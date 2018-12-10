Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, Rize isminde gizemli bir akıllı telefon serisi için patent başvurusunda bulundu

Mobil teknoloji sektörünün lider üreticilerinden Samsung, Rize10, Rize20 ve Rize30 isminde 3 farklı akıllı telefonun patent başvurusunu yaptı. Detaylar haberimizde.
5 ay
9,3b
1
36
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyaca ünlü teknoloji platformu LetsGoDigital, Kasım ayının sonunda Samsung’un yepyeni bir akıllı telefon serisi için patent almış olabileceğini iddia etmişti. Koreli akıllı telefon üreticisinin sahiden de Galaxy Rize isminde bir akıllı telefon serisinin 3 cihazı için çeşitli ülkelerde patent başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Bunlar Rize10, Rize20 ve Rize30.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 serisinin ekran boyutları sızdırıldı"  

Samsung tarafından geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nden patent başvurusu yapılmış olan cihazların İngiltere’deki patent başvuruları Londralı saha firması Fieldfisher LLP tarafından yapıldı. Ayrıca cihazlar için bir başka patent başvurusu daha Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tarafından yapıldı. Ancak Meksika’daki patentlerle ilgili ilginç bir durum söz konusu. Cihazların isimlerinde "Samsung" ibaresi atlanmış durumda. Başka bir deyişle, cihazlar yalın bir biçimde Rize10, Rize20 ve Rize30 isimleri ile belgelenmiş durumda.
Ortaya çıkan bu patentler ne yazık ki cihazlar hakkında hiçbir detayı ortaya koymuyor. Ancak cihazların isimlerinin Samsung’un son günlerde üzerinde çalıştığı Galaxy M serisi ve yeni Galaxy A serisi benzerlik gösterdikleri düşünüldüğünde hangi segmentte yer alacaklarını tahmin etmek pek de zor değil. "10,20,30,40..." şeklinde bir numaralandırma mevcuttu.
Aslına bakarsanız Rize isminin gelecek sene piyasaya sürülecek Galaxy S10 serisi için kullanılması da mümkün. Sonuçta Şubat ayında gelmesi beklenen 3 tane Galaxy S10 modeli var ve Apple da geçtiğimiz sene benzer bir karar verip mevcut numaralandırma tarzından vazgeçerek iPhone X’i piyasaya sürmüştü. Ancak bu yine de oldukça düşük bir ihtimal.
https://en.letsgodigital.org/smartphones/samsung-rize-smartphone/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fuckulteli 5 ay en beğenilen
Rize turist telefonu
1 Yanıt Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Informed 5 ay
Samsung Türkiye bunun lansmanını Rize'de yapmalı
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Colouse 5 ay
Samsun, Rize; sırada hangi Karadeniz şehri var?
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 ay
change.org'da kampanya başlatılsın lansmanı Rize'de yapılsın diye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ultramarine caeruleum 5 ay
Reisin gücünü görün. Dünya devine kendi memleketinin isminde birşeyler yaptırmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
expressimo 5 ay
Aslında ryzen amd cpu lar da Rize den geliyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Her isi ters giden adam 5 ay
Ulu Önder rtenin memleketi. Ülkemizin büyüklüğü böyle işte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
plusnettr 5 ay
Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan
hmmm
Alt versiyona isim önerileri
Kasımpaşa
1000Ali
Fıskiye
Güzel güzel cilalama yağlama
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ohol Oula 5 ay
Çay da içecek mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MR.BERK 5 ay
İyi Rizeliler mahkemenin yolunu tutmuştur adımızı kullanıyorlar, para versinler diye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lucidbit 5 ay
Samsung Rize Art Win (Sanatsal Windows Edition)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
Rize' li olarak almak lazım destek olmak gerek :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eric Cartman. 5 ay
Başkan bunu beğendi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9328 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, samsung rize serisi ve
6 etiket daha samsung rize Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Zeynep Yolcu MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Yargıtay'daki davaların sonucunu doğru tahmin eden yerli yapay zeka 5 ay Facebook artık nereye gideceğinizi bile tahmin edecek 5 ay 10 GB RAM'li OnePlus 6T McLaren Edition resmen tanıtıldı 5 ay Sınıfının ilk örneği elektrikli karavan: Iridium E Mobil 5 ay Xiaomi'den yeni oyuncu telefonu Xiaomi Play 5 ay PlayStation Classic, USB üzerinden oyun çalıştırmak için hacklendi 5 ay Google+ üzerinde yeni bir açık bulundu, kapanışı öne çekildi 5 ay Yer altında baz istasyonu dönemi başlıyor 5 ay Google Haritalar Sizin İçin özelliği 130 yeni ülkede erişime açıldı 5 ay GeForce RTX 2060 ekran kartı ortaya çıktı 5 ay Xiaomi, Apple HomeKit destekli ve uygun fiyatlı MIJIA Bedside Lamp 2’yi duyurdu 5 ay Simülasyon türündeki eSpor oyunları için olimpiyat müjdesi 5 ay Xiaomi, Black Shark telefonları için yeni bir çift taraflı GamePad tanıttı 5 ay Instagram'a sesli mesajlaşma özelliği geldi 5 ay Belirli iPhone modellerinin satışına Çin’de yasak geldi 5 ay Godzilla: King of the Monsters için yeni fragman yayınlandı 5 ay Yüksek sıcaklıkta çalışabilen elektronik devreler geliyor 5 ay Vivo Y93s, Helio P22 ve 4030 mAh batarya ile birlikte tanıtıldı 5 ay Galaxy S10 Lite'ın tasarımını açığa çıkaran kılıf görselleri yayınlandı 5 ay Star Trek Fleet Command gerçek zamanlı galaksi mücadelesini getiriyor 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung, Rize isminde gizemli bir akıllı telefon serisi için patent başvurusunda bulundu Sonraki Araştırma: Türkiye silah satışını yüzde 24 arttırdı 5 ay Turing mimarili mobil ekran kartları CES 2019 fuarında geliyor 5 ay Thermaltake, bellekler için aydınlatma setini duyurdu 5 ay Voyager 2, resmen yıldızlararası uzaya ulaştı 5 ay Ethereum çatallanması Ocak ayında gerçekleşecek 5 ay Su damlası çentikli Huawei Enjoy 9 resmen tanıtıldı 5 ay Tesla modelleri tam otonom sürüşe bir adım daha yaklaşıyor 5 ay Türkiye’nin petrol ve doğal gaz arayan gemisi Barbaros için belgesel tadında video 5 ay Gümrük güvenliği "yerli X-ray" ile sağlanacak 5 ay Elon Musk, kapatılan General Motors tesislerini Tesla'nın alabileceğini açıkladı 5 ay Corsair’den RGB aydınlatmalı DDR4 görünümlü modüller 5 ay Street Fighter V ödüllü reklamlara başlıyor 5 ay TurkNet ile AKN'siz interneti konuştuk 5 ay Apple'ın 2019 model iPhone'ları tasarım olarak aynı olacak 5 ay Google Pixel 3 ve 3 XL Lite modellerinde çentik olmayacak 5 ay Google’dan WordPress için ilk eklenti 5 ay Apple'ın kablosuz şarj standı AirPower'a aldığı patent, yeni özellikleri ortaya çıkardı 5 ay Infinity-O ekranlı ilk telefonla tanışın: Samsung Galaxy A8s resmen tanıtıldı 5 ay Nijerya hava kuvvetleri, Türk girişimci Fatih Özmen’in ürettiği uçaklar ile uçacak 5 ay Xiaomi Mi A1 için Android 9.0 Pie güncellemesi yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim