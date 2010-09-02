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Samsung Galaxy Tab, Android 3.0 (Gingerbread) güncellemesi alacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çıktığı günden bu yana milyonlarca adet satan, pazara sunulduğu hemen her ülkede sansasyon yaratan Apple iPad için rahatlar güne sona mı erecek? Pazarın genel durumu dikkate alındığında, beklenen rekabetin gerçekleşmediğini ve eğer Çinli klonları bir kenara bırakırsak, bugüne kadar iPad'e rakip olacak ciddiyette bir ürünün çıkmadığını görüyoruz.

Almanya'nın Berlin kentinde bugün başlayan IFA fuarı ise iPad'e rakip olabilecek tablet bilgisayarların gövde gösterisine dönüşmüş durumda. Detaylarını daha önceki haberlerimizde verdiğimiz Samsung'un Galaxy Tab isimli yeni tablet bilgisayarı, başta sınıfındaki en güçlü grafik işlemcisi olmak üzere donanım özellikleriyle dikkat çekiyor.

Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemiyle gelen Galaxy Tab'in, işletim sistemi güncellemesi alacağı kesinleşti. Samsung'un ürün planlamadan sorumlu yöneticisi WP Hong açıklamasında Galaxy Tab'ın, tablet bilgisayarlar düşünülerek geliştirilen Gingerbread kod adlı Android 3.0 işletim sistemiyle (Ekim ayında çıkması bekleniyor) güncelleneceğini söyledi.

WP Hong aynı zamanda Gingerbread sonrasındaki Android işletim sistemine de ışık tuttu. Honeycomb kod adını taşıyan bir sonraki Android güncellemesi için yeni tablet hazırlayacaklarını ve Galaxy Tab'den sonraki modelin Android (Honeycomb) işletim sistemini kullanabileceğini ima ederek firmasının gelecek planlarına ışık tuttu.


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yonex78 7 yıl
hala daha güncelleme falan gelmiş degil
android 2.2 avrupa rom yükledim kies update ile 2.3.6 oldu su an
ama android 3.xx den haber yok henüz
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nulkarp 8 yıl
p1010 kullanıcısı olarak bu updateler de hiç adımız geçmiyor, şeytan diyor git win7 tablet al, üstüne ubuntu çak geç diyor :@
Resmen kazıklandığımı hissediyorum.
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Nukro002 8 yıl

nulkarp

p1010 kullanıcısı olarak bu updateler de hiç adımız geçmiyor, şeytan diyor git win7 tablet al, üstüne ubuntu çak geç diyor :@

Resmen kazıklandığımı hissediyorum.


forumda çok araştırdım ama bulamadım, p1010 almayı dusunuyorum, memnunmusunuz? gpu su p1000 dekinden daha dusukmus sanırım,aralarında cok fark varmı? yakın zamanda almayı dusunuyorum yardım lutfen
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blo91 8 yıl
Alacak.. ama ne zaman alacak???
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VoodooRush 8 yıl
Var mı bir gelişme bu konuda? Çin tabletler yerine bundan alayım diyorum ama?
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DH Misafiri 8 yıl
Oldukca yavaş bir tablet ve programlarda takılma oluyor, örneğin Internet'e girdiğinzde 5-6 sayfa açıp aralarında geçiş yaptığınızda programı kapıyor.
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advancedmobile 9 yıl
boyutları bence ideal..çok kulanuşlı bir ürün olmuş..
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Batuist 9 yıl
bu haber bu ürünü almak isteyecekler için çok büyük bir artı.. daha bir gönül rahatlığı ile alabileceklerdir almaya niyeti olanlar..
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s_demirci_53 9 yıl
bu tableti biraz daha büyük yapamazlarmıydı
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