edin. 1750-1700 civarında bulunabilir. puan kampanyalarıyla.

Ama bence telefonu yazın sonunda eylül başı gibi note 3 çıkarken alın ki 1500 liraya alabilirsiniz. O zaman paraleller 1300e düşer.
Cihazın fiyatı ve özellikleri tartışılır ama samsungun telefonu avrupa ile aynı anda türkiyede satması pazarlama başarısıdır.Avrupaya satışa çıktık...
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CoMMaNDeRCX 6 yıl
iphone5 de bir sene gecmeden ithalatta 1250 TL ye düştü 3500 TL ye alanlar olmustu zamaninda. Giden paranin hesabi yapilmaz.Hele bir sene geçmiş elektronik cihazlar için. Bunlar yatirim araci degil sonucta.
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Mike Tyson 6 yıl
Tuketiciyi su ikileme sokuyorlar ya lanet olsun sana kapitalist dunya

Saka maka ne alicaz biz yahu
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cibicibi 6 yıl
Radyo güncelleme ile gelecek deniyor ama işin aslını tam bilen varsa sevinirim.
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smart1978 6 yıl cibicibi
cibicibi

Radyo güncelleme ile gelecek deniyor ama işin aslını tam bilen varsa sevinirim.

HTC ve Nokia yapmisti. Yani radyo uygulamasini bilerek yazilimla aktif edilmiyor. Sebep malum TRT y de ayrica aktarilan para. TRT milyonlarca radyolu cihazdan bugune kadar herhalde milyarlarca dolar kazanmistir.

Vergi ye gitse derdik hizmet olarak bir sekilde bize donecek vs. TRT gibi ayrica her radyolu cihazdan para alan dunya sadece Turkiye .


TRT artik internet radyolara da el atarsa sasirmayin...
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Gavuzla 6 yıl
kanatkanat
[__Zahid__] 25 nisanda foruma s4le giriyo olucam
Allah Allah bir yaşıma daha girdim. Forumlarda İphonedan başkasını tanımam diye en az 100 mesaj yazan zahid s4 alıcakmış


zahidde şizofreni olabilir :)
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LightningRaven 6 yıl

Plastiğinizle 1 ömür mutluluklar haha
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depeche35 6 yıl en beğenilen
Hayat 25 Nisanda 2000TL yi şrak diye verebilene güzel....
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danGerfuLL 6 yıl depeche35
depeche35

Hayat 25 Nisanda 2000TL yi şrak diye verebilene güzel....

Asıl hayat o parayı verdikten sonra geriye bakmayana güzel.

Yoksa ederi S3'teki gibi yarısından aşağı(Bkz. 950 TL'yi gördü paralel de olsa) düşünce gam, keder, yas üçü bir arada.
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smart1978 6 yıl
24 nisanda bir aksilik olmazsa S4 alacagim.
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stalker(1979) 6 yıl
[__Zahid__]

25 nisanda foruma s4le giriyo olucam



Allah Allah bir yaşıma daha girdim. Forumlarda İphone'dan başkasını tanımam diye en az 100 mesaj yazan zahid s4 alıcakmış

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[__Zahid__] 6 yıl
25 nisanda foruma s4le giriyo olucam
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DH Misafiri 6 yıl
ColDasHeLL
İm gonna give it to you MEET ME AT ROOFTOP

Madem ingilizce artislik yapıcan bari doğru yaz, o baştaki büyük i ney, daha alfabeyi öğrenememişssin cümle kuruyon.
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TuRaN.z 6 yıl
Söyledikleri zamanda söyledikleri şekilde piyasaya çıkartıyorlar, nisanın son haftası ve 2000 TL altı diyorlardı, kısa süredede 1800-1900 aralığında satılır sanırım...
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ColDasHeLL 6 yıl
İm gonna give it to you
MEET ME AT ROOFTOP
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Jagen H'ghar 6 yıl
Beklemedeyiz
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