Honor Magic V4’ün çıkış tarihi netleşmeye başladı

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Oppo, katlanabilir telefon pazarındaki rekabeti kızıştırmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni modeli Oppo Find N5, 20 Şubat’ta tanıtılacak ve tasarımıyla rakiplerine meydan okuyacak. Ancak Oppo yalnız değil, Çinli üreticiler arasında Honor, Vivo ve Huawei de yeni nesil katlanabilir cihazlarıyla sahne almaya hazırlanıyor. Bu yarışta özellikle Honor’un Magic V4 modeli büyük bir merakla bekleniyor.

Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre Honor Magic V4, Mayıs sonunda ya da en geç Haziran başında kullanıcılarla buluşacak. Magic V3’ün ultra ince tasarımıyla dikkat çekmesinin ardından, yeni modelin de bu konuda sınırları zorlaması bekleniyor. Oppo Find N5’in sadece 8.93 mm kalınlığa sahip olacağı düşünüldüğünde, Honor’un bu unvanı geri almak için daha hafif ve ince bir cihaz üzerinde çalıştığı tahmin ediliyor. Yeni modelin, gelişmiş malzeme kullanımı ve daha yenilikçi bir menteşe tasarımıyla geleceği konuşuluyor.

Henüz teknik özellikler kesinleşmiş değil ancak sızıntılara göre cihazın gücünü Snapdragon 8 Elite işlemciden alacağı iddia ediliyor. Bunun yanı sıra, batarya kapasitesinin 6.000mAh seviyesinde olacağı öne sürülüyor. Tanınmış teknoloji kaynaklarından biri olan Smart Pikachu, Magic V Flip 2’nin de 2025’in ilk yarısında piyasaya sürülebileceğini belirtiyor.

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Geçmiş modellere bakacak olursak, Honor Magic V3’ün 7.92 inçlik katlanabilir OLED ekranı ve 6.43 inçlik dış ekranı, her ikisinde de 120Hz yenileme hızı sunmasıyla öne çıktığını hatırlıyoruz. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili bu model, 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama kapasitesiyle güçlü bir donanıma sahipti. 5.150mAh batarya kapasitesiyle de uzun kullanım ömrü vadeden cihaz, 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunuyordu. Kamera tarafında ise OIS destekli 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açı lens ve 3.5x optik yakınlaştırma sunan 50 MP periskop telefoto kamera yer alıyordu. Ön kameralar ise hem iç hem de dış ekran için 20 MP çözünürlükteydi.

Magic V4, bu güçlü donanımın üstüne yeni nesil geliştirmeler ekleyerek rekabette öne çıkmaya hazırlanıyor. Özellikle ince tasarım, yüksek pil kapasitesi ve güçlü işlemcisiyle amiral gemisi seviyesinde bir deneyim sunması bekleniyor. Önümüzdeki haftalarda cihaz hakkında daha fazla detayın ortaya çıkmasıyla, Honor’un bu modelle nasıl bir strateji izleyeceği netleşecek.

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