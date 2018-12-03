Samsung Nijerya, iPhone üzerinden tweet attığı anlaşılınca hesabını kapattı

Dün akşam saatlerinde Samsung Nijerya, Galaxy Note 9 modelinin SuperAmoled ekranını tanıtan bir tweet atmıştı. Daha sonrasında ünlü YouTube yayıncısı MKBHD tarafından, tweetin iPhone üzerinden atıldığı fark edildi. Bunun üzerine olay sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

Twitter hesabını kapattılar

“iPhone için Twitter” yazısıyla birlikte görülen tweet, kısa süre sonra silindi. Bununla yetinmeyen Samsung Nijerya, Twiter hesabını tamamıyla kapattı. Sabah saatlerine doğru hesap tekrar açıldı ancak haber çoktan büyük bir kitleye yayılmıştı. MKBHD’nin yaptığı paylaşım altına konuyla ilgili birçok mesaj geldi. Bunlardan en ilginci Luca Hammer isimli kullanıcının paylaştığı, Samsung Nijerya hesabının analizini içeren görseller. Luca Hammer’ın paylaşımına göre görünen o ki Samsung Nijerya ilk defa iPhone kullanmamış. Hesap üzerinden atılan son 3200 tweetin 331 tanesi iPhone için Twitter kullanılarak paylaşılmış.

Benzeri olaylar daha öncesinde de yaşanmıştı. Örneğin Wonder Woman filminin yıldızı Gal Gadot, Huawei Mate 10 Pro modeliyle ilgili bir tweeti iPhone üzerinden atmıştı. Hatta birkaç yıl önce iPhone 6’nın bükülmesiyle dalga geçen LG, o tweeti de iPhone üzerinden paylaşmıştı. Kısacası “iPhone için Twitter” bilgilendirmesi birçok firmayı eğlenceli bir duruma sokmayı başardı.

https://9to5mac.com/2018/12/02/samsung-tweets-galaxy-note-9-praise-from-iphone/