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Samsung Galaxy View 2 detaylanıyor

Samsung’un devasa boyuttaki Android tablet modeli Galaxy View ikinci kez sahneye çıkıyor. Eleştirilmesine rağmen Samsung bu konsepti devam ettirme kararı aldı.
3 ay
3,5b
1
5
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un 2015 yılında piyasaya sürdüğü ancak ilgi görmediği için yüksek satış rakamlarına ulaşamayan Galaxy View tablet modelinin devamı geliyor. Tablet benchmark testlerinde kendisini gösterdi.

Galaxy View 2 özellikleri

Galaxy View 2 modelinin 17.5 inçlik bir ekrana sahip olacağı ifade ediliyor. Çözünürlük konusunda bir bilgi yok ancak Full HD veya 2560x1440 piksel çözünürlükten birisinin tercih edileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Genny evinizde havadan su üretecek"

Yonga seti tarafında Exynos 7885 görüyoruz. 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran yonga setinin ilk modele göre performansı oldukça yukarı çekeceğini söyleyebiliriz. 3GB RAM kapasitesi tableti daha çok orta seviyeye hitap eder hale getiriyor.

Bunlar haricinde net bilgiler yok ancak ilk nesle yakın özellikler olacağını söyleyebiliriz zira Galaxy View daha çok büyük ekranda içerik tüketimine yönelik hazırlanmış bir tablet. Bu bakımdan üst seviye özellikler beklemek mümkün değil. 64GB kapasite, 8MP çözünürlüğünde kamera ve 6000mAh üzerinde bir batarya ihtimaller arasında. Şimdilik tabletin ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor.


https://www.sammobile.com/2019/01/29/galaxy-view-2-specs-benchmark/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 3 ay
Haberde "Yonga seti tarafında Exynos 7885 görüyoruz. 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran yonga setinin" demişsiniz.
Exynos 7885, 4+4 çekirdek değil, 2+6 çekirdek.
Yani 4 tane Cortex-A73 + 4 tane Cortex-A53 değil,
2 tane Cortex-A73 + 6 tane Cortex-A53...
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CWaRRioR 3 ay
Type C bağlantısıyla harici ekran olarak da kullanılsa nefis olurmuş. Hatta Dex olayını kendi üzerinde de yürütebilmeli, Ubuntu kullanımına izin vermeli.
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Theologist 3 ay
Samsung tablet işinde çok çok kötü, hemen her modelini kullandım, 12 ve 10 inch note tabletlerden tutun Windows tabletlerine kadar ama cidden çok kötü.
Yazılım olarak çok kötü, donanım olarak çok kısa ömürlü, bir süre sonra donmalar, ağırlaşmalar, şarj sorunları vs.
Samsung tabletlerden uzak durunuz.
Tablet işinde hakkını veren cihazlar iPad’lerdir en azından daha uzun ömürlüler.
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Fakirdepocu 3 ay
arayuzu o kadar kullanissiz geliyor ki insanin para veresi gelmiyor samsung tabletlerine.
Zaten fiyatlari da ucuk o yuzden haketmiyor.
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renega 3 ay
Bir tablete 2 binden fazla vermektense televizyon almak daha mantıklı zaten teleizyon gibi 17 inc.
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