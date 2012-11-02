Samsung Galaxy SIII için Mophie şarjlı kılıf satışa sunuldu





Mobil cihazlarında şarjın bitmesi durumunda yedek güç arayan kullanıcılar için akıllı telefon ve tablet modellerine uygun şarjlı kılıf tasarlayan Mophie, Galaxy SIII modeli için de yeni ürününü satışa sundu.





Kılıf oldukça şık tasarlanmış ve Galaxy SIII modeli ile bütünleşmiş bir görünüm oluşturuyor. Bu sayede diğer şarjlı kılıflar gibi göze batmıyor. İnce olmasının yanında koruma da sağlıyor.





2300mAh gücünde bir batarya barındıran kılıf bu sayede Galaxy SIII modelinize 9 saate kadar konuşma, 11 saate kadar internet kullanımı, 32 saate kadar müzik ve 8 saate kadar video için ek süre sunuyor.





Sync with Ease adlı teknoloji ile cihazınızı kılıftan ayırmadan aynı anda şarj etmek ve senkronize etmek mümkün. Açma-kapama düğmesi ile sadece ihtiyacınız olduğu anda kılıfı kullanabilirsiniz. Kılıfın batarya süresini de 4 LED'li durum paneli ile takip edebilirsiniz.





Mophie Juice Pack, firmanın sitesi ve perakendeciler üzerinde 100$ karşılığında satışa sunuldu.

http://www.mophie.com/mophie-juice-pack-Galaxy-S-III-battery-case-p/2245_jp-ssg-wht.htm