Honor X9c tanıtıldı: Sağlamlığı ve dev piliyle dikkat çekiyor

Sağlam kasasıyla dikkat çeken Honor X9c, 2 metre mesafeden düşmelere dayanıklılığı ile şirketin şimdiye kadarki en dayanıklı telefonu olma özelliği taşıyor. SGS'nin Kapsamlı Dayanıklılık tablolarında ilk sırada yer alan telefonunun dış yüzeyinin çizilmelere karşı dayanıklı olduğu belirtiliyor. Honor, telefonun çelik yünü ile 3.000 kez ovularak test edildiğini söylüyor. Telefon ayrıca, daha önce duymadığımız IP65M sertifikasıyla su jetlerine karşı 360 derece koruma sunuyor.
Honor X9c ekran tarafında, 6.78 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızı ve 1.224 x 2.700 piksel çözünürlük sunan kavisli OLED ekran ile geliyor. 10 bit renk gösterebilen panel, 4000 nite kadar tepe parlaklık seviyesine çıkabiliyor.
Kamera tarafında ise 1/1,67 inç sensöre ve OIS desteğine sahip 108 MP ana kamera yer alıyor. Bu kamera, 9'a 1 gruplanabilen pikseller ile sensör içi kayıpsız 3x yakınlaştırma yapabiliyor ve 4K video kaydedebiliyor. Ana kamera 5 MP ultra geniş açı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise, önceki modelden farklı olarak hap şeklinde kamera deliğinin içerisinde 16 MP selfie kamerası yer alıyor.
Honor X9c fiyatı
Selefiyle aynı Snapdragon 6 Gen 1 çipsetinden güç alan Honor X9c üç farklı RAM ve depolama seçeneğiyle geliyor: 8/256GB, 12/256GB ve 12/512GB. Malezya ve Singapur'da satışa çıkan telefonun 12/256 GB modeli Malezya'da 340 dolar, 12/512GB modeli ise 390 dolar fiyattan satışa sunulmuş durumda. Telefonun ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.
Honor X9c özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, 1224 x 2700 piksel, 4000 nit, 120Hz, AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 6 Gen 1
- Bellek: 8GB / 12GB RAM
- Depolama: 256GB / 512GB
- Arka kamera: 108MP f/1.8 (ana) + 5MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 16MP f/2.5
- Batarya: 6600 mAh, 66W kablolu hızlı şarj
- Bağlantı ve diğer WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, stereo hoparlör
- İşletim sistemi: Android 14, MagicOS 8.0
- Boyut ve ağırlık: 162.8 x 75.5 x 8 mm, 189 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über