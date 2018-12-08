Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S10 serisinin ekran boyutları sızdırıldı

İsabetli tahminleri ve güvenilirliği yüksek sızıntıları ile tanınan Evan Blass, Twitter hesabı üzerinden Galaxy S10 serisi üyelerinin boyutlarını ortaya koyan bir görsel yayınladı.
5 ay
16,6b
1
22
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung, 2019’un ilk çeyreğinde Galaxy S serisinin en yeni ve en gelişmiş üyesi Galaxy S10’u piyasaya sürecek. Güncel teknolojileri kullanıcılarına diğer üreticilerden daha geç ulaştırması ve abartılı bir fiyat politikası gütmesi sebebiyle gün geçtikçe kan kaybeden Samsung’un akıllı telefon dünyasındaki konumunu koruyabilmek için son umutlarından biri de Galaxy S10. Hal böyle olunca cihaza yönelik beklentiler bir hayli yüksek ve cihaz 2019’un en merakla beklenen modellerinden biri.

İnternette Galaxy S10’un teknik özellikleri ile tasarımına dair pek çok söylenti ve sızıntı bilgi mevcut. Bunlardan biri de isabetli tahminleri ve doğruluk oranı yüksek sızıntıları ile tanınan Evan Blass’ten geldi. Blass, Twitter hesabı üzerinden Galaxy S10 serisi üyelerinin boyutlarını ortaya koyan bir görsel yayınladı.
Tweette yer alan görsel, serinin en ufak ebatlı ve en bütçe dostu varyantı Galaxy S10 Lite’ın 5.8 inç genişliğinde bir ekrana sahip olduğunu ortaya koyuyor. Serinin ortanca varyantı Galaxy S10, 6.1 inçlik, serinin en büyük büyük ebatlı varyantı Galaxy S10 Plus ise 6.4 inç genişliğinde bir ekranla geliyor. Ayrıca görselde dikkat çeken başka bir ayrıntı daha mevcut. Galaxy S10’da ve S10 Lite’da tek bir ön kamera sensörü mevcutken, Galaxy S10 Plus’da 2 adet ön kamera sensörü mevcut.
Blass, atmış olduğu tweetteki rakamların bir kılıf üreticisinin beklentilerinden yola çıkarak hesaplandığını not düşmüş. Bu bakımdan gerçekçilikleri tartışılabilir. Ancak sızıntı güvenilir bir kaynaktan geliyor ve cihazların bu boyutlarda karşımıza çıkması rahatça öngörülebilir.
https://www.gsmarena.com/samsungs_galaxy_s10series_screen_sizes_revealed-news-34619.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
shkoksal 5 ay en beğenilen gallagher2001
Her haberin altına ‘alamayızcı tayfa’ yorum atmazsa olmaz...
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mursen 4 ay
inşallah amolet yanığı olayı bu telefonda son bulmuş olur
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bysnbad 4 ay mursen
Amoledde bisey yok herkes kullaniyor telefona biseyi cok yapanlar o sorunlar karsilasiyor kactane samsung degistirdim boyle bisey yok lg sorun yasiyordunuz simdi samsunga yoneldiniz o zaman huaweide sorunlu diyelim o zaman kullanmayin arkadas boyle sorununuzu buraya degil almassin okur biter alan insanda yanlis bilgilendirme yapmayalim sonucta yardimci oluyorsak problem cikartmamaya özen gostermek gerekir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Marty.McFLY 4 ay
Ön kamera et benine benziyor
Aklıma Kakılmış geldi

