Samsung Galaxy View 2 detaylanıyor

Samsung’un 2015 yılında piyasaya sürdüğü ancak ilgi görmediği için yüksek satış rakamlarına ulaşamayan Galaxy View tablet modelinin devamı geliyor. Tablet benchmark testlerinde kendisini gösterdi.

Galaxy View 2 özellikleri

Galaxy View 2 modelinin 17.5 inçlik bir ekrana sahip olacağı ifade ediliyor. Çözünürlük konusunda bir bilgi yok ancak Full HD veya 2560x1440 piksel çözünürlükten birisinin tercih edileceği tahmin ediliyor.

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Yonga seti tarafında Exynos 7885 görüyoruz. 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran yonga setinin ilk modele göre performansı oldukça yukarı çekeceğini söyleyebiliriz. 3GB RAM kapasitesi tableti daha çok orta seviyeye hitap eder hale getiriyor.

Bunlar haricinde net bilgiler yok ancak ilk nesle yakın özellikler olacağını söyleyebiliriz zira Galaxy View daha çok büyük ekranda içerik tüketimine yönelik hazırlanmış bir tablet. Bu bakımdan üst seviye özellikler beklemek mümkün değil. 64GB kapasite, 8MP çözünürlüğünde kamera ve 6000mAh üzerinde bir batarya ihtimaller arasında. Şimdilik tabletin ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor.