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Samsung Note 5 ve S6 Edge Plus için hızlı kablosuz şarj standını duyurdu

3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung Note 5 ve S6 Edge Plus için hızlı kablosuz şarj standını duyurdu
 
Samsung geçen hafta iki yeni tepe model tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti. Yeni akıllı telefonlar büyük ilgi gördü ancak aksesuar konusu da unutulmadı. Etkinlik ile birlikte ilginç bir aksesuar olan "klavyeli kılıf" tanıtılırken bugünde her iki model için de kullanılabilen kablosuz şarj istasyonları duyuruldu.
Yeni hızlı şarj özelliğine sahip bu stantlar sıradan bir kablosuz şarja göre %40 daha hızlı dolum yapabiliyor. Bu da 3000 mAh'lık bataryanın tam dolumunu 50 dakika gibi kısa bir süreye indiriyor. Yeni şarj istasyonlarının kablosuz şarj özelliği olan diğer modellerle de kullanılabileceğini belirtelim ancak bu desteklemeyen modellerde hızlı şarj özelliğinden faydalanmak mümkün değil. 
Beyaz ve Mavi şeklinde iki renk seçeneğine sahip olan "Fast Charge Wireless Charging Pad"in ABD satış fiyatı 70 dolar. Aksesuarın kısa bir süre sonra raflardaki yerini alması bekleniyor. Türkiye için henüz bir açıklama yok ancak ürün kısa bir süre sonra ülkemizde de bulunabilecektir.

http://www.phonearena.com/news/Samsungs-Fast-Charge-Wireless-Charging-Pad-for-the-Note5-and-S6-edge-costs-69.99_id72827 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
ortamdaki wireless sinyalinden şarj olan cihaz yapmadıkları müddetçe ben bu tür kablosuz şarjlara alternatif şarj yöntemi demem..sürekli dolu ve pil bitme muhabbetini sonlandırmak istiyorlarsa benim dediğimi yapmaları şart..
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Mesudum 3 yıl
Kullanmayan bilmez.
İş yerinde salak salak masada bırakacağıma, cihazın üzerine koyuyorum, sürekli yüksek şarj ile geziyorum.
Tek dezavantajı, bilgisayarla data bağlantısının olmayışı.
Ama bu sayede, USB girişinin yıpranmasının önüne geçilmiş oluyor.
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join 3 yıl
250 - 300 TL arasında olacak burada fiyatı, o fiyata telefon bile alınıyor.
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java 3 yıl
Note 5 ile hediye etseler de öyle alsak bari...
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kadirirdem 3 yıl
Her şey İyide Bu Ped s6 ve s6 edge de kullanılabilecek mi?
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ShadowofDeath06 3 yıl
Bunu ayriyeten vermeleri yerine standart olarak telefonla birlikte gelmesi lazım
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alemburda34 3 yıl
Çok pahalı olursa ver siparişi amazondan, gerçi dolar aldı başını gidiyor :(
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SpesifikBrush 3 yıl
Evde kullanışlı olur harbiden fakat fiyat tuzlu olacak gibi duruyor.
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