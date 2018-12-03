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Samsung Nijerya, iPhone üzerinden tweet attığı anlaşılınca hesabını kapattı

Samsung Galaxy Note 9’un SuperAmoled ekran teknolojisi ile ilgili bir tweetin iPhone üzerinden atıldığı fark edilince, paylaşımın sahibi Samsung Nijerya Twitter hesabını kapattı.
5 ay
15,4b
1
38
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung Nijerya, iPhone üzerinden tweet attığı anlaşılınca hesabını kapattı
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Dün akşam saatlerinde Samsung Nijerya, Galaxy Note 9 modelinin SuperAmoled ekranını tanıtan bir tweet atmıştı. Daha sonrasında ünlü YouTube yayıncısı MKBHD tarafından, tweetin iPhone üzerinden atıldığı fark edildi. Bunun üzerine olay sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

Twitter hesabını kapattılar

“iPhone için Twitter” yazısıyla birlikte görülen tweet, kısa süre sonra silindi. Bununla yetinmeyen Samsung Nijerya, Twiter hesabını tamamıyla kapattı. Sabah saatlerine doğru hesap tekrar açıldı ancak haber çoktan büyük bir kitleye yayılmıştı. MKBHD’nin yaptığı paylaşım altına konuyla ilgili birçok mesaj geldi. Bunlardan en ilginci Luca Hammer isimli kullanıcının paylaştığı, Samsung Nijerya hesabının analizini içeren görseller. Luca Hammer’ın paylaşımına göre görünen o ki Samsung Nijerya ilk defa iPhone kullanmamış. Hesap üzerinden atılan son 3200 tweetin 331 tanesi iPhone için Twitter kullanılarak paylaşılmış.

Samsung Nijerya, iPhone üzerinden tweet attığı anlaşılınca hesabını kapattı
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Benzeri olaylar daha öncesinde de yaşanmıştı. Örneğin Wonder Woman filminin yıldızı Gal Gadot, Huawei Mate 10 Pro modeliyle ilgili bir tweeti iPhone üzerinden atmıştı. Hatta birkaç yıl önce iPhone 6’nın bükülmesiyle dalga geçen LG, o tweeti de iPhone üzerinden paylaşmıştı. Kısacası “iPhone için Twitter” bilgilendirmesi birçok firmayı eğlenceli bir duruma sokmayı başardı.


https://9to5mac.com/2018/12/02/samsung-tweets-galaxy-note-9-praise-from-iphone/ Yorum Yaz
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damn2u 5 ay en beğenilen
Zaten bu tarz işler de çalışanlar işten anlayan, donanım/yazılım manyağı tipler değil memur tarzı düz mantık adamlar oluyor genellikle. Onların da iPhone kullanması gayet normal bana göre.
Zaten bu tarz işler de çalışanlar işten anlayan, donanım/yazılım manyağı tipler değil memur tarzı düz mantık adamlar oluyor genellikle. Onların da iPhone kul...
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1 Yanıt Yanıtla +42
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Symbianist 5 ay
Samsung'un kendi çalışanı bile telefonunu kullanmıyor. Yıllar önce de bir benzeri Microsoft cephesinde yaşanmıştı. Windows Phone'dan sorumlu başkan yardımcısı Joe Belfiore'un da iPhone kullandığı ortaya çıkmıştı. Bu tamamen Apple'ın sunduğu kullanıcı deneyiminin başarısıdır. Herkes sonuçta telefonunu bağlayıp doğrudan veri atmıyor ya da dosya sistemine girip şurayı kurcalayayım ekleme yapayım demiyor. Zaten kullanıcıların büyük kısmı pratik ve kolay kullanımı öncelik olarak gördüğü için iPhone'u tercih ediyor. Tüketicilerin gözünde iPhone'u diğer telefonlardan ayıran nokta bu. Ayrıca bu Samsung için ilk de değil. Daha önce de Samsung'un reklam yüzü olan Ksenia Sobchak da iPhone kullanırken yakalanmıştı. Hatta marka imajını zedelediği için Samsung dava açmıştı.
Ha bir iPhone kullanıcısı olarak iOS benim kullanım şeklime uymuyor esasında. Çünkü ben kabloyu takıp ya da bluetoothu açıp doğrudan veri alıp gönderemiyorum, dosya sistemine erişemiyorum bu gibi yönleri can sıkıcı. Ama bir taraftan da düzenli, hızlı ve pratik olan aynı zamanda da yıllarca güncel kalabilecek bir cihaz da istiyorum. Bunların hepsini bir arada sunabilen tek ürün iPhone. Dolayısıyla özgür kullanımdan bu sebeple feragat etmek zorunda kalıyorum.
Belki de Samsung CEO'su bile evinde gizli gizli iPhone kullanıyordur.
Samsung'un kendi çalışanı bile telefonunu kullanmıyor. Yıllar önce de bir benzeri Microsoft cephesinde yaşanmıştı. Windows Phone'dan sorumlu başkan yardımcısı ...
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Ribas0 5 ay
iPhone,
Kapitalistlerin yüksek sesle,
Nasyonalistlerin kısık sesle,
Anarşistlerin gizlice dinlediği bir efsanedir.
Yok bu böyle değildi..

iPhone,Kapitalistlerin yüksek sesle,Nasyonalistlerin kısık sesle,Anarşistlerin gizlice dinlediği bir efsanedir.Yok bu böyle değildi..
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cabriyo 5 ay
note 9 umla gülüp geçiyorum. ayfon, telefondan beklentisi az olan adamın telefonu. samsung note serisi telefonda son nokta.
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Krone 5 ay
Kullandığı telefondan dolayı insanları sınıflara ayıran androidçiler aynştayn iphonecular bilmem ne yazan zeka küpleri çok acınası.
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defiantman 5 ay
Bu iyiymiş gerçekten :)
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dr20mouse 5 ay
iOS kısıtlı olduğu sürece benim işime YARAMAZ bu yüzden yaşa özgür Android!
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DPLALİ 5 ay dr20mouse
Bence yaşasın Jailbreak! Jailbreak ile Android’den daha özgür olabiliyorsunuz.
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Ohol Oula 5 ay

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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unforgiven1127 5 ay
3 yildir Samsung s7 kullaniyorum isyerinden ayfon 7 verdiler elime almiyorum nasil kullanici dusmani bir telefondur arkadas insan neden eziyet cekip ayfon kullanir ki
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MaSSive 5 ay
Eski hayvanat bahçesi müdürünün, Tübitak başkanlığı yaptığı Ülke de, yok Samsung Nijerya yetkilisi iphone kullanmışta, milyar dolarlık şirketlerin bu posizyonda ki çalışanlarının vizyonu, backround u iş bilirliği, bilmezliği kullandığı marka, platform ile kıyas alıp, üzerine alınıp, bizim fanatikler de kendine bundan pay çıkartıp birbirine ahkam kesiyor. .
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Bay Robot 5 ay
Evet bu haberde apple nijerya samsung üzerinden atmış olsa, apple’ın yere gömüleceği yerden yere vurulacağı ios’ın çöplüğü kalmazdı...
Ama olay zamzung teknolojiden anlayan zamzung kullanırmış.
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Vega 5 ay
Blokladım. Boş herif.
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