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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy SIII için Mophie şarjlı kılıf satışa sunuldu

6 yıl
1,9b
1
20
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihazlarında şarjın bitmesi durumunda yedek güç arayan kullanıcılar için akıllı telefon ve tablet modellerine uygun şarjlı kılıf tasarlayan Mophie, Galaxy SIII modeli için de yeni ürününü satışa sundu.

Kılıf oldukça şık tasarlanmış ve Galaxy SIII modeli ile bütünleşmiş bir görünüm oluşturuyor. Bu sayede diğer şarjlı kılıflar gibi göze batmıyor. İnce olmasının yanında koruma da sağlıyor.

2300mAh gücünde bir batarya barındıran kılıf bu sayede Galaxy SIII modelinize 9 saate kadar konuşma, 11 saate kadar internet kullanımı, 32 saate kadar müzik ve 8 saate kadar video için ek süre sunuyor.

Sync with Ease adlı teknoloji ile cihazınızı kılıftan ayırmadan aynı anda şarj etmek ve senkronize etmek mümkün. Açma-kapama düğmesi ile sadece ihtiyacınız olduğu anda kılıfı kullanabilirsiniz. Kılıfın batarya süresini de 4 LED'li durum paneli ile takip edebilirsiniz. 

Mophie Juice Pack, firmanın sitesi ve perakendeciler üzerinde 100$ karşılığında satışa sunuldu. 

http://www.mophie.com/mophie-juice-pack-Galaxy-S-III-battery-case-p/2245_jp-ssg-wht.htm Yorum Yaz
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Hani Nerde O Mübarek ? 6 yıl en beğenilen
3310 alın uğraşmayın bunlarla 1 ay rahat gider bataryası oyunda var
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iskocyall 6 yıl
Ne kılıf üretiyoruz arkadaşım birileri sana söylesin s3 un bataryası çıkarılabilir. Aldım bi yedek batarya bitti gitti...
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Prequel 6 yıl
9 $ a pil mi? Şaka mı? Hepsiburada falan 100TLye satıyor...
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FERFEROS 6 yıl
İnce olması güzel ama yine de fazla büyük. Ayrıca fiyat olarak pahalı. Yedek bataryası çıkan bir telefon için pek gerekli değil. Batarya çıkarıp takmak zor değil zaten. 1.5 - 2 dakikada hazır cihaz.
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daysleeperxp 6 yıl
Buna ne demeli?
sunsky-online.com/...
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1080p 6 yıl
Artık Galaxy S2 ölçülerin de 4.8" ekranlı telefonlar isteriz.
Nokia Lumia 920 çıkar cihaz kocaman ekran ufak ağırlık 185 gr.
HTC 8Xçıkar 10mm kalinlık yuh.
Bir de dahili bataryaları da büyütün bir 500 mah olsun ağır olsun mühim değil.
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4Crumby 6 yıl
Bunu takinca cihaz galaxy note kadar oluyo o zaman s3 almaz note alir bunu alacak adam hem ekran da buyumus olur ve nice avantajlar kazanir.
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ScannerEye 6 yıl
8,99$ a yedek pil (orjinal) aldım ebay dan bittik sök-tak yola devam :)
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floydrose 6 yıl
Kılıf bataryalarda kendi başına bir sektör oluşturdu... Artık pil teknolojisini de geliştirmezler veya iyice ağırdan alırlar.
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Firaristt 6 yıl
Başka haber yapacak şey kalmadı adı şanı duyulmamış(sgp, bodyguardz gibi) bir markanın şarjlı kılıfının haberini yapıyorsunuz. 4.2'nin dosyaları sızdı onu haber yapsanıza... Reklam kokan demeye gönlüm el vermiyor. Bildiğiniz reklam...
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meego 6 yıl
Statistik
meegoiyide bunun yerine harici bir batarya alın daha iyi...
Harici batarya cozumleri telefonu gorsel olarak bozuyor resmen

yok dostum ben kendi batarysından kastedmiştim , al 2 atend yedek batarya bak keyfine evede batarya dock ünitesini alırsan tadından yenmez.
Bu çözüm bataryası çıkmayan telefonlar için olabilirmiş
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coty1996 6 yıl
up!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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