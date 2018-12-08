Samsung Galaxy S10 serisinin ekran boyutları sızdırıldı

Samsung, 2019’un ilk çeyreğinde Galaxy S serisinin en yeni ve en gelişmiş üyesi Galaxy S10’u piyasaya sürecek. Güncel teknolojileri kullanıcılarına diğer üreticilerden daha geç ulaştırması ve abartılı bir fiyat politikası gütmesi sebebiyle gün geçtikçe kan kaybeden Samsung’un akıllı telefon dünyasındaki konumunu koruyabilmek için son umutlarından biri de Galaxy S10. Hal böyle olunca cihaza yönelik beklentiler bir hayli yüksek ve cihaz 2019’un en merakla beklenen modellerinden biri.



İnternette Galaxy S10’un teknik özellikleri ile tasarımına dair pek çok söylenti ve sızıntı bilgi mevcut. Bunlardan biri de isabetli tahminleri ve doğruluk oranı yüksek sızıntıları ile tanınan Evan Blass’ten geldi. Blass, Twitter hesabı üzerinden Galaxy S10 serisi üyelerinin boyutlarını ortaya koyan bir görsel yayınladı.

Tweette yer alan görsel, serinin en ufak ebatlı ve en bütçe dostu varyantı Galaxy S10 Lite’ın 5.8 inç genişliğinde bir ekrana sahip olduğunu ortaya koyuyor. Serinin ortanca varyantı Galaxy S10, 6.1 inçlik, serinin en büyük büyük ebatlı varyantı Galaxy S10 Plus ise 6.4 inç genişliğinde bir ekranla geliyor. Ayrıca görselde dikkat çeken başka bir ayrıntı daha mevcut. Galaxy S10’da ve S10 Lite’da tek bir ön kamera sensörü mevcutken, Galaxy S10 Plus’da 2 adet ön kamera sensörü mevcut.

https://www.gsmarena.com/samsungs_galaxy_s10series_screen_sizes_revealed-news-34619.php

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, atmış olduğu tweetteki rakamların bir kılıf üreticisinin beklentilerinden yola çıkarak hesaplandığını not düşmüş. Bu bakımdan gerçekçilikleri tartışılabilir. Ancak sızıntı güvenilir bir kaynaktan geliyor ve cihazların bu boyutlarda karşımıza çıkması rahatça öngörülebilir.