Samsung Galaxy Tab 5 8.0 Çin'de onaylandı

Samsung'un bu yıl tablet pazarında henüz güçlü bir adım atmamış olması ve zamanın giderek daralması, sayı konusunda bir azalmanın yaşanacağını gösteriyor. Sadece Galaxy Tab A serisi ile yoluna devam eden Samsung'un orijinal Galaxy Tab serisini devam ettireceğine dair işaretler ortaya çıktı.





Çin'de sertifika onayından geçen yeni bir tablet modeli SM-T355C ve SM-P355C şeklinde iki versiyona sahip ve Galaxy Tab 5 8.0 ismini taşıyacağı belirtiliyor. 8 inçlik Super AMOLED ekrana sahip olan seride 1024x768 piksel çözünürlük yer alıyor.





4 çekirdekli bir işlemcinin gücünü sağladığı modelde 2GB RAM, 16GB/32GB/64GB artırılabilir depolama kapasitesi, 5MP çözünürlüğünde arka ve 2MP çözünürlüğünde ön kamera ile Android 5.0 işletim sistemi şeklinde özellikler sıralanıyor.





Super AMOLED ekran dışında cihazda S Pen girişinin de olduğu belirtiliyor. Samsung bu yıl ilk kez Galaxy Tab A Plus ile Note serisi dışında bir cihazda S Pen teknolojisini kullanmıştı. Anlaşılan bunu kullanan ikinci model Galaxy Tab 5 8.0 olacak. Ancak cihazın Galaxy Tab A Plus 8.0 olacağını belirtenler de mevcut.





Geçen yıl ki birbirinden kesin çizgilerle ayrılan tablet serileri yerine Samsung'un bu yıl farklı özellikleri harmanlamış cihazlar piyasaya süreceğini görüyoruz. Pazarda farklılaşma adına yapılan bu hamle kapsamında Super AMOLED ekran, metal kasa, S Pen teknolojisi gibi önemli unsurlar orta seviye modellerde de yer alacak.





Şimdiye kadar sızan bilgilere göre geçen yıl ki Pro tablet serisinin bu yıl çizik yediği anlaşılıyor. Firmanın Galaxy Tab S2 ve Galaxy Tab 5 serilerini bu yıl da devam ettireceğine dair güçlü deliller mevcut. Ancak bunun haricinde kalabalık bir tablet ailesini bu yıl göremeyeceğiz.

http://www.techgadgetsz.com/2015/04/samsung-galaxy-tab-5-sm-t355c-specifications-leaked/