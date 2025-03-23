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    Apple Watch'a kamera ve yapay zeka gelebilir

    Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın saate kamera yerleştirmek üzerine çalıştığını söylüyor. 2027 Apple Watch modellerinde gelmesi beklenen kamera, Apple Intelligence özelliklerine erişim sağlayacak.
    kameralı apple watch Tam Boyutta Gör
    Yeni bir rapora göre, Apple, önümüzdeki iki yıl içinde görsel yapay zeka gibi Apple Intelligence özelliklerinin saatten kullanılabilmesi için Apple Watch'a kamera eklemeyi düşünüyor.

    Gurman'a göre kameralar standart modeller için ekranın içinde olacakken, Ultra modelinde dijital crown ve düğmenin yanında yer alacak. Apple Watch, kameralarla birlikte dış dünyayı görebilecek ve yapay zekayı kullanarak ilgili bilgileri sunabilecek.

    Apple Watch’a geleceği söylenen Visual Intelligence, iPhone 16 serisiyle tanıtıldı ve iOS 18.4 sürümüyle iPhone 15 Pro modellere geldi. Görsel Zeka, iPhone’un Kamera Denetimi veya Eylem düğmesine basarak bir restoran veya işletme hakkında bilgi almak, yabancı dilde bir yazıyı çevirmek, metnin sesli okunmasını sağlamak, bitkileri ve hayvanları belirlemek ve daha birçok şeyi yapay zeka aracılığıyla hızlıca yapmayı mümkün kılıyor.

    Apple'ın gelecekteki AirPods modellerine de küçük kameralar eklemeyi planladığı söyleniyor. Kameralar hem Apple Watch'a hem de AirPods'a daha fazla yapay zeka özelliği getirecek ve Apple'ın pazardaki diğer yapay zeka destekli giyilebilir cihazlarla daha iyi rekabet etmesini sağlayacak.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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