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JaxFellex 4 ay
tasarım harika
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cabriyo 5 ay
kamerayı sağ alt köşeye niye koymuyorlar. böyle ekranda delik var gibi tasarım yapıyorlar....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
patronizm 5 ay
Çıksada s8 alsam artık :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Morichannnn 5 ay
Tasarım gayet şık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezicioyuncu 5 ay
Cihazin tasarimi cok guzel ben begendim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chengineer 5 ay
Kesin oyun ve uygulamalarda kameranın olduğu yer komple siyah olacak. Yarım santimle ekranda ne kazancı sağlanıyor anlamıyorum belki bir mantığı vardır. Ama insanların hayatlarına nasıl bir kolaylık sağlayacak orası tartışılır. Muhtemelen ilk denemelerden biri olacak bu. Tutup tutmamasına göre gelecek serilere devam edecekler. Işık sensörleri gibi ekranın direk altına yerleştirseler daha iyiydi. Gelecek yıl da onu yaparlar, bakın nasıl da gizledik derler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ELİF ZEYNEP YILDIZ 5 ay
güzel tasarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozgurrdunya 5 ay
Monitöründe ölü piksel olsa dünyayı yıkan adamlar, kameranın ekranda nokta şekilde olmasından pek memnunlar. Açıkçası Samsung ne çentik ne de resimdeki tipte bir tasarıma bulaşmamalıydı. Ekranı sıfır çerçevede yapınca insanoğlu ne yapacak ki bu aletlerle anlamıyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16638 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, sızıntı ve
7 etiket daha evan blass Galaxy S10 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Zeynep Yolcu MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Volkswagen yeni nesil Golf'ün ilk teaser görselini yayınladı 5 ay Microsoft'un internet tarayıcısı Edge'in yeni sürümü Chrome eklentilerini destekleyecek 5 ay iPhone için sigortasını dolandıran adam | Mobilite 5 ay Apple, müzik şirketi Platoon'u satın aldı 5 ay Essential, Newton Mail'in geliştiricisini satın aldı 5 ay Netflix, 2020'de yeni bir Ghost In The Shell animesi ile geliyor 5 ay Huawei Honor V20 modeli 3D kamera özelliğiyle gelebilir 5 ay Televizyon üreticisi Çinli Hisense’in yeni telefonu TENAA’da listelendi 5 ay Chris Hemsworth’lü Men In Black filminden ilk sahne görseli geldi 5 ay GitHub verilerinden kapsamlı bir rapor: Yazılım geliştiriciler nerede yaşıyor? 5 ay Boğaziçi Üniversitesi ücretsiz siber kış kampı başvuruları başladı 5 ay Alexa, kullanıcıları daha iyi anlamak için kendi kendine öğrenme teknikleri kullanacak 5 ay İnce çerçeveli, düşük hacimli Monster Abra A7 ve Tulpar T7 modelleri satışta 5 ay DonanımHaber Forum'da kasım ayının popüler otomobil marka ve modelleri 5 ay Netflix, Friends'i elinde tutmak için kesenin ağzını açtı 5 ay Huawei P Smart (2019)'un Geekbench skoru belli oldu 5 ay Avustralya hükümeti, tartışmalı anti şifreleme kanununu yasalaştırdı 5 ay Google Hangouts'a akıllı yanıt özelliği geliyor 5 ay Coinbase; Ripple, EOS ve Cardano'yu listeleyecek 5 ay Sony yine üzecek: Kalın çerçeveli Xperia XZ4 Compact ortaya çıktı 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy S10 serisinin ekran boyutları sızdırıldı Sonraki Aston Martin klasik otomobillerini elektrikliye dönüştürüyor 5 ay Amazon'un deposunda "ayı kovucu sprey" kazası: 24 işçi hastaneye kaldırıldı 5 ay Resmi basın görselleri sızdırıldı: İşte karşınızda OnePlus 6T McLaren Edition 5 ay Büyük Hadron Çarpıştırıcısı daha heybetli çarpışmalar için bakıma alınıyor 5 ay Tek kameralı iPhone XR, DXOMark'dan yüksek puan aldı 5 ay Nissan Leaf E-Plus, CES fuarında tanıtılacak 5 ay LG Gram 17 tanıtıldı! 5 ay Toshiba 3.5 inçlik HDD serilerine 12TB ve 14TB seçenekleri ekledi 5 ay Google, Android 4.0 Ice Cream Sandwich için Play Hizmetleri desteğini sonlandırıyor 5 ay 2si1 | Yapay zeka, oyun işine girdi 5 ay DSX borsası Türk lirasından sonra Türkçe dil desteğini de başlattı 5 ay Mozilla CEO’su Microsoft’un Chromium’a geçmesinden rahatsız 5 ay Haftaya A101 marketlere yeniden Honor 9 Lite geliyor 5 ay Ödüllü Faraway serisinin dördüncü oyunu karşınızda 5 ay Stranger Things 3: The Game tüm platformlar için duyuruldu 5 ay InSight uzay aracı, Mars rüzgarlarının sesini kaydetti 5 ay Infinity-O ekranlı Galaxy A8s'in yeni görselleri ortaya çıktı 5 ay Lenovo'nun üç arka kameralı telefonu Z5s'in tanıtılacağı tarih belli oldu 5 ay Samsung’un 5G prototip telefonu çok farklı bir ekrana sahip 5 ay Vine yaratıcılarının yeni uygulaması Byte, kayıtlara başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim