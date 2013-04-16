Samsung Galaxy S4'ün Türkiye lansman tarihi de resmiyet kazandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dün verdiğimiz haberimizde Galaxy S4'ün Türkiye lansmanına ilişkin elimize ulaşan ilk detaylar sizlerle paylaşmış, etkinliğin Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirileceğini belirtmiştik. Samsung tarafından az önce yollanan davet, haberimizi doğruladı ve Galaxy S4'ün Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek "basına özel" bir etkinlik ile tanıtılacağı kesinlik kazandı.
Gelen mail şu şekilde;
"Samsung Electronics Türkiye olarak, merakla beklenen yeni akıllı telefonumuz Galaxy S4’ü Türkiye pazarına sunmanın heyecanını yaşıyoruz. En iyi yol arkadaşınız olmaya aday, gelişmiş özellikler içeren Galaxy S4 ile “sizi en iyi anlayan” teknolojiyi geliştirmedeki iddiamızı, bir kez daha ortaya koymayı hedefliyoruz.
24 Nisan Çarşamba günü tanıtımını gerçekleştireceğimiz ve Samsung Electronics Türkiye Başkanı SungYong Hong’un ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz basın toplantımızda, sizi de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız."
Tarih- 24 Nisan, Çarşamba
- 10:00 – 11:00 Basın toplantısı
- 11:00 – 11:30 Galaxy S4 Deneyimi
Çıkışına artık sayılı günler kalan Galaxy S4'le ilgili tüm gelişmeleri an an sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Avrupaya satışa çıktıktan
iphone 3 ay sonra satıldı
xperia z 1,5 ay sonra girdi
htc one satılıyor heralde pek fikrim yok ama 1 aydan önce girmeyeceği kesin.
Ayrıca fm radyo yok deniliyor. Bence eksikliktir. Donanımsal olarak varsa tepkilere göre güncellemeyle koyabilirler. s3 ve note 2 de fm radyo varken bunda olmaması ilginç.
Telefonu alacaklara tavsiyem
Biraz ucuz diye pasaport kayıtlı veya klon imei ürünler almayın.Kesinlikle tanımadığınız insanlar üzerine pasaport kaydı yaptırmayın. Klon imei telefonlar güncelleme alamaz.
Ucuz telefon istiyorsanız paralel ithalat,2 yıl ithalatçı garantili faturalı ürünleri tercih edin. 1750-1700 civarında bulunabilir. puan kampanyalarıyla.
Ama bence telefonu yazın sonunda eylül başı gibi note 3 çıkarken alın ki 1500 liraya alabilirsiniz. O zaman paraleller 1300e düşer.