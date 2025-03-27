Samsung One UI 7.0 için güncelleme takvimi paylaşıldı

One UI 7.0 takvimi paylaşıldı
Samsung'un paylaştığı listeye göre One UI 7.0 güncellemesi ilk olarak 10 Nisan'da Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modellerine sunulacak. 17 Nisan'da ise, Galaxy S22 serisi ve Galaxy S23 FE modellerinin yeni sürüme güncellenmesi bekleniyor. Ayrıca Samsung, Galaxy tabletler için de güncelleme takvimini netleştirdi.
Buna göre, Galaxy Tab S10 serisi modeller güncellemeyi Nisan 2025'in ortasında alacak. Bir hafta sonra Galaxy Tab S9 serisi için de dağıtım başlayacak. Galaxy Tab S8 serisi ise Nisan ayının sonuna doğru güncellemeye kavuşacak. Diğer Galaxy tabletlerin One UI 7 güncellemesini alması ise Mayıs 2025'te gerçekleşecek.
Bu güncelleme planının Çek Cumhuriyeti için geçerli olacağını söyleyelim. Ancak Samsung'un ABD için de 10 Nisan’da güncellemeye başlayacağı biliniyor. Dolayısıyla küresel küresel çapta geçerli olduğunu görebiliriz.
One UI 7.0 beklenen yenilikler
Samsung’un One UI 7.0 güncellemesiyle birlikte arayüz ve yapay zeka tarafında önemli yenilikler sunması bekleniyor. Güncelleme, daha akıcı animasyonlar, iki sayfalı yeni Hızlı Panel, tek elle kullanım için yeniden tasarlanan kamera uygulaması ve güncellenmiş stok uygulama simgeleri gibi değişiklikler içeriyor.
Bunun yanında yeni şarj ve ekran kilidi açma animasyonları, büyük klasör desteği, yeni widget'lar, pil simgesi güncellemesi, arka plan bulanıklığında iyileştirmeler ve hap şeklinde görev çubuğu gibi tasarım değişiklikleri bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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