Samsung Nijerya, iPhone üzerinden tweet attığı anlaşılınca hesabını kapattı

Twitter hesabını kapattılar
“iPhone için Twitter” yazısıyla birlikte görülen tweet, kısa süre sonra silindi. Bununla yetinmeyen Samsung Nijerya, Twiter hesabını tamamıyla kapattı. Sabah saatlerine doğru hesap tekrar açıldı ancak haber çoktan büyük bir kitleye yayılmıştı. MKBHD’nin yaptığı paylaşım altına konuyla ilgili birçok mesaj geldi. Bunlardan en ilginci Luca Hammer isimli kullanıcının paylaştığı, Samsung Nijerya hesabının analizini içeren görseller. Luca Hammer’ın paylaşımına göre görünen o ki Samsung Nijerya ilk defa iPhone kullanmamış. Hesap üzerinden atılan son 3200 tweetin 331 tanesi iPhone için Twitter kullanılarak paylaşılmış.
Benzeri olaylar daha öncesinde de yaşanmıştı. Örneğin Wonder Woman filminin yıldızı Gal Gadot, Huawei Mate 10 Pro modeliyle ilgili bir tweeti iPhone üzerinden atmıştı. Hatta birkaç yıl önce iPhone 6’nın bükülmesiyle dalga geçen LG, o tweeti de iPhone üzerinden paylaşmıştı. Kısacası “iPhone için Twitter” bilgilendirmesi birçok firmayı eğlenceli bir duruma sokmayı başardı.
https://9to5mac.com/2018/12/02/samsung-tweets-galaxy-note-9-praise-from-iphone/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ha bir iPhone kullanıcısı olarak iOS benim kullanım şeklime uymuyor esasında. Çünkü ben kabloyu takıp ya da bluetoothu açıp doğrudan veri alıp gönderemiyorum, dosya sistemine erişemiyorum bu gibi yönleri can sıkıcı. Ama bir taraftan da düzenli, hızlı ve pratik olan aynı zamanda da yıllarca güncel kalabilecek bir cihaz da istiyorum. Bunların hepsini bir arada sunabilen tek ürün iPhone. Dolayısıyla özgür kullanımdan bu sebeple feragat etmek zorunda kalıyorum.
Belki de Samsung CEO'su bile evinde gizli gizli iPhone kullanıyordur.
Kapitalistlerin yüksek sesle,
Nasyonalistlerin kısık sesle,
Anarşistlerin gizlice dinlediği bir efsanedir.
Yok bu böyle değildi..