Honor X9c tanıtıldı: Sağlamlığı ve dev piliyle dikkat çekiyor

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Honor, orta segmente hitap eden Honor X9c modelini tanıttı. Geçtiğimiz sene tanıtılan X9b modelinin takipçisi olan telefon, yüksek pil kapasitesi ve dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. Telefon neler sunuyor yakından bakalım.

Sağlam kasasıyla dikkat çeken Honor X9c, 2 metre mesafeden düşmelere dayanıklılığı ile şirketin şimdiye kadarki en dayanıklı telefonu olma özelliği taşıyor. SGS'nin Kapsamlı Dayanıklılık tablolarında ilk sırada yer alan telefonunun dış yüzeyinin çizilmelere karşı dayanıklı olduğu belirtiliyor. Honor, telefonun çelik yünü ile 3.000 kez ovularak test edildiğini söylüyor. Telefon ayrıca, daha önce duymadığımız IP65M sertifikasıyla su jetlerine karşı 360 derece koruma sunuyor.

Tam Boyutta Gör Honor X9c'nin diğer güçlü olduğu alan bataryası. X9b modeliyle 5.800 mAh kapasite sunan ve birçok rakibinin önünde olan telefon, X9c ile çıtayı biraz daha yükselterek 6.600 mAh kapasite sunuyor. Honor'un iddiasına göre telefon, yüksek pil kapasitesiyle 26 saate kadar çevrimiçi video oynatabiliyor. Honor X9c, şarj hızı konusunda da selefinin önüne geçiyor ve 35W'tan 66W'a yükseltilen şarj hızı sunuyor.

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Honor X9c ekran tarafında, 6.78 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızı ve 1.224 x 2.700 piksel çözünürlük sunan kavisli OLED ekran ile geliyor. 10 bit renk gösterebilen panel, 4000 nite kadar tepe parlaklık seviyesine çıkabiliyor.

Kamera tarafında ise 1/1,67 inç sensöre ve OIS desteğine sahip 108 MP ana kamera yer alıyor. Bu kamera, 9'a 1 gruplanabilen pikseller ile sensör içi kayıpsız 3x yakınlaştırma yapabiliyor ve 4K video kaydedebiliyor. Ana kamera 5 MP ultra geniş açı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise, önceki modelden farklı olarak hap şeklinde kamera deliğinin içerisinde 16 MP selfie kamerası yer alıyor.

Honor X9c fiyatı

Selefiyle aynı Snapdragon 6 Gen 1 çipsetinden güç alan Honor X9c üç farklı RAM ve depolama seçeneğiyle geliyor: 8/256GB, 12/256GB ve 12/512GB. Malezya ve Singapur'da satışa çıkan telefonun 12/256 GB modeli Malezya'da 340 dolar, 12/512GB modeli ise 390 dolar fiyattan satışa sunulmuş durumda. Telefonun ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.

Honor X9c özellikleri

Ekran : 6.78 inç, 1224 x 2700 piksel, 4000 nit, 120Hz, AMOLED

: 6.78 inç, 1224 x 2700 piksel, 4000 nit, 120Hz, AMOLED İşlemci : Snapdragon 6 Gen 1

: Snapdragon 6 Gen 1 Bellek : 8GB / 12GB RAM

: 8GB / 12GB RAM Depolama : 256GB / 512GB

: 256GB / 512GB Arka kamera : 108MP f/1.8 (ana) + 5MP f/2.2 (ultra geniş)

: 108MP f/1.8 (ana) + 5MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 16MP f/2.5

: 16MP f/2.5 Batarya : 6600 mAh, 66W kablolu hızlı şarj

: 6600 mAh, 66W kablolu hızlı şarj Bağlantı ve diğer WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, stereo hoparlör

WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, stereo hoparlör İşletim sistemi : Android 14, MagicOS 8.0

: Android 14, MagicOS 8.0 Boyut ve ağırlık: 162.8 x 75.5 x 8 mm, 189 g

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