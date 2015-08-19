Samsung Note 5 ve S6 Edge Plus için hızlı kablosuz şarj standını duyurdu

Samsung geçen hafta iki yeni tepe model tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti. Yeni akıllı telefonlar büyük ilgi gördü ancak aksesuar konusu da unutulmadı. Etkinlik ile birlikte ilginç bir aksesuar olan "klavyeli kılıf" tanıtılırken bugünde her iki model için de kullanılabilen kablosuz şarj istasyonları duyuruldu.

Yeni hızlı şarj özelliğine sahip bu stantlar sıradan bir kablosuz şarja göre %40 daha hızlı dolum yapabiliyor. Bu da 3000 mAh'lık bataryanın tam dolumunu 50 dakika gibi kısa bir süreye indiriyor. Yeni şarj istasyonlarının kablosuz şarj özelliği olan diğer modellerle de kullanılabileceğini belirtelim ancak bu desteklemeyen modellerde hızlı şarj özelliğinden faydalanmak mümkün değil.

Beyaz ve Mavi şeklinde iki renk seçeneğine sahip olan "Fast Charge Wireless Charging Pad"in ABD satış fiyatı 70 dolar. Aksesuarın kısa bir süre sonra raflardaki yerini alması bekleniyor. Türkiye için henüz bir açıklama yok ancak ürün kısa bir süre sonra ülkemizde de bulunabilecektir.

http://www.phonearena.com/news/Samsungs-Fast-Charge-Wireless-Charging-Pad-for-the-Note5-and-S6-edge-costs-69.99_id72827