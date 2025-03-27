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    Samsung One UI 7.0 için güncelleme takvimi paylaşıldı

    Samsung, One UI 7 güncellemesi için yeni bir dağıtım takvimi paylaştı. Peki Android 15 tabanlı One UI 7, Galaxy S24, Galaxy S23 ve FE modellerine ne zaman gelecek? İşte detaylar...
    Samsung One UI 7.0 için güncelleme takvimi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 7 güncellemesi için yeni bir dağıtım takvimi açıkladı. Şirketin Çek Cumhuriyeti resmi web sitesinde paylaşılan bilgilere göre, güncelleme çok yakında Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modellerine sunulacak. Daha sonrasında ise Galaxy S24 FE, Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 modellerine genişlemesi planlanıyor.

    One UI 7.0 takvimi paylaşıldı

    Samsung'un paylaştığı listeye göre One UI 7.0 güncellemesi ilk olarak 10 Nisan'da Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modellerine sunulacak. 17 Nisan'da ise, Galaxy S22 serisi ve Galaxy S23 FE modellerinin yeni sürüme güncellenmesi bekleniyor. Ayrıca Samsung, Galaxy tabletler için de güncelleme takvimini netleştirdi.

    Buna göre, Galaxy Tab S10 serisi modeller güncellemeyi Nisan 2025'in ortasında alacak. Bir hafta sonra Galaxy Tab S9 serisi için de dağıtım başlayacak. Galaxy Tab S8 serisi ise Nisan ayının sonuna doğru güncellemeye kavuşacak. Diğer Galaxy tabletlerin One UI 7 güncellemesini alması ise Mayıs 2025'te gerçekleşecek.

    Bu güncelleme planının Çek Cumhuriyeti için geçerli olacağını söyleyelim. Ancak Samsung'un ABD için de 10 Nisan’da güncellemeye başlayacağı biliniyor. Dolayısıyla küresel küresel çapta geçerli olduğunu görebiliriz.

    One UI 7.0 beklenen yenilikler

    Samsung’un One UI 7.0 güncellemesiyle birlikte arayüz ve yapay zeka tarafında önemli yenilikler sunması bekleniyor. Güncelleme, daha akıcı animasyonlar, iki sayfalı yeni Hızlı Panel, tek elle kullanım için yeniden tasarlanan kamera uygulaması ve güncellenmiş stok uygulama simgeleri gibi değişiklikler içeriyor.

    Bunun yanında yeni şarj ve ekran kilidi açma animasyonları, büyük klasör desteği, yeni widget'lar, pil simgesi güncellemesi, arka plan bulanıklığında iyileştirmeler ve hap şeklinde görev çubuğu gibi tasarım değişiklikleri bulunuyor.

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