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Samsung Galaxy Xcover serisi geri dönüyor

Samsung’un dayanıklılık odaklı Xcover serisinin son modelini 2017 yılında gördük. Bugün ortaya çıkan FCC sertifikası ise Xcover 5 modeli ile serinin geri döneceğini ortaya çıkardı.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung Galaxy Xcover serisi geri dönüyor
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Samsung’un Galaxy Xcover serisi, dayanıklılık odaklı telefon arayışında olanlara tanıdık gelecektir. En son 2017 yılında Xcover 4 modelini görme şansı yakaladık. O zamandan bu yana, seri hakkında herhangi bir bilgi gelmedi. Samsung’un değişen ürün gamı arasında Xcover da unutulmuştu. Ancak görünen o ki Xcover 5 modeliyle seri yeniden doğuyor.

FCC’de görüldü

SM-G398FN/DS model numaralı bir Samsung akıllı telefon, FCC sertifikasında görüldü. Model numarasının Xcover 5’e ait olduğu tahmin ediliyor. Sertifikadan elde edilen tek bilgi ise cihazın 2800 mAh batarya ile geleceği. Bu batarya kapasitesi Xcover 4 ile aynı seviyede. FCC sertifikası dışında geçtiğimiz günlerde sızdırılan Geekbench testinde ise Exynos 7885 yonga seti, 3 GB RAM ve Android Pie işletim sistemi ile geleceği görüldü.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Hollandalı bir teknoloji mağazası olan Centralpoint, web sitesinde Samsung Galaxy Xcover 4S modelini yanlışlıkla listeledi. Listelemede cihazın fiyatı 250 Euro ve çıkış tarihi 4 Haziran 2019 olarak gözüküyordu. Model numarası ise SM-G938 şeklindeydi. Daha sonrasında ürün siteden kaldırıldı.

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Kısacası elimizde net bilgiler olmasa da Samsung’un yeni bir Xcover modeli geliştirdiği ortada. En son 2018 yılında Xcover 5’e ait olduğu belirtilen görseller sızdırılmıştı ancak oradan bir şey çıkmadı. Bu sefer FCC sertifikası, Geekbench testi ve sitede listelenmesi birleştirilince yakın zamanda yeni Xcover’ı göreceğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz.


https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_xcover_5_fcc-news-37228.php Yorum Yaz
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