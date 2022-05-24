Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tasarımıyla dikkat çeken Oppo Reno 8 serisi tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Oppo Reno 8, Oppo Reno 8 Pro ve Oppo Reno 8+ tanıtıldı. Tasarımlarıyla dikkat çeken Oppo Reno8 ailesinin fiyatı ve özellikleri haberimizde.                          
    2

    Oppo Reno8+
    Tam Boyutta Gör

    Oppo’nun merakla beklenen yeni Reno 8 serisi tanıtıldı. Serinin amiral gemisi olacak Oppo Reno 8+özel yapay zekâ yongası ile kameralarda en iyi performansı amaçlıyor. Ayrıca hızlı şarj da iddialı.

    Oppo Reno 8+ özellikleri ve fiyatı

    • 6.7 inçlik AMOLED ekran
    • Dimensity 8100 Max yonga seti
    • 8GB/12GB LPDDR5 RAM
    • 256GB UFS 3.1 depolama
    • 50MP+8MP+2MP arka kamera
    • 32MP ön kamera
    • MariSolicon X yapay zekâ yongası
    • 4500mAh batarya
    • 80W SuperVOOC hızlı şarj
    • 556$ (8GB/256GB), 600$ (12GB/256GB)

    Oppo Reno 8+ akıllı telefon modeli orta üst seviyede rekabete katılıyor. 2.37mm kısa kenarlarda, 1.4mm uzun kenarlarda çerçeve kalınlığı mevcut. Reno serisi içerisindeki en geniş ekran-kasa oranı elde edilirken sınıfında da iddialı hale geliyor.

    Ekran 120Hz tazeleme hızına sahip. 50MP Sony IMX766 ana sensör özel yapay zekâ yongası sayesinde çok daha iyi düşük ışık performansı ve yüksek kaliteli görseller sunuyor. Oppo Reno 8 Pro+ modeli 1 Haziran itibariyle satışa sunulacak.

    Oppo Reno8 Pro
    Tam Boyutta Gör

    Oppo Reno 8 Pro+ fiyatı pahalı gelenler için firma benzer özelliklere sahip Oppo Reno8 Pro modelini biraz daha maliyet odaklı geliştirdi. Ayrıca Oppo Reno 8 modeli de iyi bir alternatif olabilecek.

    Oppo Reno 8 Pro özellikleri

    • 6.62 inçlik AMOLED ekran
    • 4nm Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti
    • 8GB/12GB RAM
    • 128GB/256GB depolama
    •  50MP Sony IMX766 ana sensör
    • 32MP ön kamera
    • 4500mAh batarya
    • 80W SuperVOOC

    Oppo Reno 8 Pro fiyatı

    Oppo Reno 8 Pro 8/128GB 

     450$

    Oppo Reno 8 Pro 8/256GB

     480$

    Oppo Reno 8 Pro 12/256GB

     525$

    Oppo Reno 8 Pro akıllı telefon modeli Snapdragon 7 Gen 1 ile sınıfında iddialı bir performans amaçlıyor. Abisi ile aynı sensör ve Mari X Silicon yapay zekâ yongası sayesinde yüksek kaliteli görseller üretebiliyor. Ana sensör yanında 8MP ultra geniş ve 2MP makro sensör mevcut. 120Hz ekran tazeleme yine yerini koruyor.

    Oppo Reno8
    Tam Boyutta Gör

    Oppo Reno 8 özellikleri ve fiyatı

    • 6.43 inçlik AMOLED ekran
    • Dimensity 1300 yonga seti
    • 8GB/12GB RAM
    • 128GB/256GB depolama
    • 50MP+2MP+2MP arka kamera
    • 32MP ön kamera
    • 4500mAh batarya
    • 80W SuperVOOC
    • 375$ (8GB/128GB), 450$ (12GB/256GB)

    Oppo Reno 8 modeli yine serinin en altına konumlanmış. Biraz daha küçük boyutlara rağmen batarya ve hızlı şarj aynen korunuyor. Ekran 90Hz tazeleme hızına sahipken haliyle performans ve kamera kalitesi düşüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

    Profil resmi
    AirSupport 3 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

    Profil resmi
    TheEndBeqins 3 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M52
    Samsung Galaxy M52
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    MSI GF63 THIN 11SC-035XTR
    MSI GF63 THIN 11SC-035XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız