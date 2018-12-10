Samsung, Rize isminde gizemli bir akıllı telefon serisi için patent başvurusunda bulundu

Dünyaca ünlü teknoloji platformu LetsGoDigital, Kasım ayının sonunda Samsung’un yepyeni bir akıllı telefon serisi için patent almış olabileceğini iddia etmişti. Koreli akıllı telefon üreticisinin sahiden de Galaxy Rize isminde bir akıllı telefon serisinin 3 cihazı için çeşitli ülkelerde patent başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Bunlar Rize10, Rize20 ve Rize30.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 serisinin ekran boyutları sızdırıldı"



Samsung tarafından geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nden patent başvurusu yapılmış olan cihazların İngiltere’deki patent başvuruları Londralı saha firması Fieldfisher LLP tarafından yapıldı. Ayrıca cihazlar için bir başka patent başvurusu daha Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tarafından yapıldı. Ancak Meksika’daki patentlerle ilgili ilginç bir durum söz konusu. Cihazların isimlerinde "Samsung" ibaresi atlanmış durumda. Başka bir deyişle, cihazlar yalın bir biçimde Rize10, Rize20 ve Rize30 isimleri ile belgelenmiş durumda. tarafından geçtiğimiz haftanden patent başvurusu yapılmış olan cihazların’deki patent başvuruları Londralı saha firması Fieldfisher LLP tarafından yapıldı. Ayrıca cihazlar için bir başka patent başvurusu dahatarafından yapıldı. Ancak’daki patentlerle ilgili ilginç bir durum söz konusu. Cihazların isimlerindeibaresi atlanmış durumda. Başka bir deyişle, cihazlar yalın bir biçimdeveisimleri ile belgelenmiş durumda.

Ortaya çıkan bu patentler ne yazık ki cihazlar hakkında hiçbir detayı ortaya koymuyor. Ancak cihazların isimlerinin Samsung’un son günlerde üzerinde çalıştığı Galaxy M serisi ve yeni Galaxy A serisi benzerlik gösterdikleri düşünüldüğünde hangi segmentte yer alacaklarını tahmin etmek pek de zor değil. "10,20,30,40..." şeklinde bir numaralandırma mevcuttu.

https://en.letsgodigital.org/smartphones/samsung-rize-smartphone/

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Aslına bakarsanızisminin gelecek sene piyasaya sürülecek Galaxy S10 serisi için kullanılması da mümkün. Sonuçta Şubat ayında gelmesi beklenen 3 tanemodeli var ve Apple da geçtiğimiz sene benzer bir karar verip mevcut numaralandırma tarzından vazgeçerek’i piyasaya sürmüştü. Ancak bu yine de oldukça düşük bir ihtimal.