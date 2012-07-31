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Samsung Galaxy Tab 10.1 için Android 4.0.4 ICS güncellemesi dağıtılmaya başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11,4b
1
26
Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung, söz verdiği gibi tablet bilgisayarlarını Ice Cream Sandwich sürümüne yükseltmeye devam ediyor. Güncellemeyi alan son cihaz, Galaxy Tab 10.1 oldu. İtalya'da dağıtılmaya başlayan yazılım, yakında diğer ülkelerdeki kullanıcılara da ulaşacak.
GT-P7500 ve GT-P7510 model numaralı tabletler artık Ice Cream Sandwich'in son versiyonu olan Android 4.0.4'e yükseltilebilecek. Halihazırda Galaxy Tab 7.0 Plus ve Galaxy Tab 7.7'nin hem 3G hem de Wi-Fi özellikli sürümleri güncellenmişti. İlk Android tabletini güncellemeyeceğini açıklayan Samsung'un takviminda şuan için sadece Galaxy Tab 8.9 P7300 ve P7310 bulunuyor. Bu cihazın da ICS güncellemesini almasının ardından Jelly Bean için hazırlıklar çok daha hızlı bir şekilde devam edecektir.
10 Temmuz tarihli Galaxy Tab 10.1 3G yazılımı, P7500XXLQ8 yapı numarasıyla geliyor. Galaxy Tab 10.1 Wi-Fi ise; İngiltere'de 17 Temmuz'da paketlenen P7510XXLPH sürümlü üretici yazılımına güncelleniyor. Dilerseniz bu yazılımları hemen şimdi kaynak bağlantısını ziyaret ederek indirip kendiniz tablet bilgisayarınıza kurabilirsiniz.  

http://www.sammobile.com/2012/07/31/samsung-start-android-4-0-4-updates-galaxy-tab-10-1-gt-p7500/ Yorum Yaz
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questosera 7 yıl
Ben bugün ics yi yükledim
Nasıl yüklediğimi yarin detayli anlatirim
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esentepe2828 7 yıl
Arkadaşlar yardımcı olun galaxy tab 10.1 güncellemesi nasıl yapılır. Yazılım sürümünü nasıl yükleyebilirimmm.
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AutumnRain 7 yıl
Evet 10.1 yardım etseniz ?
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esentepe2828 7 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz





 

Samsung, söz verdiği gibi tablet bilgisayarlarını Ice Cream Sandwich sürümüne yükseltmeye devam ediyor. Güncellemeyi alan son cihaz, Galaxy Tab 10.1 oldu. İtalya'da dağıtılmaya başlayan yazılım, yakında diğer ülkelerdeki kullanıcılara da ulaşacak.

 

GT-P7500 ve GT-P7510 model numaralı tabletler artık Ice Cream Sandwich'in son versiyonu olan Android 4.0.4'e yükseltilebilecek. Halihazırda Galaxy Tab 7.0 Plus ve Galaxy Tab 7.7'nin hem 3G hem de Wi-Fi özellikli sürümleri güncellenmişti. İlk Android tabletini güncellemeyeceğini açıklayan Samsung'un takviminda şuan için sadece Galaxy Tab 8.9 P7300 ve P7310 bulunuyor. Bu cihazın da ICS güncellemesini almasının ardından Jelly Bean için hazırlıklar çok daha hızlı bir şekilde devam edecektir.

 

10 Temmuz tarihli Galaxy Tab 10.1 3G yazılımı, P7500XXLQ8 yapı numarasıyla geliyor. Galaxy Tab 10.1 Wi-Fi ise; İngiltere'de 17 Temmuz'da paketlenen P7510XXLPH sürümlü üretici yazılımına güncelleniyor. Dilerseniz bu yazılımları hemen şimdi kaynak bağlantısını ziyaret ederek indirip kendiniz tablet bilgisayarınıza kurabilirsiniz.  


Arkadaşım ben bu konuda yeniyim. galaxy tab 10.1 kullanıyorum. Yazılım olarak 3.1 kullanıyorum. Yazılımı nasıl güncelleyebilirim. Yardımcı olursanız sevinirim.
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Amedra 7 yıl
hayırlı olsun sonunda geliyor.
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termal1 7 yıl
Sonunda geldi oh be.
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DH Misafiri 7 yıl
harika bir haber :-D
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smart1978 7 yıl
Asıl iyileştirme Android 4.1.x te ...

Android 4.0.4 kendi çapında iyileştirme var ama yağ gibi akıcı arayüz vs.. Sadece Android 4.1.1 ve cıkacak sonraki sürümlerde var...
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Tube Screamer 7 yıl
Ben bunun olacagini tahmin ettigimden galaxy tab 8.9 umu aylar evvel satmistim. Tablette android malesef olamadi bir turlu. Telefonum gnote ve cok memnunum ancak tablet dedimmi ipad bu iste 1 numara. Samsung deseniz ayri 1 facia yazilim destegi kaplumbag hizinda. 2400 aldigimiz galaxy note 1 sene dolmadan 1300 1400 lere dustu.
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Leonelle 7 yıl
Simdi bu guncellemeyle tabletlerimiz telefon ozelligi kazanicak mi?
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DH Misafiri 7 yıl
Umarım sayfalar arası geçişlerdeki hafif kasılmalar geçmiştir ki 4.1 gelirse geçeceği kesin.
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TheLoft 7 yıl
yaklaşık 15 gündür ilk nesil xoom'da 4.1.1 kullanıyorum. samsung 10.1 mi alsam xoom mu diye düşünürken xoom'daki donananım çok daha iyi olduğu için xoom tercih etmiştim.
bu haberleri görünce pişman olmamam gerektiğini bir kez daha anladım.
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nurettinaz 7 yıl
Her sey ICS guncellemesini aldi, alirken motorolanin sozune guvendigim xoom2 daha almadi insani sinir eder bu sacma uretici politikalari
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