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Samsung, Gear A'nın özelliklerini ve yeni Tizen işletim sisteminin detaylarını paylaştı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung, Gear A'nın özelliklerini ve yeni Tizen işletim sisteminin detaylarını paylaştı
 
Samsung, Hindistanda düzenlediği Tizen Developer Summit 2015 etkinliğinde hem Tizen işletim sisteminin geleceği hem de bu sistemi kullanacak Gear A akıllı saati ile ilgili bilgileri paylaştı.
İlk olarak Tizen ile başlayacak olursak, etkinlikte işletim sisteminin 2.4 sürümü ve 3.0 sürümü ile ilgili notlar paylaşıldı. Özellikle Samsung'un J serisinde kullanılan işletim sistemi yeni güncelleme ile birlikte kolay kurulum, paylaşma seçeneklerinin geliştirilmesi ve gelişmiş mesajlaşma gibi özellikler kazanacak. Kolay kurulum seçeneğini bugün Android cihazlarda gördüğümüz , tek bir Google hesabı ile tüm servisleri kullanma yöntemine benzetebiliriz. Yeni sürümde Tizen'de kurulum sırasında oluşturulacak bir hesap ile birlikte bir çok uygulamayı kullanmanıza izin verecek. Paylaşım seçeneklerinin geliştirilmesi ve gelişmiş mesajlaşma özellikleri ise dosya paylaşımında boyut sınırının kaldırılması, paylaşılan 30 MB'dan ufak dosyaların bulut sunucuda yedeklenmesi, bilgi paylaşımının kolaylaştırılması gibi yenilikler içeriyor.
Samsung, Gear A'nın özelliklerini ve yeni Tizen işletim sisteminin detaylarını paylaştı
 
Tizen işletim sisteminin 3.0 sürümü ise 2015 sonu veya gelecek yılın başlarında kullanıcılara sunulacak. Bu sürümde ise 64-bit işlemci desteği, bir cihazda birden fazla kullanıcı desteği ve Nesnelerin interneti için geliştirilmiş altyapı özellikleri bulunacak. Bunun yanında uygulama açılış sürelerinin azalacağı ve güvenlik konusunda da yeniliklerin geleceği konuşuluyor. 
Diğer yandan etkinlikte 13 Ağustosta duyurusu yapılması beklenen Gear A hakkında da bazı bilgiler paylaşıldı. Yine Tizen işletim sisteminin 2.3.1 sürümünü kullanan akıllı saat yuvarlak ekranda 360x360 piksel çözünürlük, çift çekirdekli Exynos 3472 çipset, 768 MB bellek, 4 GB depolama ve 250 mAh batarya kapasitesi gibi özelliklere sahip olacak. Bunun yanında akıllı saatte Bluetooth 4.1 ve Wi-Fi 802.11n bağlantı seçeneklerinin yanında nabız sensörü , jiroskop, GPS ve barometre de yer alacak.

http://www.gsmarena.com/samsung_details_future_tizen_versions-news-13325.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alemburda34 4 yıl
Saat olayı patladı. Pil olayı çözülene kadar insanlar artık sık şarj etmekten sıkıldı.
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Guest-A3D65071E 4 yıl
Tizen gelsin ilk alacaklardanım.
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theyapici 4 yıl
note 5 ile hediye ederler buyuk ıhtımal
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