Samsung Galaxy Tab 10.1 için Android 4.0.4 ICS güncellemesi dağıtılmaya başladı

Samsung, söz verdiği gibi tablet bilgisayarlarını Ice Cream Sandwich sürümüne yükseltmeye devam ediyor. Güncellemeyi alan son cihaz, Galaxy Tab 10.1 oldu. İtalya'da dağıtılmaya başlayan yazılım, yakında diğer ülkelerdeki kullanıcılara da ulaşacak.

GT-P7500 ve GT-P7510 model numaralı tabletler artık Ice Cream Sandwich'in son versiyonu olan Android 4.0.4'e yükseltilebilecek. Halihazırda Galaxy Tab 7.0 Plus ve Galaxy Tab 7.7'nin hem 3G hem de Wi-Fi özellikli sürümleri güncellenmişti. İlk Android tabletini güncellemeyeceğini açıklayan Samsung'un takviminda şuan için sadece Galaxy Tab 8.9 P7300 ve P7310 bulunuyor. Bu cihazın da ICS güncellemesini almasının ardından Jelly Bean için hazırlıklar çok daha hızlı bir şekilde devam edecektir.

10 Temmuz tarihli Galaxy Tab 10.1 3G yazılımı, P7500XXLQ8 yapı numarasıyla geliyor. Galaxy Tab 10.1 Wi-Fi ise; İngiltere'de 17 Temmuz'da paketlenen P7510XXLPH sürümlü üretici yazılımına güncelleniyor. Dilerseniz bu yazılımları hemen şimdi kaynak bağlantısını ziyaret ederek indirip kendiniz tablet bilgisayarınıza kurabilirsiniz.

http://www.sammobile.com/2012/07/31/samsung-start-android-4-0-4-updates-galaxy-tab-10-1-gt-p7500/