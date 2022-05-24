Tasarımıyla dikkat çeken Oppo Reno 8 serisi tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

- Oppo Reno 8+ özellikleri ve fiyatı
- Oppo Reno 8 Pro özellikleri
- Oppo Reno 8 Pro fiyatı
- Oppo Reno 8 özellikleri ve fiyatı
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Oppo’nun merakla beklenen yeni Reno 8 serisi tanıtıldı. Serinin amiral gemisi olacak Oppo Reno 8+özel yapay zekâ yongası ile kameralarda en iyi performansı amaçlıyor. Ayrıca hızlı şarj da iddialı.
Oppo Reno 8+ özellikleri ve fiyatı
- 6.7 inçlik AMOLED ekran
- Dimensity 8100 Max yonga seti
- 8GB/12GB LPDDR5 RAM
- 256GB UFS 3.1 depolama
- 50MP+8MP+2MP arka kamera
- 32MP ön kamera
- MariSolicon X yapay zekâ yongası
- 4500mAh batarya
- 80W SuperVOOC hızlı şarj
- 556$ (8GB/256GB), 600$ (12GB/256GB)
Oppo Reno 8+ akıllı telefon modeli orta üst seviyede rekabete katılıyor. 2.37mm kısa kenarlarda, 1.4mm uzun kenarlarda çerçeve kalınlığı mevcut. Reno serisi içerisindeki en geniş ekran-kasa oranı elde edilirken sınıfında da iddialı hale geliyor.
Ekran 120Hz tazeleme hızına sahip. 50MP Sony IMX766 ana sensör özel yapay zekâ yongası sayesinde çok daha iyi düşük ışık performansı ve yüksek kaliteli görseller sunuyor. Oppo Reno 8 Pro+ modeli 1 Haziran itibariyle satışa sunulacak.
Oppo Reno 8 Pro+ fiyatı pahalı gelenler için firma benzer özelliklere sahip Oppo Reno8 Pro modelini biraz daha maliyet odaklı geliştirdi. Ayrıca Oppo Reno 8 modeli de iyi bir alternatif olabilecek.
Oppo Reno 8 Pro özellikleri
- 6.62 inçlik AMOLED ekran
- 4nm Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti
- 8GB/12GB RAM
- 128GB/256GB depolama
- 50MP Sony IMX766 ana sensör
- 32MP ön kamera
- 4500mAh batarya
- 80W SuperVOOC
|
Oppo Reno 8 Pro 8/128GB
|
450$
|
Oppo Reno 8 Pro 8/256GB
|
480$
|
Oppo Reno 8 Pro 12/256GB
|
525$
Oppo Reno 8 Pro akıllı telefon modeli Snapdragon 7 Gen 1 ile sınıfında iddialı bir performans amaçlıyor. Abisi ile aynı sensör ve Mari X Silicon yapay zekâ yongası sayesinde yüksek kaliteli görseller üretebiliyor. Ana sensör yanında 8MP ultra geniş ve 2MP makro sensör mevcut. 120Hz ekran tazeleme yine yerini koruyor.
Oppo Reno 8 özellikleri ve fiyatı
- 6.43 inçlik AMOLED ekran
- Dimensity 1300 yonga seti
- 8GB/12GB RAM
- 128GB/256GB depolama
- 50MP+2MP+2MP arka kamera
- 32MP ön kamera
- 4500mAh batarya
- 80W SuperVOOC
- 375$ (8GB/128GB), 450$ (12GB/256GB)
Oppo Reno 8 modeli yine serinin en altına konumlanmış. Biraz daha küçük boyutlara rağmen batarya ve hızlı şarj aynen korunuyor. Ekran 90Hz tazeleme hızına sahipken haliyle performans ve kamera kalitesi düşüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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