Samsung Galaxy S7 modelinde USB Type-C sesleri





Mobil cihaz pazarında USB Type-C standardı, özellikle Google'ın Android 6.0 Marshmallow sürümünde yerleşik destek vermesi ve yeni Nexus akıllı telefonlarında kullanması ile Android cephesinde ilgi görmeye başladı. Gelecek yıl itibariyle pek çok amiral gemi modelinde USB Type-C standardının desteklenmesi bekleniyor. Bunlardan birisi de Galaxy S7.





Samsung'un, gelecek yıl itibariyle lanse edeceği Galaxy S7 modelinde USB Type-C girişine yer vereceği iddia ediliyor. Aslında bu yıl ki amiral gemi modelleri için de benzer bir iddia gündemdeydi ancak Samsung standart microUSB bağlantısı ile yetinmeye devam etmişti.





USB Type-C girişi Lightning girişinden hatırlayacağımız üzere çift taraflı olarak kullanılabiliyor. Sadece USB 3.0 standardı değil USB 2.0 standardı da USB Type-C ile destekleniyor ancak asıl avantaj USB 3.0 veya USB 3.1 standardı ile desteklenen Type-C girişlerinde ortaya çıkıyor.





Masaüstü tarafında Thunderbolt, DisplayPort gibi pek çok veri aktarım standardını tek bir USB Type-C bağlantısı üzerinden kullanmak mümkün. Ayrıca 100Watt enerji seviyesine kadar elektronik cihazlar şarj edilebiliyor. Mobil tarafta ise temel aldığı standarda göre teorik olarak 10Gbps hızında veri transferlerine imkan tanıyan USB Type-C aynı anda bağlı olduğu cihazlara enerji sağlıyor. Örneğin Nexus 6P modeline USB Type-C üzerinden bağlanan Nexus 5X modeli kolaylıkla şarj edilebilmiş.





Samsung Galaxy S7 modelinin 19 Ocak 2016 tarihinde lanse edileceğine dair iddialar var. Samsung genelde MWC etkinliklerinden önce Galaxy S serisini tanıtma yoluna gitmiyordu ancak daha fazla tüketici ilgisi çekebilmek adına lansmanı rakip modellerden daha erken bir tarihe almak istemesi de mümkün.





Model ile ilgili öne çıkan iddia Samsung'un özelleştirilmiş çekirdeklere sahip Exynos M1 / 8890 yongasetine yer verecek olması. Samsung'un ilk özelleştirilmiş 64-bitlik yongaseti olacak Exynos M1, firmaya da daha fazla hareket imkanı bırakacak.





Hali hazırda depolama belleği, RAM bellek, ekran gibi bileşenleri kendisi tasarlayan Samsung artık yongasetini de bu listeye ekleyecek. Bu yıl amiral gemi modellerinde olduğu gibi yeni amiral gemi modelinde de işlemci, grafik birimi, RAM ve depolama kontrolcüsünün bir araya getirildiği PoP adındaki yonga tasarımına yer verilecek.

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/the-samsung-galaxy-s7-will-join-the-usb-type-c-party-1307001