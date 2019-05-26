Asus Zenfone Max Pro (M1)'in global Android Pie güncellemesi dağıtılıyor

Mayıs 2019 güvenlik güncellemesi de mevcut
16.2010.1905.053 versiyon numaralı yeni güncelleme 1.5 GB boyutunda. İçerisinde Mayıs 2019 güvenlik güncellemesini de barındırıyor. Ayrıca kullanıcılar tarafından belirtilen bazı sorunların bu güncelleme ile giderildiği de belirtilmiş. Örneğin PUBG Mobile’daki HD grafik seçeneği ve arama bekleme sorunlarının düzeltildiği söyleniyor.
Güncelleme global olarak yayınlandığı için kademeli olarak dağıtılacaktır. Yani şu an için cihazınızda görememeniz normal. Güncellemeyi kontrol etmek istiyorsanız Ayarlar > Sistem > Sistem Güncellemeleri kısmını kullanabilirsiniz. Güncellemenin tüm cihazlara dağıtılmasının yaklaşık bir hafta sürebileceğini söyleyebiliriz.Ayrıca Bkz. "Samsung iki yeni katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor"
Asus Zenfone Max Pro (M1), 2018 yılının Mayıs ayında çıktı. Snapdragon 636 yonga seti, 5.99 inç 2160x1080 piksel ekran, 6 GB’a kadar RAM, 128 GB’a kadar depolama ve en önemlisi 5000 mAh boyutunda batarya gibi özelliklere sahip olan bir model. Android Pie güncellemesiyle cihazın kullanım ömrü daha da uzayacaktır.
https://www.gizchina.com/2019/05/25/asus-zenfone-max-pro-m1-global-android-9-pie-update-is-rolling-out/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle