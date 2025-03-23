Tam Boyutta Gör Yeni bir rapora göre, Apple, önümüzdeki iki yıl içinde görsel yapay zeka gibi Apple Intelligence özelliklerinin saatten kullanılabilmesi için Apple Watch'a kamera eklemeyi düşünüyor.

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Gurman'a göre kameralar standart modeller için ekranın içinde olacakken, Ultra modelinde dijital crown ve düğmenin yanında yer alacak. Apple Watch, kameralarla birlikte dış dünyayı görebilecek ve yapay zekayı kullanarak ilgili bilgileri sunabilecek.

Apple Watch’a geleceği söylenen Visual Intelligence, iPhone 16 serisiyle tanıtıldı ve iOS 18.4 sürümüyle iPhone 15 Pro modellere geldi. Görsel Zeka, iPhone’un Kamera Denetimi veya Eylem düğmesine basarak bir restoran veya işletme hakkında bilgi almak, yabancı dilde bir yazıyı çevirmek, metnin sesli okunmasını sağlamak, bitkileri ve hayvanları belirlemek ve daha birçok şeyi yapay zeka aracılığıyla hızlıca yapmayı mümkün kılıyor.

Apple'ın gelecekteki AirPods modellerine de küçük kameralar eklemeyi planladığı söyleniyor. Kameralar hem Apple Watch'a hem de AirPods'a daha fazla yapay zeka özelliği getirecek ve Apple'ın pazardaki diğer yapay zeka destekli giyilebilir cihazlarla daha iyi rekabet etmesini sağlayacak.

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Apple Watch'a kamera ve yapay zeka gelebilir