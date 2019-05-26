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Asus Zenfone Max Pro (M1)'in global Android Pie güncellemesi dağıtılıyor

Asus Zenfone Max Pro (M1) için Android Pie güncelleme programı geçtiğimiz ay başladı. Ancak sadece ZB601KL numaralı modellere dağıtıldı. Bugün ise global olarak tüm modellere yayınlanıyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Asus Zenfone Max Pro (M1)'in global Android Pie güncellemesi dağıtılıyor
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Asus’un pil ömrü odaklı Zenfone Max Pro (M1) modeli ülkemizde de satılan ve kullanıcılar tarafından beğeni kazanan telefonlardan biri. Zenfone Max Pro (M1) için Android Pie güncellemesi de geçtiğimiz ay yayınlanmaya başlamıştı. Ancak sadece Hindistan menşeili ZB601KL modeli için yayınlanan bu güncelleme, ülkemiz dahil birçok pazarda deneyimlenemedi. Bugün ise global olarak tüm Asus Zenfone Max Pro (M1) modellerine Android Pie güncellemesi dağıtılmaya başlandı.

Mayıs 2019 güvenlik güncellemesi de mevcut

16.2010.1905.053 versiyon numaralı yeni güncelleme 1.5 GB boyutunda. İçerisinde Mayıs 2019 güvenlik güncellemesini de barındırıyor. Ayrıca kullanıcılar tarafından belirtilen bazı sorunların bu güncelleme ile giderildiği de belirtilmiş. Örneğin PUBG Mobile’daki HD grafik seçeneği ve arama bekleme sorunlarının düzeltildiği söyleniyor.

Güncelleme global olarak yayınlandığı için kademeli olarak dağıtılacaktır. Yani şu an için cihazınızda görememeniz normal. Güncellemeyi kontrol etmek istiyorsanız Ayarlar > Sistem > Sistem Güncellemeleri kısmını kullanabilirsiniz. Güncellemenin tüm cihazlara dağıtılmasının yaklaşık bir hafta sürebileceğini söyleyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Samsung iki yeni katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor"

Asus Zenfone Max Pro (M1), 2018 yılının Mayıs ayında çıktı. Snapdragon 636 yonga seti, 5.99 inç 2160x1080 piksel ekran, 6 GB’a kadar RAM, 128 GB’a kadar depolama ve en önemlisi 5000 mAh boyutunda batarya gibi özelliklere sahip olan bir model. Android Pie güncellemesiyle cihazın kullanım ömrü daha da uzayacaktır.


https://www.gizchina.com/2019/05/25/asus-zenfone-max-pro-m1-global-android-9-pie-update-is-rolling-out/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
intel7mix 1 hf.
Asus tasarımları çok kötü ve daha iyi tasarım etmeleri lazım.
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kuruwa 2 hf.
zenfone 3 ler öksüz hala.
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