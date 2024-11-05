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    Honor X9c tanıtıldı: Sağlamlığı ve dev piliyle dikkat çekiyor

    Honor, orta segmente hitap eden Honor X9c modelini tanıttı. 6.600 mAh kapasiteli pili ve dayanıklı gövdesiyle dikkat çeken telefonun fiyatı ve özellikleri neler?
    Honor X9c tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Honor, orta segmente hitap eden Honor X9c modelini tanıttı. Geçtiğimiz sene tanıtılan X9b modelinin takipçisi olan telefon, yüksek pil kapasitesi ve dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. Telefon neler sunuyor yakından bakalım.

    Sağlam kasasıyla dikkat çeken Honor X9c, 2 metre mesafeden düşmelere dayanıklılığı ile şirketin şimdiye kadarki en dayanıklı telefonu olma özelliği taşıyor. SGS'nin Kapsamlı Dayanıklılık tablolarında ilk sırada yer alan telefonunun dış yüzeyinin çizilmelere karşı dayanıklı olduğu belirtiliyor. Honor, telefonun çelik yünü ile 3.000 kez ovularak test edildiğini söylüyor. Telefon ayrıca, daha önce duymadığımız IP65M sertifikasıyla su jetlerine karşı 360 derece koruma sunuyor.

    Honor X9c tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Honor X9c'nin diğer güçlü olduğu alan bataryası. X9b modeliyle 5.800 mAh kapasite sunan ve birçok rakibinin önünde olan telefon, X9c ile çıtayı biraz daha yükselterek 6.600 mAh kapasite sunuyor. Honor'un iddiasına göre telefon, yüksek pil kapasitesiyle 26 saate kadar çevrimiçi video oynatabiliyor. Honor X9c, şarj hızı konusunda da selefinin önüne geçiyor ve 35W'tan 66W'a yükseltilen şarj hızı sunuyor.

    Honor X9c ekran tarafında, 6.78 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızı ve 1.224 x 2.700 piksel çözünürlük sunan kavisli OLED ekran ile geliyor. 10 bit renk gösterebilen panel, 4000 nite kadar tepe parlaklık seviyesine çıkabiliyor.

    Kamera tarafında ise 1/1,67 inç sensöre ve OIS desteğine sahip 108 MP ana kamera yer alıyor. Bu kamera, 9'a 1 gruplanabilen pikseller ile sensör içi kayıpsız 3x yakınlaştırma yapabiliyor ve 4K video kaydedebiliyor. Ana kamera 5 MP ultra geniş açı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise, önceki modelden farklı olarak hap şeklinde kamera deliğinin içerisinde 16 MP selfie kamerası yer alıyor.

    Honor X9c tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Honor X9c fiyatı

    Selefiyle aynı Snapdragon 6 Gen 1 çipsetinden güç alan Honor X9c üç farklı RAM ve depolama seçeneğiyle geliyor: 8/256GB, 12/256GB ve 12/512GB. Malezya ve Singapur'da satışa çıkan telefonun 12/256 GB modeli Malezya'da 340 dolar, 12/512GB modeli ise 390 dolar fiyattan satışa sunulmuş durumda. Telefonun ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.

    Honor X9c özellikleri

    • Ekran: 6.78 inç, 1224 x 2700 piksel, 4000 nit, 120Hz, AMOLED
    • İşlemci: Snapdragon 6 Gen 1
    • Bellek: 8GB / 12GB RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB
    • Arka kamera: 108MP f/1.8 (ana) + 5MP f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 16MP f/2.5
    • Batarya: 6600 mAh, 66W kablolu hızlı şarj
    • Bağlantı ve diğer WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, stereo hoparlör
    • İşletim sistemi: Android 14, MagicOS 8.0
    • Boyut ve ağırlık: 162.8 x 75.5 x 8 mm, 189 g
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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