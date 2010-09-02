Samsung Galaxy Tab, Android 3.0 (Gingerbread) güncellemesi alacak

Çıktığı günden bu yana milyonlarca adet satan, pazara sunulduğu hemen her ülkede sansasyon yaratan Apple iPad için rahatlar güne sona mı erecek? Pazarın genel durumu dikkate alındığında, beklenen rekabetin gerçekleşmediğini ve eğer Çinli klonları bir kenara bırakırsak, bugüne kadar iPad'e rakip olacak ciddiyette bir ürünün çıkmadığını görüyoruz.

Almanya'nın Berlin kentinde bugün başlayan IFA fuarı ise iPad'e rakip olabilecek tablet bilgisayarların gövde gösterisine dönüşmüş durumda. Detaylarını daha önceki haberlerimizde verdiğimiz Samsung'un Galaxy Tab isimli yeni tablet bilgisayarı, başta sınıfındaki en güçlü grafik işlemcisi olmak üzere donanım özellikleriyle dikkat çekiyor.

Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemiyle gelen Galaxy Tab'in, işletim sistemi güncellemesi alacağı kesinleşti. Samsung'un ürün planlamadan sorumlu yöneticisi WP Hong açıklamasında Galaxy Tab'ın, tablet bilgisayarlar düşünülerek geliştirilen Gingerbread kod adlı Android 3.0 işletim sistemiyle (Ekim ayında çıkması bekleniyor) güncelleneceğini söyledi.

WP Hong aynı zamanda Gingerbread sonrasındaki Android işletim sistemine de ışık tuttu. Honeycomb kod adını taşıyan bir sonraki Android güncellemesi için yeni tablet hazırlayacaklarını ve Galaxy Tab'den sonraki modelin Android (Honeycomb) işletim sistemini kullanabileceğini ima ederek firmasının gelecek planlarına ışık tuttu.